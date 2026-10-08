МИД назвал ключевым приоритетом помощь странам Глобального Юга в цифровой сфере

МИД: Ключевой приоритет Москвы – цифровая помощь странам Глобального Юга

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Ключевым российским приоритетом в рамках всемирного механизма (ООН) являются практические шаги по наращиванию потенциала стран Глобального Юга в сфере международной информационной безопасности», – заявил Алимов, передает РИА «Новости».

В июле Москва уже представила в ООН инициативу по организации международных учений по отражению компьютерных атак для развивающихся стран. Кроме того, Россия вместе с соавторами внесла в ООН проект резолюции по информационной безопасности, акцентирующий внимание на технологической независимости Глобального Юга.

Алимов подчеркнул, что единственный эффективный способ противостоять возрастающим цифровым угрозам – это укрепление международного сотрудничества. Он также приветствовал запуск глобального диалога по управлению искусственным интеллектом под эгидой ООН, выразив надежду на то, что он учтет интересы развивающихся государств.

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