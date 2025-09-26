Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.0 комментариев
Премьер Дании обвинила Россию в инцидентах с дронами в датских аэропортах
Датский премьер-министр Мэтте Фредериксен призвала население готовиться к возможным гибридным атакам и саботажу, по его словам, в них будет ответственна Россия.
Фредериксен заявила о высокой вероятности новых гибридных атак и саботажа, назвав Россию главным противником Европы, пишет Bloomberg.
Премьер подчеркнула, что участившиеся инциденты с дронами в датских аэропортах свидетельствуют о наличии уязвимостей и необходимости готовиться к дальнейшим атакам, в том числе кибератакам и подрыву подводных кабелей.
Директор службы безопасности и разведки Дании Финн Борх отметил, что риск «российского шпионажа» и диверсий в стране высок, а происходящее напоминает «гибридную войну», наблюдавшуюся ранее в других странах Европы.
В связи с угрозой власти Дании повысили уровень тревоги и усилили присутствие военных и полиции у критически важной инфраструктуры, оснастив их средствами противодействия дронам.
Напомним, Дания и Норвегия инициировали расследование появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло.
В четверг движение в датский аэропорт Ольборг приостанавливали почти на три часа из-за появления нескольких дронов с включенными огнями.
Посольство России в Копенгагене назвало инциденты с нарушениями работы датских аэропортов постановкой.