Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Zoom оштрафовали на 15 млн рублей за нарушение закона в России
Суд Москвы оштрафовал Zoom за нарушение закона о персональных данных
Таганский суд Москвы признал Zoom Video Communications виновной в нарушении российского закона о персональных данных, наложив штраф в 15 млн рублей.
Компания Zoom Video Communications была признана виновной в административном нарушении, связанном с нарушением законодательства России в области персональных данных. Такое решение вынес Таганский суд Москвы, постановив выплатить 15 млн рублей в качестве штрафа, передает ТАСС,
Решение суда принято на основании ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, что свидетельствует о серьезных нарушениях в сфере обработки и хранения персональных данных пользователей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в России впервые оштрафовал Zoom Video Communications на 115 млн рублей за нарушение правил деятельности иностранных организаций в интернете на территории страны. Компания Zoom ранее перекрывала доступ к платным аккаунтам российских вузов.