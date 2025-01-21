Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Победитель «Лидеров России» создал платформу для налогового мониторинга
Победитель «Лидеров России» Мохирев разработал систему для ФНС России
Победитель пятого сезона «Лидеров России» Аркадий Мохирев разработал платформу, упрощающую взаимодействие компаний с ФНС России и снижающую затраты на налоговую функцию.
Разработка уже используется более чем в 120 компаниях, преимущественно из сегмента «Нефть и Газ», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мохирев отметил, что на первом этапе участники программы предоставят налоговикам удаленный доступ к своим учетным системам. С 2025 года компании должны будут интегрировать свои информационные системы с АИС «Налог-3» ФНС России, что ускорит автоматизацию процессов и снизит затраты на налоговое администрирование.
Платформа также разрабатывается для взаимодействия с другими госорганами. Вместе с Федеральным казначейством идет пилотирование витрины контроля компаний, получающих бюджетные средства. Это позволит контролерам казначейства получать онлайн-доступ к данным и отказаться от бумажного документооборота.
Мохирев начал свою карьеру в Федеральной таможенной службе, затем работал в ПАО «Газпром» и VK Tech, где занимался внедрением информационных систем. Благодаря «Лидерам России» он смог сформировать обширную сеть контактов для продвижения новых цифровых инициатив.
Конкурс «Лидеры России», по поручению президента РФ, проводится с 2017 года. За пять сезонов на участие в конкурсе было подано более 1 млн заявок из России и 150 стран мира.