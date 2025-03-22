Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.19 комментариев
Блогерство официально признали видом экономической деятельности
Деятельность блогеров официально классифицирована в ОКВЭД
С 1 мая деятельность блогеров будет официально классифицирована в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) с добавлением двух новых кодов, сообщает Ассоциация блогеров и агентств (АБА).
С 1 мая деятельность блогеров будет официально включена в ОКВЭД, передает ТАСС. Это стало возможным благодаря добавлению двух новых кодов, описывающих деятельность на рекламном рынке и рынке услуг по связям с общественностью.
Согласно приказу Росстандарта «Об утверждении изменения 79/2025 ОКВЭД 2 к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности», который был утвержден 21 марта, блогеры получат возможность официально учитывать свою деятельность в соответствующих реестрах.
Пресс-служба Ассоциации блогеров и агентств отметила, что их организация в сотрудничестве с депутатом Государственной думы Яной Лантратовой инициировала процесс выделения кодов ОКВЭД для инфлюенсеров.
Ранее в Госдуме заявили о готовности выработать решения по признанию деятельности блогеров профессией и присвоению ей кода в ОКВЭД. Президент Владимир Путин отмечал, что блогерство – это свободная сфера, которая сейчас максимально демократизированная, однако необходимо помнить от ответственности.