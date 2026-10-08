Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Посол: Европейцы вряд ли в восторге от кризиса и миллиардных трат на Украину
Посол Нечаев: Европейцы не рады кризису и миллиардным тратам на Украину
Жители европейских стран вряд ли рады тому, что их государства тратят миллиарды на помощь украинским властям на фоне социально-экономического кризиса, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Как уточнил Нечаев, европейские налогоплательщики вряд ли в восторге от миллиардных трат из бюджетов их стран на нужды киевских властей, передает РИА «Новости».
«Что касается налогоплательщиков, то они вряд ли в восторге от того, что их страны все глубже погружаются в социально-экономический кризис, а миллиарды евро из бюджетов и займов бесконтрольно расходуются в интересах коррумпированного неонацистского киевского режима, поощряя его на террористические атаки против гражданского населения России», – сказал он, отвечая на вопрос об активной милитаризации в Европе, включая Германию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг выяснилось, что Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны.
Нечаев заявил о ревизии Германией итогов Второй мировой войны.
Дипломат отметил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.