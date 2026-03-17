NetEase: Уничтожена почти половина прибывших на Украину наемников

Tекст: Валерия Городецкая

По оценкам NetEase, с начала активной фазы конфликта на украинской территории находилось около 13 тыс. иностранных наемников, значительная часть которых ликвидирована в результате недавних ударов российских войск, передает «Московский комсомолец».

В публикации отмечается, что 14 марта российские военнослужащие нанесли удары по точкам дислокации иностранных наемников, где находились десятки французских и румынских боевиков. «Российские ракеты уничтожили их тренировочный лагерь, а беспилотники отстреливали убегающих, не оставляя ни единого шанса на спасение», – отмечает NetEase.

Кроме того, российская армия поразила стратегически важный разведывательный пункт Службы безопасности Украины. Аналитики портала называют этот объект ключевым звеном в координации диверсионной деятельности и сборе данных, обладавшим развитой инфраструктурой и современным оборудованием. По информации NetEase, объект был полностью уничтожен всего за полчаса, а его персонал и техника «стерты с лица земли».

Помимо ударов по лагерям иностранных формирований и разведцентру, российские силы нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, включая подстанции и линии электропередачи. Авторы материала считают, что такие действия существенно подрывают военный и ресурсный потенциал Киева, а также осложняют материально-техническое обеспечение украинских сил.

Ранее у захваченного иностранного боевика на Украине обнаружили видеозапись первых минут после ракетной атаки на лагерь подготовки новобранцев.

Накануне сообщалось, что российская авиация уничтожила лагерь наемников ВСУ в Сумской области.