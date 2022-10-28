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Zoom перекрыл доступ к платным аккаунтам российских вузов
Программа видеоконференций Zoom перекрыла возможность оплатить лицензию для ведения платных аккаунтов
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Американское приложение видеотелефонии Zoom ограничило работу в России, отключив функцию оплаты коммерческих лицензий, а нескольким российским вузам ограничил доступ к платным аккаунтам, сообщают источники среди российских разработчиков сервисов видеоконференцсвязи и источник в отечественном интеграторе.
Уточняется, что Zoom обнулил лицензию одного крупного вуза, которая была оплачена до ноября. Судя по данным портала госзакупок, из крупных образовательных организаций контракт на использование Zoom до конца ноября был заключен только у Российского государственного университета правосудия для его филиала в Казани, передает издание «Ведомости».
Тем временем ограничение использования видеосервиса обнаружили в Российском государственном социальном университете и Оренбургском государственном медицинском университете, которые могли проводить с помощью программы научно-практические конференции и круглые столы.
Ранее мировой суд Москвы оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 1 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России.
Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе тактических атомных бомб B61-12
Генерал-майор Золотарев: Европа будет настаивать на сохранении у себя новых ядерных бомб США
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Вашингтон заменит старые бомбы на более современные, которые в чем-то даже безопаснее. Но сам факт такого размещения вызовет у России немалые опасения из-за растущей геополитической напряженности в Европе, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Павел Золотарев. Ранее газета Politico сообщила, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12.
«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта на Украине и обострение отношений с Западом», – сказал замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.
По словам собеседника, новая модификация бомб серьезно отличается от своей предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.
«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия». В нынешних условиях эта поддержка останется», – уверен эксперт.
«Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен. Но изменить ситуацию будет очень непросто, поскольку мы с НАТО являемся противниками. При этом отмечу, что в наших доктринальных документах об этом не говорится, а вот у них – да», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем я не думаю, что России стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники сообщила, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Изначально планировалось, что они будут доставлены не раньше весны 2023 года, однако сейчас речь идет о декабре.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», и отметил, что модернизация B61 ведется много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные «в качестве давно запланированных усилий по модернизации».
Тем не менее Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что американские термоядерные свободнопадающие бомбы семейства B61 хранятся на шести авиабазах в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии (в последней – две базы). Общая емкость специализированных хранилищ на них порядка 350 бомб, но непосредственно развернуто сейчас, по неофициальным оценкам, в районе ста бомб.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша также готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
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Эксперты оценили возможности России сбить американские спутники над Украиной
Эксперты рассказали о негативных последствиях российских ударов по спутникам-шпионам над Украиной
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Поскольку американские коммерческие спутники имеют критически важное значение для ВСУ, мы вправе наносить по ним удары. Однако у таких действий будут не только позитивные последствия, но и негативные. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя сообщения МИД РФ о готовности Москвы поразить спутники США в космическом пространстве.
«Основным космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть спутников Starlink. Эта система исключительно важна для ВСУ. Спутники позволяют им в реальном времени получать разведывательную информацию и доводить ее до исполнителей, управлять беспилотниками. Использование этой системы в военных целях, безусловно, важный фактор, который требует противодействия с нашей стороны», – отметил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По его словам, сейчас на орбиту выведено чуть более тысячи спутников Starlink. «Сбивать их традиционными средствами и противоспутниковой ракетой вряд ли удастся ввиду их огромного количества. Необходимо разрабатывать новые средства и способы борьбы с такими целями», – считает эксперт.
Иной точки зрения придерживается эксперт в области космоса, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Он напомнил, что Россия в 2020 году провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). «Кроме того, у нас есть противоспутниковые самолеты разработки еще советских времен. Суть в том, что самолет входит в стратосферу, запускает ракету, которая достигает спутника противника и уничтожает цель», – рассказал Цуканов.
При этом последствия такого шага могут быть как позитивными, так и негативными. «Очевидно, что сейчас спутники США и их союзников помогают ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Более того, на Украине применяется новая методика ведения войны, когда артиллерия ВСУ, управляемая через спутниковую систему, наносит удары по ближайшим целям. Навигационно-спутниковая система и система связи позволяет украинским военным ускорить процесс наведения и нанесения ударов. Поэтому уничтожение спутников, работающих над Украиной, позволит снизить количество ударов противника по нашей инфраструктуре и городам», – заметил собеседник.
Однако уничтожение спутников несет и негативные последствия. Среди них, например, образование космического мусора, продолжил эксперт. «Если спутники находятся достаточно низко, на стационарной орбите, то никаких страшных последствий это не несет. Обломки спутников просто сгорят в слоях атмосферы», – указал Цуканов.
«Другое дело, если спутники находятся чуть выше. В таком случае возникает вероятность создания неконтролируемого перемещения космического мусора. Если облако космического мусора будет нарастать в геометрической прогрессии по мере уничтожения соседних спутников с помощью мусора, то тогда орбита будет необитаемой для полетов человека», – добавил собеседник.
Более того, использование оружия в космосе против космических аппаратов будет нарушением международного права, напомнил в свою очередь Бартош. «Мы пока воздерживаемся от уничтожения американских спутников. Но не исключено, что в будущем ситуация может развиваться по-другому», – считает военный эксперт.
К тому же, в истории уже были случаи сбивания спутников. «Военные учения по уничтожению спутников проводили США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия, – напомнил Цуканов. – К страшным последствиям это не привело. И сейчас, если военным руководством нашей страны будет принято такое решение, то будут учтены все возможные последствия».
Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
При этом накануне Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность. В Москве убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью – это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.
В МИД России также призвали государства взять на себя обязательства не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.
Кроме того, Москва предлагает не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.
В то же время американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что системы Starlink имеют критическое значение для вооруженных сил Украины.
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Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение
Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину
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Если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.
«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации. Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.
Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников. «Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»?» – передает РИА «Новости» размышления бывшего американского чиновника. Он выразил уверенность, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США.
Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.
Илон Маск объяснил покупку Twitter
Илон Маск объяснил покупку социальной сети Twitter желанием «помочь человечеству»
Люди в будущем должны иметь цифровую площадку для обсуждения разных мнений, заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
Маск заявил, что причина покупки компании и соцсети Twitter состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости, передает «Говорит Москва».
Накануне Маск объявил о планах купить соцсеть Twitter к пятнице. Согласно решению суда, окончательное решение сторон по этому вопросу должно быть принято до 28 октября. Ранее Маск заявил, что намерен превратить Twitter в форум для «злобных» дебатов.
Ранее в пятницу Илон Маск посетил штаб-квартиру компании Twitter в Калифорнии с раковиной в руках на фоне сообщений о планах миллиардера завершить покупку соцсети.
Байден счел опасными слова Путина о ядерном оружии
Байден: Упоминание Путиным ядерного оружия идет вразрез с обещанием не применять его
Владимир Путин придерживается опасного подхода к вопросам, касающимся возможности применения ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден.
Ведущий телеканала NewsNation, попросил прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что Россия никогда прямо не заявляла о необходимости применить ядерное оружие, отвечая только на заявления таких политиков, как Лиз Трасс, передает ТАСС.
«Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? <...> Он очень опасен в своем подходе к этому [вопросу]», – ответил Байден.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует. Он также подчеркнул, что Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие.
Эксперт: Путин предложил миру альтернативу монополии Запада
Политолог Федорова: Речь Путина вызовет позитивный отклик у незападных стран
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Призыв президента России к мировому сообществу приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет живой отклик у незападных стран. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя речь Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Едва ли не все в мире устали жить в условиях единоличного диктата одной страны. Именно на этот тезис из выступления Путина я бы обратила внимание в первую очередь. Президент дал точную оценку той роли, которую играет коллективный Запад в современном мире», – указалаполитолог Анна Федорова.
«Запад пытается навязать другим народам собственную – «единственно верную» – точку зрения на всё происходящее в мире, хотя сама его либеральная идеология вроде бы подразумевает уважение к множественности мнений. Это основа демократии. В реальности же, под разговоры о борьбе за свободу слова, предпринимаются абсолютно авторитарные по своей сути попытки диктовать всему миру то, как он должен быть устроен. Высказывание «тот, кто посеял ветер, пожнет бурю» – это предупреждение правящим кругам США: они стремятся спровоцировать разнообразные кризисы на международной арене, в частности на Украине», – полагает эксперт.
«С одной стороны, так называемый «золотой миллиард» претендует на все ресурсы, которые только есть у человечества, а с другой – пытается навязать всем собственные правила игры. Очень агрессивное поведение. Главный нарратив Запада – применение «культуры отмены» ко всему, что ему не нравится, к любым альтернативным точкам зрения», – отмечает Федорова.
«Но мы больше не готовы мириться с монополией Америки на международную политику. Путин констатирует, что мир устал от этого, что пора восстановить справедливость, и предлагает альтернативу: мы хотим жить так, как считаем нужным. И здесь очень важный момент в речи Путина: Россия хочет жить по собственным правилам, но при этом признает «цветущую сложность», которая присуща миру, она приветствует разнообразие стран и мнений, она готова совместно с элитами других государств развивать человечество совместно», – считает эксперт.
«Именно эта часть выступления зацепила меня больше всего и эмоционально, и содержательно. Речь Путина совершенно неагрессивная, она очень спокойная и жизнеутверждающая. Он специально подчеркивает, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада. Президент обещает, что наша страна не станет действовать в стиле «симметричной отмены» западной культуры», – отмечает эксперт.
«Не берусь прогнозировать реакцию Запада на речь президента, но его призыв совместно с мировым сообществом приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет позитивный отклик у стран незападных. Они заинтересованы в этом точно так же, как и мы», – заключает эксперт.
«Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, – заявил президент Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай». – При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном, Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее».
По словам президента, диктатуре в мировых делах можно противопоставить только развитие стран и народов, «цветущую сложность культур и традиций, сообщает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что большинство стран сейчас требует демократии в международных делах, не принимая диктат отдельных государств, но «цивилизованный» Запад такой подход не приветствует.
«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – сказал президент, говоря о том, как должно происходить формирование мироустройства на принципах многополярности.
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Британцы восхитились заявлением Путина о Западе
Читатели Daily Mail поддержали слова Путина о Западе
Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», о том, что Запад больше не в состоянии диктовать свою волю всему человечеству.
Так, один из комментаторов Daily Mail написал, что российский лидер абсолютно прав. По его словам, мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем.
Автор другого комментария напомнил, что Запад, а именно США, навязывал миру свою демократию, бомбя его десятилетиями, начиная с войны во Вьетнаме. Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке, призвал он.
Америку и Запад нужно поставить на место, считает третий комментатор, слова которого передает РИА «Новости».
Россия положит конец мировому господству США, выразил уверенность еще один пользователь.
По мнению одного из читателей, мощь США закончилась, но в Вашингтоне этого еще не осознали.
Западное господство подходит к концу, согласился с предыдущим другой комментатор. Он выразил надежду, что Америка сможет отказаться от своего господства, «не делая ничего глупого».
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. В частности, российский лидер заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать. При этом Путин отметил, что большинство народов больше не хотят этого терпеть.
Ошибка американского сенатора сделала ее сторонницей России
Сенатор США Векстон во время дебатов оговорилась и призвала поддерживать Россию
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Конгрессвумен США Дженнифер Векстон во время речи в поддержку Украины на дебатах оговорилась, полностью изменив смысл высказывания.
«Мы должны выступить против Путина. Мы должны поддержать наших российских... украинских союзников. Это то, что касается всех нас. Российские неспровоцированные... не...», – заявила сенатор, при этом она продолжила повторять частицу «не» на протяжении почти десяти секунд.
Многие пользователи Twitter (заблокирован в России) уже успели прокомментировать ее оговорку, передает РИА «Новости».
«Еще один демократ с шокирующе нестабильными проблемами в речи и мышлении», – написала Marina Medvin.
«Дженнифер запуталась и не может понять, какие слова использовать: Россия или Украина, левое или правое, иранский или украинский, и все за 30 секунд речи», – отметил LoudounCountyMoms.
«Дженнифер Векстон как будто бы испытала несколько инсультов сразу во время дебатов, замирая на словах и смотря на потолок для восстановления работоспособности», – написал NOVA Campaigns.
Демократ Дженнифер Векстон приняла участие в дебатах с кандидатом от партии республиканцев Хунгом Као на фоне предстоящих выборов в конгресс.
Ранее президент США Джо Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
В ОИС поблагодарили Москву за отпор западным странам
Постпред России в ОИС выразил благодарность Москве от всего арабского мира
Представители Арабо-мусульманского мира выражают признательность Москве за твердую позицию и отпор военным вмешательствам западных стран, сообщил постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
Он отметил, что в ходе встреч с политиками арабо-мусульманского мира и простым народом, зачастую слышал в разговорах позицию большинства руководителей мусульманских стран и обычных граждан, которые говорят России спасибо за ее принципиальную позицию, передает РИА «Новости».
По словам постпреда, в арабском мире к россиянам остается подчеркнуто уважительное отношение. Он отметил, что жители Ливии, Сирии, Ирака и многие другие прямо указывают, что уважают Россию и ее президента Путина за проявленную твердость и решимость во всем мире.
Резюмируя, Абдулатипов добавил, что во время визита генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию стороны проговорили общие подходы к отношении множества вопросов мировой политики, а также обсудили новые возможности взимовыгодного сотрудничества.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
IT-эксперт: Прямой эффект от перехода на отечественное ПО Россия ощутит в следующем году
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Ранее потраченные за западное программное обеспечение средства уходили за рубеж, а теперь остаются внутри страны. Кумулятивный эффект в экономике от перехода на отечественное ПО Россия ощутит уже в следующем году, сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Илья Массух. На этой неделе состоялся релиз отечественного веб-сервера ANGIE, который будет конкурировать с крупнейшим в мире продуктом Nginx.
«В России существуют аналоги практически по всем классам IT-продуктов, не уступающие западному программному обеспечению. Речь идет о таких областях цифровых технологий как информационная безопасность, интернет-сервисы, мультимедийные продукты», – отметил глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух.
Состоявшийся на этой неделе релиз веб-сервера ANGIE отечественной разработки, по оценке Массуха, вписывается в ряд последних событий по импортозамещению иностранных цифровых продуктов. Разработкой ANGIE занимается компания «Веб-Сервер», которая объединяет бывших ведущих инженеров веб-сервиса Nginx и команду технической поддержки. Веб-сервер - это класс программного обеспечения, предоставляющего доступ к сетевым ресурсам конечным пользователям. Каждый раз, когда пользователь открывает сайт или мобильное приложение, его запрос обслуживает веб-сервер.
Поясним, что веб-сервер и почтовый прокси-сервер Nginx был разработан еще в 2002 году российским программистом Игорем Сысоевым. Компанию Nginx Inc., владевшую разработкой, в 2019 году купила американская технологическая фирма F5, Inc. за 670 млн долларов.
«Многие западные программные продукты покупались у российских разработчиков, либо разрабатывались западными компаниями у нас в стране. Российские разработчики и владельцы создают клоны таких продуктов. История с Nginx укладывается в этот сюжет – те же сотрудники и сооснователи создали российский клон одного из крупнейших веб-серверов в мире. Такой тренд только помогает рынку», – пояснил Массух.
Массух отметил, что западные IT-платформы пренебрегают интересами российских пользователей в угоду политическим интересам. «Уход с российского рынка, прекращение обслуживание клиентов были обусловлены исключительно политическими решениями, а никак не экономическими. Западный бизнес пренебрегает учетом специфики российского рынка», – добавил эксперт.
Это видно не только по продуктам для массовой аудитории, но и по нишевым решениям – инженерным, конструкторским – исключительно российской разработки. Среди них американская универсальная программная система анализа Ansys, которая во многом разрабатывалась по российским математическим моделям. «Феноменальный успех Siemens в сфере инженерного ПО тоже во многом связан с внедрением определенных решений внутри России и последующим их распространением в мире», – отметил глава ЦКИКТ.
Тем не менее курс на цифровизацию продолжится, это помогает делать российскую экономику более эффективной, управляемой и прогнозируемой. Для удобства IT-компаний Минцифры создало маркетплейс отечественного программного обеспечения, там уже представлены более тысячи решений, описаны их технические характеристики, стоимость и зарубежные аналоги, которые может заменить ПО. «Цифровые решения являются одним из инструментов повышения эффективности экономики. Санкции, с одной стороны, влияют и что-то замедляют, но с другой, помогают развиваться отечественным программным продуктам», – добавляет Массух.
По его словам, санкции задумывались западными странами вовсе не для того, чтобы показать свое отношение к СВО, задача заключилась именно в замедлении развития России, а СВО – это просто предлог. «Но вместе с тем санкции стимулируют внутреннюю экономику на создание решений, которые позволяют так же эффективно использовать IT. Так как санкции были введены относительно недавно, то пока мы не должны видеть прямого эффекта от использования российских решений, прошло слишком мало времени. Но уже в следующем году мы получим плеяду отечественных продуктов и кумулятивный эффект в экономике в результате того, что средства не выводятся за рубеж, как это происходило раньше. Покупка программных решений Microsoft, IBM Oracle – это, по сути, была помощь американской экономике. Санкции исключили этот процесс и это хорошо», – подытожил Массух.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что в отрасли сложилась достаточно уверенная ситуация, когда для 80% ПО из недружественных стран уже есть конкурентоспособные отечественные аналоги. К переходу на отечественный софт готовы 75% контакт-центров. Кроме того, более 90% российских компаний, использующих RPA-системы для автоматизации бизнеса, планируют перейти на отечественный софт к 2024 году.
NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
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Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.
Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.
Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы». По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.
Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.
Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
Телеведущий в США раскрыл суть американо-украинских отношений
Американский тележурналист рассказал, для каких целей Украина необходима США
Украина нужна американским демократам только для одной цели – удовлетворения внутриполитических амбиций, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его словам, настоящая поддержка Киева взялась явно не из демократии, так как «Украина является далеко не демократической страной, передает РИА «Новости».
Также Карлсон привел в пример письмо, в котором либералы призывали действующего президента США Джо Байдена к диалогу с Москвой. Телеведущий заметил, что письмо было разумным, однако напомнил, как это послание разозлило спонсоров демократов среди военных подрядчиков. Поняв, что диалог США невыгоден, так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой, заключил он.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в американской политике произошел исключительный случай – десятки парламентариев, членов Конгресса США обратились с письмом к Байдену. Еще более исключительным оказался финал этой истории: конгрессмены отозвали это письмо обратно.
По мнению эксперта, отзыв письма вряд ли означает, что демократы преодолели раскол – скорее наоборот, они попытаются замести сор назад под половик.
Илон Маск пообещал разблокировать аккаунт Трампа в Twitter 31 октября
Трамп заявил, что Маск пообещал разблокировать его аккаунт в Twitter
Экс-глава США Дональд Трамп поздравил бизнесмена Илона Маска с покупкой компании Twitter и заявил, что его аккаунт в соцсети будет восстановлен 31 октября.
Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter. Кроме того, он сообщил, что его учетная запись будет восстановлена в соцсети 31 октября. По словам Трампа, аккаунт ему пообещал разблокировать новый хозяин соцсети, передает ТАСС.
Напомним, Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter и возглавил компанию. «Птичка освободилась», – написал Маск в перешедшей под его управление сети, которую ранее сам критиковал за ограничение свободы слова.
В начале 2021 года администрация Twitter запретила Трампу пользоваться своим сервисом после того, как сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших президентских выборов. Администраторы аргументировали блокировку аккаунта Трампа тем, что твиты бывшего президента с высокой долей вероятности побуждают людей повторить беспорядки.
Политолог: Центр мира смещается с Запада на Восток
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Влияние Запада в мире снижается, а Востока наоборот возрастает, и в этом виноват сам Запад. Таков один из главных посылов речи Владимира Путина перед иностранными аналитиками. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя выступление президента России на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Важным в выступлении Путина был тезис о том, что Запад нам не враг. Впрочем, западные собеседники сами не реагируют на призывы Москвы к диалогу. В зале, где выступал президент, по разным причинам в этом году не было многих привычных участников из Америки и западной Европы. Но зал отнюдь не пустовал. Это очень символично: места партнеров России не пустуют, их занимают гости с Востока Евразии. Это показывает: центр мира смещается с Запада на Восток, потому что первый находится в глубочайшем системном кризисе, а второй развивается», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
По мнению Путина, миру больше не нужна «вертикальная гегемония» с одним центром, и «Валдай» наглядно показал правоту этих слов – на заседание собрались участники из 41-й страны, отметил эксперт.
«Мысль о необходимости соблюдения баланса интересов между всеми государствами без исключения также прошла красной линией через всевыступление Путина», – указал Мартынов.
Российская сторона не считает себя врагом западных стран, заявил президент Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай». «В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии», – подчеркнул глава государства.
«Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО: «Давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит – и мир». Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. Отчетливо понимали всю сложность подобного сближения. Но шли на это», – заявил президент. Россия в ответ на это получила по всем направлениям отрицательный ответ и постоянно растущее давление, создание очагов напряженности у границ.
Путин призвал граждан западных стран бороться за рост зарплат
Президент России Владимир Путин призвал жителей западных стран бороться за повышение зарплат и не верить, что Россия является их врагом.
«Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран – и США, и Европы – хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе – не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия – ваш друг», – сказал президент на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
Также глава страны добавил, что Россия никогда не имела никаких злобных намерений в отношении США и Европы, страна готова развивать отношения.