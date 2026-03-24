ФНС упростила регистрацию бизнеса новым API сервиса «Мой ОКВЭД»
Федеральная налоговая служба (ФНС) упростила работу сервиса «Мой ОКВЭД» выбора кодов деятельности заявительного типа при регистрации бизнеса, внедрив публичный API, что позволит снизить риски ошибок при выборе, сообщили в ведомстве.
Федеральная налоговая служба России внедрила публичный API для сервиса «Мой ОКВЭД», передает РИА «Новости».
Теперь разработчики могут интегрировать интеллектуальные функции сервиса в свои программные решения, что облегчает регистрацию бизнеса и снижает риск неправильного выбора кодов деятельности заявительного типа.
В ФНС уточнили, что API не требует аутентификации, а интеграция позволяет автоматически подбирать коды ОКВЭД по параметрам бизнеса и определять основной вид деятельности на основе планируемых показателей. Также доступны справочники пакетных решений и лицензируемых видов деятельности, созданные Минэкономразвития совместно с отраслевыми федеральными органами.
Ведомство подчеркнуло: «API-сервис не требует аутентификации – подключайтесь и создавайте удобные инструменты для бизнеса». Сервис «Мой ОКВЭД» поддерживает комплексный механизм поиска кодов, включая готовые наборы «пакетных решений».
В ФНС напомнили, что сервис помогает определить основной код ОКВЭД, визуализируя результат расчета с помощью инфографики и иерархического метода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, деятельность блогеров с 1 мая официально будет включена в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Татьяна Иванова объяснила это решение необходимостью обеспечения юридической определенности для инфлюенсеров.
Ранее победитель конкурса «Лидеры России» Аркадий Мохирев разработал платформу для упрощения взаимодействия компаний с налоговой службой.