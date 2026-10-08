Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Песков допустил обсуждение выхода Ирана из ДНЯО на встрече лидеров
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что тема возможного выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия будет поднята на предстоящей встрече глав государств.
По словам Пескова, если иранская сторона посчитает необходимым проинформировать Москву о планах выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, этот вопрос может быть затронут на встрече президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости».
Ранее власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.
Парламент Ирана рассмотрит законопроект о срочном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение Тегераном статуса ответственного участника соглашения.
Военный аналитик Александр Ермаков назвал подобные планы элементом переговорной стратегии Ирана с США.