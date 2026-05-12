Принцесса Уэльская призналась в увлечении паделем

В беседе с представителями Ассоциации большого тенниса 44-летняя принцесса выразила любовь к этой игре.

«Вы увлеклись паделем? О, я люблю падель, это такая хорошая игра, она отлично уравнивает шансы тех, кто не играет в теннис», – приводит ее слова GB News.

В разговоре с другой участницей мероприятия принцесса подчеркнула инклюзивный характер этого вида спорта.

«Это очень общительная игра, в которую могут играть все поколения – я играю со своими родителями», – уточнила она.

Интересы будущей королевы в спорте весьма разнообразны: от участия в тренировках по регби до соревнований на велотренажерах против принца Уильяма.

Несмотря на то, что падель был изобретен в 1960-х годах, его популярность значительно возросла, и Ассоциация лаун-тенниса теперь называет его «самым быстроразвивающимся видом спорта в мире».

Организация характеризует эту игру как «инновационную форму тенниса», которая привлекает людей всех поколений, от маленьких детей до бабушек и дедушек. Привлекательность этого вида спорта отчасти заключается в низком пороге вхождения: игроки любого возраста и уровня подготовки могут быстро взять в руки ракетку и начать заниматься.

Одобрение этого вида спорта принцессой Кэтрин как «отличного средства для выравнивания возможностей» для тех, кто не играет в теннис, отражает широкую тенденцию привлечения в этот вид спорта новичков, которым традиционный теннис может показаться сложным.



