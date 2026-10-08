Посол Нечаев: Европейцы не рады кризису и миллиардным тратам на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил Нечаев, европейские налогоплательщики вряд ли в восторге от миллиардных трат из бюджетов их стран на нужды киевских властей, передает РИА «Новости».

«Что касается налогоплательщиков, то они вряд ли в восторге от того, что их страны все глубже погружаются в социально-экономический кризис, а миллиарды евро из бюджетов и займов бесконтрольно расходуются в интересах коррумпированного неонацистского киевского режима, поощряя его на террористические атаки против гражданского населения России», – сказал он, отвечая на вопрос об активной милитаризации в Европе, включая Германию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг выяснилось, что Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны.

Нечаев заявил о ревизии Германией итогов Второй мировой войны.

Дипломат отметил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.