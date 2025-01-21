Победитель «Лидеров России» создал платформу для налогового мониторинга

Победитель «Лидеров России» Мохирев разработал систему для ФНС России

Разработка уже используется более чем в 120 компаниях, преимущественно из сегмента «Нефть и Газ», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мохирев отметил, что на первом этапе участники программы предоставят налоговикам удаленный доступ к своим учетным системам. С 2025 года компании должны будут интегрировать свои информационные системы с АИС «Налог-3» ФНС России, что ускорит автоматизацию процессов и снизит затраты на налоговое администрирование.

Платформа также разрабатывается для взаимодействия с другими госорганами. Вместе с Федеральным казначейством идет пилотирование витрины контроля компаний, получающих бюджетные средства. Это позволит контролерам казначейства получать онлайн-доступ к данным и отказаться от бумажного документооборота.

Мохирев начал свою карьеру в Федеральной таможенной службе, затем работал в ПАО «Газпром» и VK Tech, где занимался внедрением информационных систем. Благодаря «Лидерам России» он смог сформировать обширную сеть контактов для продвижения новых цифровых инициатив.

Конкурс «Лидеры России», по поручению президента РФ, проводится с 2017 года. За пять сезонов на участие в конкурсе было подано более 1 млн заявок из России и 150 стран мира.