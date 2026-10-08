  • Новость часаЮжная Корея отозвала посла на Украине после недостаточных извинений Киева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп заполучил плацдарм для Третьей мировой

    @ Daniel Torok/White House Source: Keystone Press Agency

    8 октября 2026, 11:46 Мнение

    Трамп заполучил плацдарм для Третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов

    политолог

    Как российская разведка пресекла ракетный рывок Украины
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    Лукашенко наградил народного артиста России Бурляева медалью Франциска Скорины
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране

    США, Дания и Гренландия подписали соглашение, позволяющее Вашингтону расширить военное присутствие на острове. Под документом поставили подписи американский президент Дональд Трамп и главы правительств Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен.

    Ранее Трамп объявил о бессрочной сделке с Данией по «контролю над безопасностью» Гренландии, в рамках которой Вашингтон получит контроль над островом без каких-либо финансовых затрат.

    «Мы немедленно начнем процесс развертывания крупного военного присутствия в соответствующих местах. Мы построим две очень крупные военные базы», – заявил Трамп прямо с трибуны Генассамблеи ООН.

    Ранее Трамп неоднократно выступал за присоединение Гренландии к США, еще на первом своем сроке намекал на возможность покупки острова. С начала нового срока он также регулярно говорит необходимости забрать остров, не уточняя, каким образом. Это породило опасение у властей Дании и Евросоюза, что США могут забрать остров едва ли не силой.

    Поэтому подписанное соглашение – возможно, не то, чего хотел Трамп: Гренландия остается частью Дании. Но есть ряд нюансов.

    Многие сочли соглашение просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    Первое, что бросается в глаза: соглашение 2026-го подписано США с Данией и Гренландией, в то время как договор 1951-го только США и Данией.

    То есть в новом договоре Гренландия уже не объект, а субъект. Независимой страной она от этого не становится, но разница колоссальная. По сути, Дания теперь никак не может повлиять на исполнение этого соглашения. Если она захочет из него выйти, то Гренландия в нем останется – как отдельная сторона. Если Гренландия получит независимость, она может дезавуировать все касающиеся ее международные договоры, подписанные Копенгагеном, но не этот. Наконец, в соглашении отдельно прописано, что, если Гренландия становится независимым государством, она автоматически остается членом НАТО. Если Дания вдруг захочет из НАТО выйти, Гренландия там останется.

    Такого, разумеется, не произойдет: Дания – старейший член НАТО, можно сказать, одна из его основательниц. Но военно-политические решения, касающиеся Гренландии, теперь будут приниматься Вашингтоном без оглядки на Копенгаген. Если договор 1951 года требовал от США не только уведомлений, но и согласований с Данией, то теперь американские военные получают полную свободу действий, включая передвижение авиации, беспилотников, военных кораблей и подлодок.

    Еще одно интересное отличие: Вашингтон (пока еще совместно с Копенгагеном) будет отслеживать и согласовывать экономические проекты на острове с целью отсекать инвестиции из стран, не входящих в НАТО. В первую очередь – китайского капитала, о чем прямо заявляет госсекретарь США Марко Рубио: «Оно (соглашение) предусматривает процедуру проверки инвестиций вместе с Данией, чтобы не проснуться в один момент и осознать, что китайских военных там нет, но их компаниям принадлежат порты, их компаниям принадлежит вся земля», – сказал глава госдепа.

    Есть существенная разница и в военной составляющей.

    Согласно договору 1951 года и его редакции от августа 2004 года, в рамках так называемого соглашения Игалику, авиабаза Туле (Питуффик) является единственным военным объектом США на территории Гренландии. Соглашение же 2026 года подразумевает строительство двух новых объектов: в Нарсарсуаке и Местерс-Виге. И это только начало. По словам Рубио, США прорабатывают вопрос о размещении в Гренландии по меньшей мере двух баз. По меньшей мере. А по большей?

    Напомню, база Туле в годы холодной войны являлась ключевым элементом системы NORAD и стратегической обороны Северной Америки, расположена она на северо-западе острова. А вот Местерс-Виг – это уже восток Гренландии, побережье Гренландского моря. Географическая уникальность этого места в том, что неподалеку проходят основные морские пути из Арктики в Атлантику, используемые, в том числе, военными кораблями и подводными лодками различных стран, включая Россию и Китай. Там проходит Фареро-исландский противолодочный рубеж, откуда нашим лодкам было удобно наблюдать за флотами НАТО. Теперь им будет удобно наблюдать за нами. Скорее всего, стоит ожидать размещения на новых базах БПЛА большой дальности типа RQ-4 Global Hawk (не зря беспрепятственное передвижение беспилотной авиации в новом договоре оговаривается отдельно) и патрульных противолодочных самолётов P-8 Poseidon.

    Недалеко находятся Датские проливы, через которые в Балтийское море попадают суда, идущие по Северному морскому пути. Таким образом, США получают возможность не только наблюдать за ними, но и, гипотетически – перекрывать важнейшую артерию, значение которой сегодня резко возросло на фоне кризисов в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. Попытки США завладеть Гренландией имеют не только военную, но экономическую составляющую.

    Арктика всегда рассматривалась США как кратчайший путь полета ракет, направленных против нашей страны. В годы холодной войны на базе Туле располагались стратегические бомбардировщики Б-52, но в 1968 году крушение одного из них привело к радиационной катастрофе, после Вашингтон полностью свернул программу постоянных воздушных дежурств самолетов с ядерным оружием на борту. Сегодня мы много говорим о рисках появления ядерного оружия в странах Прибалтики и Финляндии, но там такие попытки могут нарваться на серьезное сопротивление. В Гренландии это будет сделать значительно проще, тем более что она теперь является самостоятельной стороной договора, а мнение Копенгагена может не браться в расчет.

    Кроме того, учитывая, что американцы вышли из договора РСМД, ничто не мешает им разместить в Гренландии те же «Тайфуны», способные запускать «Томагавки», и мобильные ПУ для запуска высокоточных PrSM, которые могут и неядерными боеголовками бить на расстояние от 500 до 1,5 тыс. км и даже больше, что позволит США держать под прицелом акваторию Северного морского пути.

    Пока, разумеется, все это гипотетические рассуждения. Но факт остается фактом: Трамп уйдет, а у США теперь будет серьезный военный плацдарм в будущей битве за Арктику.

    Другие материалы автора

    Главное
    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного
    Сеул отверг сообщения о поставках южнокорейского топлива в Россию
    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме
    В списках погибших в Буче выявлены системные фальсификации
    Эксперт предупредил о схеме кражи денег через фальшивое обновление «Госуслуг»
    Московский суд запретил создавать обнаженные фото граждан в нейросети

    Пополнение резервов ослабляет рубль

    Сверхдоходы от дорогой нефти заставили Минфин в шесть раз увеличить объем скупки валюты в октябре в пользу резервов. Однако для рубля этот фактор является крайне неприятным. Российская валюта начала снова слабеть после укрепления в сентябре. Ждут ли резкого обвала рубля эксперты? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российская разведка пресекла ракетный рывок Украины

    На Украине говорят о фактическом срыве собственной ракетной программы: Россия нанесла удары по заводам, производителям двигателей и ключевым предприятиям кооперации еще до развертывания выпуска ракет. Эксперты считают, что такой выбор целей требует точного знания планов противника. Насколько глубоко российской разведке удалось проникнуть в украинскую ракетную программу? Подробности

    Перейти в раздел

    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город

    Правительственная армия африканского государства Мали одержала важный реванш над местными сепаратистами и джихадистами. После поражения в апреле освобожден расположенный на севере страны город Кидаль. Чем важен этот населенный пункт и какие следующие цели ставит себе малийское правительство при содействии российского Африканского корпуса? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации