TikTok обвинили в отключении функций безопасности в США ради эксперимента

Reuters: Против TikTok подали иск в США из-за нерабочих функций безопасности

Tекст: Мария Иванова

Социальная сеть TikTok могла проводить эксперимент над тысячами пользователей, предлагая им фальшивые инструменты по безопасности на платформе, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно иску, поданному в суд Нью-Йорка, пользователи были уверены, что активировали функции безопасности, такие как сброс рекомендаций для скрытия нежелательного контента. Однако на деле никаких изменений в алгоритмах приложения не происходило. При этом другая часть аудитории получила рабочую версию и могла полноценно настроить ленту видео.

Обвинения стали частью иска генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Она утверждает, что TikTok вводит пользователей в заблуждение заявлениями о приоритете безопасности и защите детей от потенциально опасного контента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом TikTok согласился выплатить США 400 млн долларов.

В прошлом году приложение исчезло из App Store в США на фоне запрета.

Соцсеть приготовилась к остановке работы платформы.