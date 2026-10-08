Минпромторг назвал ожидаемую долю онлайн-торговли в России к 2030 году

Алиханов: Доля онлайн-торговли в России займет треть рынка к 2030 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

«По итогам прошлого года она уже превысила 20%, или 13,2 трлн рублей, а к 2030 году мы ожидаем, что онлайн займет около трети розницы», – заявил Алиханов на международной конференции «Защита прав потребителей в цифровую эпоху», передает РИА «Новости».

Министр отметил, что цифровая торговля стала неотъемлемой частью инфраструктуры рынка, поэтому задача государства и бизнеса – предупреждать недобросовестную конкуренцию.

Также Алиханов сообщил, что система цифровой маркировки товаров охватывает 52 товарные группы и более 1 млн компаний. По его словам, разрешительный режим на кассах не допустил реализацию почти 4 млрд единиц продукции с нарушениями. При вводе в оборот система предотвратила продажу свыше 1 млрд единиц нелегальной или некачественной продукции.

Кроме того, иностранные партнеры проявляют интерес к российской системе маркировки. По словам министра, Россия готова превращать свое решение в экспортный продукт. К системе уже присоединился Узбекистан и ряд других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор сообщил о снижении продаж просроченных продуктов в России в 41 раз.

Москва и Пекин запланировали объединить системы маркировки товаров.

Правительство решило ввести единые правила для маркировки отечественных товаров.