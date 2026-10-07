  • Новость часаПеребои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    Ученые выявили несочетаемость сладкого с антибиотиками
    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров
    Экс-главу разведки Германии арестовали по делу о госизмене
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном
    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    26 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    44 комментария
    7 октября 2026, 22:00 • В мире

    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город

    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город
    @ Samir Maouche/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Евгений Крутиков

    Правительственная армия африканского государства Мали одержала важный реванш над местными сепаратистами и джихадистами. После поражения в апреле освобожден расположенный на севере страны город Кидаль. Чем важен этот населенный пункт и какие следующие цели ставит себе малийское правительство при содействии российского Африканского корпуса?

    Спустя более пяти месяцев после потери правительственные силы Мали освободили Кидаль – стратегически важный город на северо-востоке страны, ставший символом всего противостояния правительства страны с местными сепаратистами. Более того, Кидаль считался ранее неформальной столицей сепаратистов и исламистов.

    Как рассказали агентству AFP два малийских офицера, колонна правительственных войск вошла в город во вторник, 6 октября и сопротивления не встретила. В операции участвовали российский Африканский корпус и проправительственные туарегские формирования, интегрированные в армию Мали (по данным RFI, Движение за спасение Азавада и Самооборонная группа туарегов имаджад и союзников).

    Ранее в тот же день сепаратисты из «Фронта освобождения Азавада» (ФОА) объявили об отходе из Кидаля, который удерживали с апреля. Командование ФОА назвало отход стратегическим и временным, объяснило его «объективной оценкой оперативной и тактической обстановки».

    Сепаратисты захватили Кидаль 25 апреля, когда атаковали ряд городов Мали совместно с группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», признающей себя частью «Аль-Каиды*». Для Бамако это было не просто военной неудачей, а публичным унижением. Потеря города стала ударом по имиджу президента Мали Ассими Гойты, который после гибели министра обороны Садио Камары в ходе апрельских атак сам возглавил оборонное ведомство.

    С того дня реванш за Кидаль превратился для власти в вопрос чести и политического выживания. Возвращение города давно было главной военно-политической задачей Бамако, а его удержание давало сепаратистам повод для массированной пропаганды в социальных сетях и демонстрации пренебрежения центральным правительством.

    Операция по освобождению города готовилась несколько недель.

    В последние три дня армия Мали и ее союзники вели наступление на Кидаль, широко используя авиацию и беспилотники. Незадолго до этого в соседний город Анефис, где расположены позиции армии и Африканского корпуса, прибыл начальник генерального штаба Элизе Жан Дао, а к Анефису по двум дорогам стали перебрасывать дополнительные силы. В регионе мало асфальтированных дорог, поэтому переброска не осталась незамеченной: джихадисты и сепаратисты распространяли в соцсетях слухи о готовящемся наступлении и запугивали малийских солдат.

    В начале недели малийская авиация и беспилотники Африканского корпуса начали бомбардировку еще одной базы сепаратистов – поселка Тин-Заутин на границе с Алжиром. Поселок стал известен в июле 2024 года, когда там попала в засаду и потерпела тяжелое поражение колонна малийской армии и «Вагнера». По данным генштаба Мали, ударам подверглись и техника, и позиции боевиков. Сепаратисты лишились возможности получать подкрепления с севера.

    Затем из Анефиса на Кидаль двинулась колонна из примерно 120 машин. Некоторые части Африканского корпуса все это время находились не только на основных позициях у Анефиса, но и на старой базе в окрестностях Кидаля, а туареги-сепаратисты контролировали только старую центральную часть города. Сепаратистские и джихадистские группы покинули город и отступили к Тин-Заутину, по которому удары с воздуха наносятся уже не первый день.

    Кидаль – центр одноименного региона и неофициальная «столица» туарегов, колыбель их восстаний, начавшихся в 2012 году. Тот, кто держит этот город, получает право говорить от имени всего севера Мали. Он важен не только стратегически (опираясь на него, можно вести операции по всей полупустынной и пустынной зоне севера вплоть до границы с Алжиром), но и символически: сепаратисты и джихадисты теперь вытеснены в «естественную среду обитания» – пустыню, без шансов на повторное овладение крупными населенными пунктами.

    Следующей целью правительственной армии может стать Тин-Заутин как последняя позиция туарегов на территории Мали. Дело не только в символичности этого крошечного поселка для Африканского корпуса. Особенность войны в малийской пустыне и Сахеле – в приоритетности пунктов снабжения сепаратистов, которые до сих пор свободно перемещались по северу страны, а при опасности уходили в Алжир или растворялись в пустыне.

    Алжир такому раскладу тоже не был рад: туарегский сепаратизм и джихадистские группы, связанные с «Аль-Каидой», – такая же проблема для него, как и для стран Сахеля. Однако труднодоступность региона мешала трансграничному сотрудничеству, а отношения двух стран были натянутыми. В апреле 2025 года алжирская ПВО сбила у Тин-Заутина малийский беспилотник, после чего Мали и Алжир отозвали послов, а воздушное пространство между ними было закрыто. Алжир, кроме того, с настороженностью относится к усилению южных соседей и к действиям Африканского корпуса Минобороны России.

    Однако сразу после апрельских террористических атак глава МИД Алжира Ахмед Аттаф заявил о поддержке единства Мали. В июле 2026 года Алжир вернул посла в Бамако и вновь открыл небо для малийской авиации. По некоторым оценкам, в урегулировании участвовали и российские посредники. Еще в начале мая президент Алжира Теббун заявил, что страна готова оказать Мали поддержку по ее просьбе и не будет вмешиваться во внутренние дела соседа.

    Не исключено, что теперь авиация Мали и Африканского корпуса может бомбить Тин-Заутин, не опасаясь даже случайного противодействия алжирской ПВО, однако сам Алжир эту тему не комментировал.

    Сам Кидаль, хоть и считается ключевым для контроля над севером и северо-востоком Мали, вряд ли можно назвать серьезной тыловой базой. В условиях Сахеля для контроля над территорией перспективнее не практически средневековые города-призраки в пустыне, а оборудованные базы, в том числе оставшиеся от французских войск, и старые базы правительственной армии. Поэтому чрезвычайно важным было удержание Африканским корпусом военной базы близ Кидаля даже при потере самого города. Затем ключевой позицией стал городок Анефис в 100 км от Кидаля.

    Тин-Заутин вместе с цепочкой небольших пустынных поселков возле него после предстоящего освобождения станет новым позиционным районом малийских войск. Владея ими, Африканский корпус и правительственные войска смогут полностью исключить или хотя бы крайне затруднить новое проникновение туарегов из пустыни в сторону центра страны и знаковых населенных пунктов. А в таких условиях можно будет говорить и о возможности полного прекращения гражданской войны.

    Таким образом, освобождение Кидаля – не просто успешная операция Африканского корпуса и правительственных войск, но и большой шаг к урегулированию ситуации на севере страны. Шестого октября в Кидале закончилось не просто пятимесячная подготовка к реваншу. Рухнуло представление о городе как о неприступной «столице» сепаратистов, а Бамако вернул себе главное: право утверждать, что север Мали принадлежит государству, а не тем, кто приходит в города с набегами и уходит в пустыню. И помогли ему в этом российские военные специалисты.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Перебои с интернетом начались в Киеве
    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море
    Склад украинского издательства «Книголав» уничтожили в Киеве
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве

    Почему доходы России от нефти не такие высокие как цены

    Цены на российскую нефть выросли с 41 доллара в начале года до 92 долларов в сентябре. Однако доходы России от нефти и газа упали на целых 17%. Как такое возможно на фоне двукратного удорожания нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации