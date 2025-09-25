Дроны парализовали работу второго датского аэропорта за неделю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Работа аэропорта Ольборг, который обслуживает гражданские и военные рейсы, была приостановлена из-за обнаружения дронов в его воздушном пространстве, передает Reuters.

По данным полиции Северной Ютландии, первый дрон был замечен в 21:44 по местному времени, а последний покинул зону аэропорта в 00:54. В течение этого времени рейсы не выполнялись, и три самолета были перенаправлены в другие аэропорты.

Полиция не смогла точно определить тип дронов и их связь с аналогичными аппаратами, ранее замеченными над аэропортом Копенгагена. Представитель полиции отметил: «Пока рано говорить о целях появления дронов и о том, кто за этим стоит». Попытки обезвредить дроны успеха не принесли, операторы не задержаны.

Полиция добавила, что закрытие аэропорта повлияло и на работу вооруженных сил Дании, поскольку аэродром используется военными. Национальная и местная полиция совместно с разведслужбой продолжают расследование инцидента при поддержке вооруженных сил и сотрудничестве с зарубежными ведомствами.

Накануне подобные случаи с дронами произошли в Копенгагене и Осло. Европейские власти считают ситуацию угрозой критической инфраструктуре, но официальных данных о связи между инцидентами пока нет. Посольство России в Дании отвергло обвинения в причастности к данным происшествиям.

Полиция подчеркнула, что угрозы для пассажиров или жителей района Ольборга нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания и Норвегия начали расследование появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло. Аэропорт Копенгагена закрыли после сообщений о появлении БПЛА в его окрестностях. Администрация аэропорта Копенгагена сообщила о закрытии воздушной гавани до утра вторника.