Премьер Дании обвинила Россию в инцидентах с дронами в датских аэропортах

Tекст: Алексей Дегтярев

Фредериксен заявила о высокой вероятности новых гибридных атак и саботажа, назвав Россию главным противником Европы, пишет Bloomberg.

Премьер подчеркнула, что участившиеся инциденты с дронами в датских аэропортах свидетельствуют о наличии уязвимостей и необходимости готовиться к дальнейшим атакам, в том числе кибератакам и подрыву подводных кабелей.

Директор службы безопасности и разведки Дании Финн Борх отметил, что риск «российского шпионажа» и диверсий в стране высок, а происходящее напоминает «гибридную войну», наблюдавшуюся ранее в других странах Европы.

В связи с угрозой власти Дании повысили уровень тревоги и усилили присутствие военных и полиции у критически важной инфраструктуры, оснастив их средствами противодействия дронам.

Напомним, Дания и Норвегия инициировали расследование появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло.

В четверг движение в датский аэропорт Ольборг приостанавливали почти на три часа из-за появления нескольких дронов с включенными огнями.

Посольство России в Копенгагене назвало инциденты с нарушениями работы датских аэропортов постановкой.