Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны
DW: Из 100 млрд евро помощи Киеву Германия потратила внутри страны 36 млрд
Заявленные властями Германии 100 млрд евро на поддержку Киева не отражают объем фактической помощи, поскольку треть этой суммы была израсходована внутри ФРГ, констатировали эксперты Кильского института.
Из заявленных Берлином 100 млрд евро помощи Украине только около 41 млрд евро фактически направлены по назначению, пишет Deutsche Welle* со ссылкой на данные Кильского института.
По оценке аналитиков, 36 млрд евро из указанной суммы были потрачены в самой Германии. Кроме того, еще 22 млрд евро относятся к будущим обязательствам ФРГ, что не позволяет считать эти средства уже оказанной поддержкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. Лидер ХДС Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента