Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.12 комментариев
Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей
Американская компания Zoom Communication, Inc получила крупный оборотный штраф за неисполнение требований российского законодательства о работе на территории страны без представительства.
Решение о назначении штрафа компании Zoom принял мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Согласно сообщению, Zoom Communication, Inc признана виновной в административном правонарушении по статье 13.49 КоАП России.
Нарушение связано с отсутствием официального представительства и игнорированием требований о деятельности иностранных компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий на территории России.
Сумма штрафа составила 79 млн 609 тыс. 733 рубля. Нарушение американской компанией зафиксировано повторно.
В марте Таганский суд Москвы признал Zoom Video Communications виновной в нарушении российского закона о персональных данных, наложив штраф в 15 млн рублей.