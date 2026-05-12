Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Принцесса Уэльская призналась в увлечении паделем
Принцесса Уэльская Кейт во время приема в саду Букингемского дворца рассказала о своем увлечении паделем, назвав этот вид спорта идеальным занятием для семейного отдыха, поскольку он представляет собой смесь большого тенниса, сквоша и настольного тенниса.
В беседе с представителями Ассоциации большого тенниса 44-летняя принцесса выразила любовь к этой игре.
«Вы увлеклись паделем? О, я люблю падель, это такая хорошая игра, она отлично уравнивает шансы тех, кто не играет в теннис», – приводит ее слова GB News.
В разговоре с другой участницей мероприятия принцесса подчеркнула инклюзивный характер этого вида спорта.
«Это очень общительная игра, в которую могут играть все поколения – я играю со своими родителями», – уточнила она.
Интересы будущей королевы в спорте весьма разнообразны: от участия в тренировках по регби до соревнований на велотренажерах против принца Уильяма.
Несмотря на то, что падель был изобретен в 1960-х годах, его популярность значительно возросла, и Ассоциация лаун-тенниса теперь называет его «самым быстроразвивающимся видом спорта в мире».
Организация характеризует эту игру как «инновационную форму тенниса», которая привлекает людей всех поколений, от маленьких детей до бабушек и дедушек. Привлекательность этого вида спорта отчасти заключается в низком пороге вхождения: игроки любого возраста и уровня подготовки могут быстро взять в руки ракетку и начать заниматься.
Одобрение этого вида спорта принцессой Кэтрин как «отличного средства для выравнивания возможностей» для тех, кто не играет в теннис, отражает широкую тенденцию привлечения в этот вид спорта новичков, которым традиционный теннис может показаться сложным.