Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Песков: Россия признательна Индии за интерес к урегулированию на Украине
Песков: Россия приветствует усилия Индии по украинскому урегулированию
Россия признательна Индии за интерес к урегулированию конфликта на Украине и приветствует усилия стран, способствующих переходу в мирную фазу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Во-первых, мы очень признательны, естественно, индийцам за то, что они проявляют интерес к теме урегулирования», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, индийская сторона представила не мирный план по урегулированию конфликта, а сегментарный.
Представитель Кремля отметил, что Москва приветствует любые усилия государств, которые «могут хоть как-то помочь сподвигнуть киевский режим, а главное европейцев на то, чтобы выйти все-таки в мирную фазу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Индия раскрыла детали своего плана по мирному урегулированию на Украине.
В тот же день Песков сообщил, что Индия декларирует готовность внести вклад в украинское урегулирование.
В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине.