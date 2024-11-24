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    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    США пригрозили союзникам за помощь в аресте Нетаньяху
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    В Кремле заявили о секретности разработки ракеты «Орешник»
    Российские войска продвинулись в Запорожской области
    Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла в Мали, попав в засаду
    Рар: Выборы в Румынии подтверждают кризис либеральной модели в Европе
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

    7 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    18 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    31 комментарий
    24 ноября 2024, 16:44 • Новости дня

    Опубликованы кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника»

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, в котором президент России Владимир Путин объяснил, что его заявление об испытании ракетной системы «Орешник» было ясным и понятным.

    «Мне кажется, достаточно ясно и понятно», – сказал Путин, завершив обращение, передает РИА «Новости».

    21 ноября Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

    22 ноября 2024, 11:27 • Новости дня
    ФОМ: 82% россиян высоко оценили работу Путина

    Tекст: Александра Юдина

    О доверии президенту России Владимиру Путину заявил 81% россиян, 82% оценивают его работу положительно, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу, 81% граждан России выражает доверие президенту, а 82% респондентов считают, что президент успешно справляется со своими обязанностями, указано на сайте ФОМ.

    Помимо оценки работы президента, россияне также высказались о деятельности правительства. Положительное мнение о деятельности правительства выразили 58% респондентов.

    Премьер-министр Михаил Мишустин получил от 61% опрошенных оценку «хорошо» за свою работу.

    Опрос, проведенный с 15 по 17 ноября, охватил 1,5 тыс. россиян из 104 населенных пунктов в 53 субъектах страны.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 79% россиян доверяют главе государства, 81% оценивают его работу положительно.

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    21 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина

    Команда Трампа в ответ на обращение Путина: Избранный президент хочет восстановить мир во всем мире

    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить мир во всем мире, делая акцент на американскую силу, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

    Это заявление было сделано в ответ на просьбу дать комментарий к обращению президента России Владимира Путина, который предупредил западные страны об опасности эскалации на Украине, передает ТАСС.

    Ливитт подчеркнула, что американцы снова выбрали Трампа, потому что верят в его способность вести страну и восстановить мировую стабильность. «Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые шаги именно с этой целью», – заявила Ливитт, добавив, что она станет пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

    Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 00:59 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России

    Зеленский потребовал от «мира» жестко отреагировать на действия России

    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева.

    «Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Он (президент России Владимир Путин) проверяет вас, уважаемые партнеры», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский потребовал «жесткой реакции на поступки России».

    В ответ на слова российского президента о применении западного дальнобойного оружия, Зеленский заявил, что такие действия Киева не являются новыми. «Мы уже не в первый раз применяем это оружие», – заявил он.

    Зеленский не уточнил, какие именно вооружения были использованы и когда. Ранее дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow использовались против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что удары западными ракетами вглубь российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Путин назвал испытание новой ракетной системы «Орешник», которой был нанесен удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске, ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

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    21 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине

    Политолог Лукьянов назвал испытание «Орешника» на Украине демонстрацией для «мирового противника»

    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, политолог Федор Лукьянов заявил, что «игра» между Россией и Западом перешла в эндшпиль.

    «Игра переходит в эндшпиль. Обнародование Владимиром Путиным подробностей применения новой ракеты по цели на территории Украины означает, что противостояние ведется уже в открытую, максимальная гласность действий должна служить фактором сдерживания», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в своем выступлении использовал слово «испытание» применительно к удару «Орешником». Как пояснил Лукьянов, это должно указывать на «разовый и предупредительный характер использования изделия», демонстрацию способностей.

    Однако, как заявил политолог, возможно и другое значение: «Украина – испытательный полигон, потенциальная цель же – страны за ней стоящие». «Тем более что прозвучало заявление об обретении конфликтом «элементов глобального характера», то есть противник не региональный, а мировой», – заявил Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов, «для пущей убедительности» была выражена готовность «заранее предупреждать мирных жителей о готовящемся ударе по военному объекту», поскольку вражеская ПВО все равно не сможет помешать поражению цели.

    «Специалисты оценят точнее, но важным является и еще одно высказывание. Размещение ракет средней и меньшей дальности, которые прежде ограничивались договором о РСМД, а теперь ничем не ограничиваются, будет производиться только в ответ на соответствующие шаги США», – отметил он.

    Лукьянов подчеркнул, что принятый Москвой после прекращения действия ДРСМД «добровольный мораторий полностью не отброшен». Лукьянов считает, что «это сигнал на будущее, хотя до него еще надо нормально прожить настоящее».

    Напомним,  Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

    «В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», – сказал президент России. Глава государства добавил, что Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально.

    Также Путин сказал: «Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира».

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    21 ноября 2024, 20:23 • Новости дня
    Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России
    Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о последних событиях в зоне спецоперации. Газета ВЗГЛЯД приводит полный текст обращения главы государства.

    «Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства.

    Продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно.

    19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации – в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты.

    Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано, жертв и серьезных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.

    Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены.

    В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение.

    Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению.

    Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира.

    Повторю: испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.

    Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию.

    Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено.

    Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий.

    Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно – ответ всегда будет», – говорится в заявлении президента. Его выступление опубликовано на официальном сайте главы государства.


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    21 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»

    Песков сообщил об автоматическом предупреждении США через НЦУЯО за 30 минут до пуска «Орешника» по Украине

    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    За 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что НЦУЯО функционирует в автоматическом режиме, обеспечивая «постоянную связь с аналогичной системой» США. «Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «Орешник» не относится к числу межконтинентальных стратегических ракет, являясь «оружием средней дальности», поэтому Москва не направляла предупреждение Вашингтону в рамках соответствующих соглашений и правил режима информирования о пуске межконтинентальных баллистических ракет.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник» – баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Песков указывал, что «у России нет обязательства в отношении ракет средней дальности» направлять США и другим государствам «нотификации».

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    21 ноября 2024, 20:27 • Новости дня
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    Выступая по телевидению с заявлением, Путин отметил, что недавние удары западными дальнобойными ракетами по территории России изменили характер конфликта на Украине, сообщают ТАСС. По его словам, это событие придало противостоянию глобальные черты.

    «С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», – сказал глава государства.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал применение ракет Storm Shadow для ударов по Курской области новой эскалацией.

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    22 ноября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает несколько систем ракет средней и меньшей дальности, которые после испытаний планируется запустить в серийное производство, сообщил президент Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с руководством министерства обороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений подчеркнул, что помимо системы «Орешник» в России ведется работа над несколькими аналогичными системами, которые находятся на стадии подготовки к дальнейшим испытаниям.

    «И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости, также он поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».

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    21 ноября 2024, 18:34 • Новости дня
    Вучич рекомендовал Западу прислушаться к словам Путина об ответе на удары по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары по России останутся без ответа только по мнению «ненормальных» людей, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо сделал заявление о готовности президента России Владимира Путина использовать все имеющееся оружие для защиты России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что те, кто думает, что удары по российской территории останутся без ответа, либо не знают Путина, либо «ненормальные».

    «Не думайте, что кто-то блефует, никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе. Никто не хочет никого слушать, никто не хочет слышать слово «мир», – добавил сербский лидер. Вучич также отметил, что вопреки мнению Киева считает, что перемирие и мир – это единственная нормальная идея.

    Напомним, Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где обозначены потенциальные противники и условия реагирования. В документе подразумевается, что ядерный ответ возможен даже при угрозе суверенитету России со стороны обычных вооружений неядерных государств, поддерживаемых ядерными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запада аналогичного подхода, исключающего провокационные действия.

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    22 ноября 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин объявил о продолжении испытаний ракет «Орешник» в боевых условиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости.

    «Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России», – заявил Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны, ОПК и разработчиками ракетных вооружений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что Россия имеет запас готовых к применению систем «Орешник». «Запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется», – добавил он.

    Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник». Новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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    22 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина

    Песков: США поняли заявления Путина о применении ракет «Орешник»

    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле уверены, что США поняли исчерпывающее заявление президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль уверен в том, что действующая администрация США поняла заявление Владимира Путина, передает ТАСС.

    Песков отметил, что каких-либо прямых контактов с Вашингтоном не было, но выступление российского лидера было «исчерпывающим и понятным».

    Ранее Владимир Путин заявил, что в ответ на атаки американских и британских ракет на российские объекты в Курской и Брянской областях, Россия впервые использовала свои современные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

    Российский президент подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта Западом может привести к тяжелым последствиям. Путин отметил, что западная провокационная политика несет угрозу и может стать причиной серьезных последствий для инициаторов, если ситуация будет обостряться.

    В четверг президент Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    СМИ писали, что испытание «Орешника» стало сигналом России Западу,

    Также отмечалось, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    21 ноября 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин сообщил об отражении российской ПВО атак западных дальнобойных ракет

    Путин: ПВО России отразила атаки западными ракетами, цели противника не достигнуты

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая по телевидению, заявил о том, что российская противовоздушная оборона успешно отразила атаки западными дальнобойными ракетами, не позволив противнику достичь поставленных целей.

    «Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые были очевидно поставлены перед собой противником, не достигнуты», – приводит его слова ТАСС.


    «Применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне СВО», - сказал президент.  Он отметил, что российские войска «успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения». «Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», – сказал глава государства.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал применение ракет Storm Shadow для ударов по Курской области новой эскалацией.

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    21 ноября 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин: Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по телевидению.

    «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально. «В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», – сказал он.

    Напомним, в четверг Путин выступил с обращением к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о последних событиях в зоне спецоперации, и заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    22 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Орбан выразил надежду на участие Трампа в прекращении конфликта на Украине

    Виктор Орбан спрогнозировал изменения в политике США как ключ к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что весь мир переживает самое тревожное время из-за конфликта на Украине, однако надежда на его урегулирование связана с возможным вступлением в должность Дональда Трампа.

    Как передает ТАСС, Орбан, выступая на радиостанции Kossuth, отметил, что «сейчас наступил самый темный час, но перед рассветом всегда бывает темнее всего». Он выразил надежду, что возвращение Трампа в Белый дом поможет найти мирное решение конфликта.

    Орбан также подчеркнул, что в военном плане ситуация ясна: если Соединенные Штаты уйдут с Украины, Европа не сможет поддерживать ее самостоятельно. Он добавил, что ожидаемое изменение политики США повлияет на подход Западной Европы к украинскому конфликту. В пример Орбан привел дебаты в Германии о возможности поставок ракетного оружия на Украину, указав, что решение по этой проблеме во многом зависит от позиции США.

    Кроме того, Орбан обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина от 21 ноября. Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО приняли решение об использовании ракет большой дальности, что, по его мнению, ведет к эскалации конфликта. Российский лидер подчеркнул, что использование такого оружия без участия военных специалистов стран-производителей невозможно, что неоднократно подчеркивалось российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию конфликта, применяя оружие против военных объектов стран, атаковавших российские объекты. Депутат Верховной рады Роман Костенко отметил, что Украина не в состоянии ответить на российскую ракету «Орешник», но не собирается менять свою тактику. Министерство иностранных дел Китая призвало стороны на Украине сохранять спокойствие и сдержанность после обмена ракетными ударами и обращения российского президента.

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    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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