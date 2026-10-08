Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Володин назвал вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством
Володин: Вывод денег за рубеж должен быть отягчающим обстоятельством
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил признать вывод денежных средств за рубеж при совершении экономических преступлений отягчающим обстоятельством.
«Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством», – написал Володин в канале Max.
Вячеслав Володин напомнил, что в Уголовном кодексе России предусмотрена ответственность за незаконный вывод денег за рубеж по статьям 193 и 193.1 УК РФ, однако есть случаи других экономических преступлений, сопровождающихся переводом средств на зарубежные счета, таких как мошенничество и легализация имущества, приобретенного преступным путем.
«При этом факт вывода финансов в другие страны не учитывается как самостоятельный квалифицирующий признак», – уточнил Володин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Центробанк зафиксировал сокращение вывода средств за рубеж.
Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных.