Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Мишустин от имени правительства поздравил Путина с днем рождения
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил президента Владимира Путина с днем рождения от имени правительства России, пожелав ему крепкого здоровья и реализации планов.
«Прежде чем мы начнем заседание правительства Российской Федерации, хочу от имени правительства поздравить Владимира Владимировича Путина с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, реализации задуманных планов и задач... С днем рождения, уважаемый Владимир Владимирович!», – сказал Мишустин на заседании правительства, передает РИА «Новости».
Слова премьера участники заседания встретили аплодисментами.
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