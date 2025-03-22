Основатель Ассоциации блогеров объяснила введение новых ОКВЭД для работы в соцсетях

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что ассоциация завершила работу над созданием собственного Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для блогеров и агентств.

Процесс разработки длился три года. Изначально идея была представлена на встрече с Сергеем Кириенко, после чего проект получил поддержку от Яны Лантратовой и других участников индустрии.

Рабочая группа под руководством Петра Толстого помогла ускорить процесс, и теперь в классификатор добавлены новые коды: 73.11.1 для «деятельности по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 для «деятельности по распространению информации пользователем социальной сети».

По словам Ивановой, новый ОКВЭД позволит обеспечивать юридическую определенность и защиту индустрии блогеров и агентств, а также поможет развивать рынок и учитывать его вклад в экономику.

Отдельный код будет способствовать созданию официальных правил игры, защиты авторских прав и доступа к государственным программам поддержки бизнеса.

Напомним, блогерство официально признали видом экономической деятельности. Новый ОКВЭД вступит в силу 1 мая 2025 года.

Президент Владимир Путин отмечал, что блогерство – это свободная сфера, которая сейчас максимально демократизированная, однако необходимо помнить от ответственности.