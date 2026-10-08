Как российская разведка пресекла ракетный рывок Украины

Российская разведка лишила Украину собственной баллистической ракеты

Tекст: Андрей Резчиков

ВС России полностью сорвали предыдущую украинскую ракетную программу, заявил авиаэксперт Валерий Романенко. По его словам, точечные упреждающие удары наносились по основному и запасному заводам, производителям двигателей и ключевым поставщикам компонентов прямо накануне запуска производства. Об этом сообщает издание «Страна».

Романенко не уточнил, о какой именно программе идет речь. Однако можно предположить, что он имел в виду один из двух главных украинских проектов оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК), разрабатывавшихся КБ «Южное» и Южмашем. В первую очередь здесь можно говорить об ОТРК «Сапсан», экспортное название которого – «Гром-2». Комплекс создавался как аналог российского «Искандера» и использовал твердотопливные ракетные двигатели.

В августе 2018 года макет «Сапсана» показали на параде по случаю Дня независимости Украины. Впервые пуск ракеты из этого ОТРК продемонстрировали в новогоднем обращении Владимира Зеленского 1 января 2025 года. «Сапсан» проектировали в Днепре (Днепропетровске), а твердое топливо и компоненты производились на Павлоградском химическом заводе. По этим объектам ВКС России неоднократно наносили удары.

В апреле прошлого года сообщалось о групповом ударе по месту проведения испытаний «Сапсана». Также были уничтожены прикрывающие украинский ОТРК норвежские зенитные ракетные системы NASAMS. Осенью 2024 года были поражены цеха производства компонентов и места проведения испытаний ракет для этого комплекса.

«Сапсан» был единственным комплексом, который Украина пыталась довести до серийного производства и для которого выстраивалась полноценная кооперация заводов с дублирующими площадками и производителями твердого топлива. Поэтому именно этот проект в наибольшей степени соответствует описанию Романенко.

Впрочем, нельзя исключать и другой вариант – проект «Коршун-2». Это дозвуковая крылатая ракета, которую разрабатывали КБ «Южное» и КБ «Луч». В отличие от баллистического комплекса «Сапсан», «Коршун-2» проектировался как высокоточное оружие для преодоления систем ПВО на сверхмалых высотах.

Впервые макет ракеты показали на выставке «Оружие и безопасность» в 2014 году. Проект столкнулся с теми же проблемами, что и вся ракетная программа Украины: до 2022 года не хватало финансирования, а после начала военного конфликта были разрушены производственные цеха «Южмаша» и критические предприятия-смежники, в том числе заводы двигателей, в результате российских ударов.

«Такие удары в первую очередь говорят о том, что российская разведка глубоко работает на территории Украины»,

– отметил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, речь идет не о поверхностном наблюдении, а о системном анализе всей инфраструктуры производства ракет – от площадок сборки до цепочек поставок компонентов. Сейчас главной целью стали площадки проекта Fire Point.

Ключевую роль здесь играет комплекс разведданных. Как пояснил эксперт, сначала проводится космическая оптическая разведка, затем радиотехническая – выявляется активность объектов и собирается дополнительная информация. «И только потом агентурная разведка подтверждает предположения. Это необязательно завербованные нами агенты, но и люди, сочувствующие России, а также ДРГ. Именно такое сочетание позволяет вскрывать новые цеха и площадки еще на этапе подготовки или первых испытаний», – пояснил Кнутов.

Такой подход позволяет наносить удары не только по уже работающим предприятиям, но и по производственной кооперации на этапе ее развертывания. «Удары по заводам-производителям, изготовителям твердотопливных двигателей и смежным поставщикам, нанесенные синхронно и фактически парализовавшие украинскую ракетную программу на стадии развертывания, – это результат слаженной работы разведывательного контура и ракетных войск», – считает Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник.

По его словам, российские Вооруженные силы в первую очередь используют современные средства космической разведки: каждый метр территории Украины просматривается из космоса, а полученные снимки в режиме реального времени передаются в профильные управления Минобороны РФ.

«Там уже готовят техническое задание для удара. Сначала подробно описывается объект: где расположены места сборки и производства украинского оружия, затем выбирается боеприпас и оформляются документы, и только потом наносится удар. После этого подводятся итоги: снимки из спутников подтверждают эффективность, вносятся поправки на будущее», – рассказал собеседник.

Спутниковые данные при этом дополняются информацией из других источников. Как пояснил Иванников, первичными информаторами может быть подполье, а также офицеры спецслужб, не согласные с политикой Зеленского и передающие информацию российским коллегам. «Это и руководители крупных украинских предприятий, оставшихся в орбите военного строительства. Важен каждый источник. У официального Киева, учитывая его антинародную политику, нет шансов сохранить свои тайны в секрете – все они становятся явными», – подчеркнул спикер.

В результате, по словам Иванникова, разведка получает возможность заранее выявлять места сборки, складирования и производства высокоточного оружия. Он называет это одной из основных задач российской разведки, а уничтожение украинской ракетной программы – примером стратегического упреждения.

Эффект от такого упреждения, по мнению Кнутова, выходит за рамки уничтожения отдельных производственных объектов. Срыв украинских баллистических проектов на ранних стадиях, считает эксперт, облегчает задачи российской ПВО и ПРО и снижает угрозу для объектов в глубоком тылу. «Баллистика в первую очередь применялась бы по целям двойного назначения или по гражданским объектам, поскольку военные у нас более-менее прикрыты. Поэтому уничтожение этих программ – это не просто точечный успех, а стратегическое упреждение, которое снижает нагрузку на нашу оборону и приближает победу», – подчеркивает Кнутов.