Google, Pinterest и Telegram оштрафовали за неудаление запрещенного контента

Tекст: Дарья Григоренко

Таганский суд Москвы оштрафовал Google LLC на 7,6 млн рублей за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение для организации трансфера Wheely, передает РИА «Новости».

«Компания Google LLC виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей», – огласила решение по одному из двух протоколов судья.

Кроме того, суд оштрафовал компанию Pinterest Europe Limited на 10,8 млн рублей. Штраф назначен за отказ удалить контент, связанный с пропагандой экстремистского движения ЛГБТ*, а также информацию, вовлекающую несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность.

Также административной ответственности подвергся мессенджер Telegram, который оштрафовали на 11,4 млн рублей. Причиной стало неудаление фейков о специальной военной операции и экстремистского контента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд назначил компаниям Google и Telegram штрафы по 3,8 млн рублей за отказ удалить противоправный контент.

Позже арбитражный суд отказал структурам Google во взыскании 160,3 млрд рублей в конкурсной массе разорившегося российского подразделения.

Весной столичная инстанция оштрафовала американскую корпорацию на 11,4 млн рублей за неудаление запрещенных материалов.