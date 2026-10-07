Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом
Президент Владимир Путин намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В свой день рождения Путин принимает поздравления от иностранных коллег во время телефонных переговоров, сказал Песков, передает РИА «Новости».
«Также Путин имеет в виду по завершении всех этих международных разговоров телефонных провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», – добавил представитель Кремля.
Ранее в среду президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Путина с днем рождения.
Также российский лидер созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России, чтобы поздравить его с днем рождения.