Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.0 комментариев
Основатель Ассоциации блогеров объяснила введение новых ОКВЭД для работы в соцсетях
После трехлетнего процесса Ассоциация блогеров и агентств (АБА) добилась добавления новых кодов ОКВЭД, описывающих деятельность в соцсетях, что обеспечит юридическую определенность, заявила сооснователь АБА Татьяна Иванова.
В своем Telegram-канале она отметила, что ассоциация завершила работу над созданием собственного Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для блогеров и агентств.
Процесс разработки длился три года. Изначально идея была представлена на встрече с Сергеем Кириенко, после чего проект получил поддержку от Яны Лантратовой и других участников индустрии.
Рабочая группа под руководством Петра Толстого помогла ускорить процесс, и теперь в классификатор добавлены новые коды: 73.11.1 для «деятельности по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 для «деятельности по распространению информации пользователем социальной сети».
По словам Ивановой, новый ОКВЭД позволит обеспечивать юридическую определенность и защиту индустрии блогеров и агентств, а также поможет развивать рынок и учитывать его вклад в экономику.
Отдельный код будет способствовать созданию официальных правил игры, защиты авторских прав и доступа к государственным программам поддержки бизнеса.
Напомним, блогерство официально признали видом экономической деятельности. Новый ОКВЭД вступит в силу 1 мая 2025 года.
Президент Владимир Путин отмечал, что блогерство – это свободная сфера, которая сейчас максимально демократизированная, однако необходимо помнить от ответственности.