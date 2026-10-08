Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
TikTok обвинили в отключении функций безопасности в США ради эксперимента
Reuters: Против TikTok подали иск в США из-за нерабочих функций безопасности
Администрацию соцсети TikTok обвинили в проведении эксперимента над пользователями, в рамках которого тысячам человек предоставили неработающие версии инструментов безопасности.
Социальная сеть TikTok могла проводить эксперимент над тысячами пользователей, предлагая им фальшивые инструменты по безопасности на платформе, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.
Согласно иску, поданному в суд Нью-Йорка, пользователи были уверены, что активировали функции безопасности, такие как сброс рекомендаций для скрытия нежелательного контента. Однако на деле никаких изменений в алгоритмах приложения не происходило. При этом другая часть аудитории получила рабочую версию и могла полноценно настроить ленту видео.
Обвинения стали частью иска генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Она утверждает, что TikTok вводит пользователей в заблуждение заявлениями о приоритете безопасности и защите детей от потенциально опасного контента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом TikTok согласился выплатить США 400 млн долларов.
В прошлом году приложение исчезло из App Store в США на фоне запрета.
Соцсеть приготовилась к остановке работы платформы.