Песков: Россия признательна Индии за интерес к урегулированию на Украине

Песков: Россия приветствует усилия Индии по украинскому урегулированию

Tекст: Дарья Григоренко

«Во-первых, мы очень признательны, естественно, индийцам за то, что они проявляют интерес к теме урегулирования», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, индийская сторона представила не мирный план по урегулированию конфликта, а сегментарный.

Представитель Кремля отметил, что Москва приветствует любые усилия государств, которые «могут хоть как-то помочь сподвигнуть киевский режим, а главное европейцев на то, чтобы выйти все-таки в мирную фазу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Индия раскрыла детали своего плана по мирному урегулированию на Украине.

В тот же день Песков сообщил, что Индия декларирует готовность внести вклад в украинское урегулирование.

В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине.