ФНС упростила регистрацию бизнеса новым API сервиса «Мой ОКВЭД»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральная налоговая служба России внедрила публичный API для сервиса «Мой ОКВЭД», передает РИА «Новости».

Теперь разработчики могут интегрировать интеллектуальные функции сервиса в свои программные решения, что облегчает регистрацию бизнеса и снижает риск неправильного выбора кодов деятельности заявительного типа.

В ФНС уточнили, что API не требует аутентификации, а интеграция позволяет автоматически подбирать коды ОКВЭД по параметрам бизнеса и определять основной вид деятельности на основе планируемых показателей. Также доступны справочники пакетных решений и лицензируемых видов деятельности, созданные Минэкономразвития совместно с отраслевыми федеральными органами.

Сервис «Мой ОКВЭД» поддерживает комплексный механизм поиска кодов, включая готовые наборы «пакетных решений».

В ФНС напомнили, что сервис помогает определить основной код ОКВЭД, визуализируя результат расчета с помощью инфографики и иерархического метода.

