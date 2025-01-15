TikTok приготовился к остановке работы приложения в США

Tекст: Мария Иванова

Руководство TikTok намерено приостановить работу своего мобильного приложения в США 19 января, передает портал The Information. Это решение связано с требованиями законопроекта, принятого в 2024 году, согласно которому китайская компания ByteDance должна либо продать TikTok, либо прекратить его деятельность на территории США, передает ТАСС.

Споры вокруг TikTok вызвали разногласия между демократами и республиканцами, хотя закон, который позволяет блокировать приложение, получил поддержку в обеих партиях. Молодежь, являющаяся основной аудиторией TikTok, активно выступает против блокировки.

Избранный президент США Дональд Трамп попросил судей приостановить действие положений закона. Он заявил, что «тепло относится» к TikTok, так как поддержка молодых пользователей платформы помогла ему победить на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Однако именно Трамп в 2020 году первым предпринял попытку заставить ByteDance продать TikTok.

В начале этого года некоммерческая организация Project Liberty сообщила, что хочет приобрести у китайской ByteDance ее активы TikTok в США, где соцсети грозит запрет на работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей американского Конгресса высказалась в поддержку проекта закона о вероятном закрытии в стране китайской социальной сети TikTok, подписанный президентом США Джо Байденом.

Подписанный президентом США Джо Байденом закон, предусматривающий запрет соцсети TikTok на территории страны, подобен грабежу, заявило китайское посольство в Вашингтоне.