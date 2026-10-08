Трамп заполучил плацдарм для Третьей мировой

США, Дания и Гренландия подписали соглашение, позволяющее Вашингтону расширить военное присутствие на острове. Под документом поставили подписи американский президент Дональд Трамп и главы правительств Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен.

Ранее Трамп объявил о бессрочной сделке с Данией по «контролю над безопасностью» Гренландии, в рамках которой Вашингтон получит контроль над островом без каких-либо финансовых затрат.

«Мы немедленно начнем процесс развертывания крупного военного присутствия в соответствующих местах. Мы построим две очень крупные военные базы», – заявил Трамп прямо с трибуны Генассамблеи ООН.

Ранее Трамп неоднократно выступал за присоединение Гренландии к США, еще на первом своем сроке намекал на возможность покупки острова. С начала нового срока он также регулярно говорит необходимости забрать остров, не уточняя, каким образом. Это породило опасение у властей Дании и Евросоюза, что США могут забрать остров едва ли не силой.

Поэтому подписанное соглашение – возможно, не то, чего хотел Трамп: Гренландия остается частью Дании. Но есть ряд нюансов.

Многие сочли соглашение просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

Первое, что бросается в глаза: соглашение 2026-го подписано США с Данией и Гренландией, в то время как договор 1951-го только США и Данией.

То есть в новом договоре Гренландия уже не объект, а субъект. Независимой страной она от этого не становится, но разница колоссальная. По сути, Дания теперь никак не может повлиять на исполнение этого соглашения. Если она захочет из него выйти, то Гренландия в нем останется – как отдельная сторона. Если Гренландия получит независимость, она может дезавуировать все касающиеся ее международные договоры, подписанные Копенгагеном, но не этот. Наконец, в соглашении отдельно прописано, что, если Гренландия становится независимым государством, она автоматически остается членом НАТО. Если Дания вдруг захочет из НАТО выйти, Гренландия там останется.

Такого, разумеется, не произойдет: Дания – старейший член НАТО, можно сказать, одна из его основательниц. Но военно-политические решения, касающиеся Гренландии, теперь будут приниматься Вашингтоном без оглядки на Копенгаген. Если договор 1951 года требовал от США не только уведомлений, но и согласований с Данией, то теперь американские военные получают полную свободу действий, включая передвижение авиации, беспилотников, военных кораблей и подлодок.

Еще одно интересное отличие: Вашингтон (пока еще совместно с Копенгагеном) будет отслеживать и согласовывать экономические проекты на острове с целью отсекать инвестиции из стран, не входящих в НАТО. В первую очередь – китайского капитала, о чем прямо заявляет госсекретарь США Марко Рубио: «Оно (соглашение) предусматривает процедуру проверки инвестиций вместе с Данией, чтобы не проснуться в один момент и осознать, что китайских военных там нет, но их компаниям принадлежат порты, их компаниям принадлежит вся земля», – сказал глава госдепа.

Есть существенная разница и в военной составляющей.

Согласно договору 1951 года и его редакции от августа 2004 года, в рамках так называемого соглашения Игалику, авиабаза Туле (Питуффик) является единственным военным объектом США на территории Гренландии. Соглашение же 2026 года подразумевает строительство двух новых объектов: в Нарсарсуаке и Местерс-Виге. И это только начало. По словам Рубио, США прорабатывают вопрос о размещении в Гренландии по меньшей мере двух баз. По меньшей мере. А по большей?

Напомню, база Туле в годы холодной войны являлась ключевым элементом системы NORAD и стратегической обороны Северной Америки, расположена она на северо-западе острова. А вот Местерс-Виг – это уже восток Гренландии, побережье Гренландского моря. Географическая уникальность этого места в том, что неподалеку проходят основные морские пути из Арктики в Атлантику, используемые, в том числе, военными кораблями и подводными лодками различных стран, включая Россию и Китай. Там проходит Фареро-исландский противолодочный рубеж, откуда нашим лодкам было удобно наблюдать за флотами НАТО. Теперь им будет удобно наблюдать за нами. Скорее всего, стоит ожидать размещения на новых базах БПЛА большой дальности типа RQ-4 Global Hawk (не зря беспрепятственное передвижение беспилотной авиации в новом договоре оговаривается отдельно) и патрульных противолодочных самолётов P-8 Poseidon.

Недалеко находятся Датские проливы, через которые в Балтийское море попадают суда, идущие по Северному морскому пути. Таким образом, США получают возможность не только наблюдать за ними, но и, гипотетически – перекрывать важнейшую артерию, значение которой сегодня резко возросло на фоне кризисов в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. Попытки США завладеть Гренландией имеют не только военную, но экономическую составляющую.

Арктика всегда рассматривалась США как кратчайший путь полета ракет, направленных против нашей страны. В годы холодной войны на базе Туле располагались стратегические бомбардировщики Б-52, но в 1968 году крушение одного из них привело к радиационной катастрофе, после Вашингтон полностью свернул программу постоянных воздушных дежурств самолетов с ядерным оружием на борту. Сегодня мы много говорим о рисках появления ядерного оружия в странах Прибалтики и Финляндии, но там такие попытки могут нарваться на серьезное сопротивление. В Гренландии это будет сделать значительно проще, тем более что она теперь является самостоятельной стороной договора, а мнение Копенгагена может не браться в расчет.

Кроме того, учитывая, что американцы вышли из договора РСМД, ничто не мешает им разместить в Гренландии те же «Тайфуны», способные запускать «Томагавки», и мобильные ПУ для запуска высокоточных PrSM, которые могут и неядерными боеголовками бить на расстояние от 500 до 1,5 тыс. км и даже больше, что позволит США держать под прицелом акваторию Северного морского пути.

Пока, разумеется, все это гипотетические рассуждения. Но факт остается фактом: Трамп уйдет, а у США теперь будет серьезный военный плацдарм в будущей битве за Арктику.