Блогерство официально признали видом экономической деятельности

Деятельность блогеров официально классифицирована в ОКВЭД

Tекст: Александра Юдина

С 1 мая деятельность блогеров будет официально включена в ОКВЭД, передает ТАСС. Это стало возможным благодаря добавлению двух новых кодов, описывающих деятельность на рекламном рынке и рынке услуг по связям с общественностью.

Согласно приказу Росстандарта «Об утверждении изменения 79/2025 ОКВЭД 2 к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности», который был утвержден 21 марта, блогеры получат возможность официально учитывать свою деятельность в соответствующих реестрах.

Пресс-служба Ассоциации блогеров и агентств отметила, что их организация в сотрудничестве с депутатом Государственной думы Яной Лантратовой инициировала процесс выделения кодов ОКВЭД для инфлюенсеров.

Ранее в Госдуме заявили о готовности выработать решения по признанию деятельности блогеров профессией и присвоению ей кода в ОКВЭД. Президент Владимир Путин отмечал, что блогерство – это свободная сфера, которая сейчас максимально демократизированная, однако необходимо помнить от ответственности.