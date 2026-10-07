Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город

Tекст: Евгений Крутиков

Спустя более пяти месяцев после потери правительственные силы Мали освободили Кидаль – стратегически важный город на северо-востоке страны, ставший символом всего противостояния правительства страны с местными сепаратистами. Более того, Кидаль считался ранее неформальной столицей сепаратистов и исламистов.

Как рассказали агентству AFP два малийских офицера, колонна правительственных войск вошла в город во вторник, 6 октября и сопротивления не встретила. В операции участвовали российский Африканский корпус и проправительственные туарегские формирования, интегрированные в армию Мали (по данным RFI, Движение за спасение Азавада и Самооборонная группа туарегов имаджад и союзников).

Ранее в тот же день сепаратисты из «Фронта освобождения Азавада» (ФОА) объявили об отходе из Кидаля, который удерживали с апреля. Командование ФОА назвало отход стратегическим и временным, объяснило его «объективной оценкой оперативной и тактической обстановки».

Сепаратисты захватили Кидаль 25 апреля, когда атаковали ряд городов Мали совместно с группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», признающей себя частью «Аль-Каиды*». Для Бамако это было не просто военной неудачей, а публичным унижением. Потеря города стала ударом по имиджу президента Мали Ассими Гойты, который после гибели министра обороны Садио Камары в ходе апрельских атак сам возглавил оборонное ведомство.

С того дня реванш за Кидаль превратился для власти в вопрос чести и политического выживания. Возвращение города давно было главной военно-политической задачей Бамако, а его удержание давало сепаратистам повод для массированной пропаганды в социальных сетях и демонстрации пренебрежения центральным правительством.

Операция по освобождению города готовилась несколько недель.

В последние три дня армия Мали и ее союзники вели наступление на Кидаль, широко используя авиацию и беспилотники. Незадолго до этого в соседний город Анефис, где расположены позиции армии и Африканского корпуса, прибыл начальник генерального штаба Элизе Жан Дао, а к Анефису по двум дорогам стали перебрасывать дополнительные силы. В регионе мало асфальтированных дорог, поэтому переброска не осталась незамеченной: джихадисты и сепаратисты распространяли в соцсетях слухи о готовящемся наступлении и запугивали малийских солдат.

В начале недели малийская авиация и беспилотники Африканского корпуса начали бомбардировку еще одной базы сепаратистов – поселка Тин-Заутин на границе с Алжиром. Поселок стал известен в июле 2024 года, когда там попала в засаду и потерпела тяжелое поражение колонна малийской армии и «Вагнера». По данным генштаба Мали, ударам подверглись и техника, и позиции боевиков. Сепаратисты лишились возможности получать подкрепления с севера.

Затем из Анефиса на Кидаль двинулась колонна из примерно 120 машин. Некоторые части Африканского корпуса все это время находились не только на основных позициях у Анефиса, но и на старой базе в окрестностях Кидаля, а туареги-сепаратисты контролировали только старую центральную часть города. Сепаратистские и джихадистские группы покинули город и отступили к Тин-Заутину, по которому удары с воздуха наносятся уже не первый день.

Кидаль – центр одноименного региона и неофициальная «столица» туарегов, колыбель их восстаний, начавшихся в 2012 году. Тот, кто держит этот город, получает право говорить от имени всего севера Мали. Он важен не только стратегически (опираясь на него, можно вести операции по всей полупустынной и пустынной зоне севера вплоть до границы с Алжиром), но и символически: сепаратисты и джихадисты теперь вытеснены в «естественную среду обитания» – пустыню, без шансов на повторное овладение крупными населенными пунктами.

Следующей целью правительственной армии может стать Тин-Заутин как последняя позиция туарегов на территории Мали. Дело не только в символичности этого крошечного поселка для Африканского корпуса. Особенность войны в малийской пустыне и Сахеле – в приоритетности пунктов снабжения сепаратистов, которые до сих пор свободно перемещались по северу страны, а при опасности уходили в Алжир или растворялись в пустыне.

Алжир такому раскладу тоже не был рад: туарегский сепаратизм и джихадистские группы, связанные с «Аль-Каидой», – такая же проблема для него, как и для стран Сахеля. Однако труднодоступность региона мешала трансграничному сотрудничеству, а отношения двух стран были натянутыми. В апреле 2025 года алжирская ПВО сбила у Тин-Заутина малийский беспилотник, после чего Мали и Алжир отозвали послов, а воздушное пространство между ними было закрыто. Алжир, кроме того, с настороженностью относится к усилению южных соседей и к действиям Африканского корпуса Минобороны России.

Однако сразу после апрельских террористических атак глава МИД Алжира Ахмед Аттаф заявил о поддержке единства Мали. В июле 2026 года Алжир вернул посла в Бамако и вновь открыл небо для малийской авиации. По некоторым оценкам, в урегулировании участвовали и российские посредники. Еще в начале мая президент Алжира Теббун заявил, что страна готова оказать Мали поддержку по ее просьбе и не будет вмешиваться во внутренние дела соседа.

Не исключено, что теперь авиация Мали и Африканского корпуса может бомбить Тин-Заутин, не опасаясь даже случайного противодействия алжирской ПВО, однако сам Алжир эту тему не комментировал.

Сам Кидаль, хоть и считается ключевым для контроля над севером и северо-востоком Мали, вряд ли можно назвать серьезной тыловой базой. В условиях Сахеля для контроля над территорией перспективнее не практически средневековые города-призраки в пустыне, а оборудованные базы, в том числе оставшиеся от французских войск, и старые базы правительственной армии. Поэтому чрезвычайно важным было удержание Африканским корпусом военной базы близ Кидаля даже при потере самого города. Затем ключевой позицией стал городок Анефис в 100 км от Кидаля.

Тин-Заутин вместе с цепочкой небольших пустынных поселков возле него после предстоящего освобождения станет новым позиционным районом малийских войск. Владея ими, Африканский корпус и правительственные войска смогут полностью исключить или хотя бы крайне затруднить новое проникновение туарегов из пустыни в сторону центра страны и знаковых населенных пунктов. А в таких условиях можно будет говорить и о возможности полного прекращения гражданской войны.

Таким образом, освобождение Кидаля – не просто успешная операция Африканского корпуса и правительственных войск, но и большой шаг к урегулированию ситуации на севере страны. Шестого октября в Кидале закончилось не просто пятимесячная подготовка к реваншу. Рухнуло представление о городе как о неприступной «столице» сепаратистов, а Бамако вернул себе главное: право утверждать, что север Мали принадлежит государству, а не тем, кто приходит в города с набегами и уходит в пустыню. И помогли ему в этом российские военные специалисты.