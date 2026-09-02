Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.0 комментариев
Google, Pinterest и Telegram оштрафовали за неудаление запрещенного контента
Российский суд оштрафовал крупнейшие технологические компании Google, Pinterest и Telegram на общую сумму почти 30 млн рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили в суде.
Таганский суд Москвы оштрафовал Google LLC на 7,6 млн рублей за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение для организации трансфера Wheely, передает РИА «Новости».
«Компания Google LLC виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей», – огласила решение по одному из двух протоколов судья.
Кроме того, суд оштрафовал компанию Pinterest Europe Limited на 10,8 млн рублей. Штраф назначен за отказ удалить контент, связанный с пропагандой экстремистского движения ЛГБТ*, а также информацию, вовлекающую несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность.
Также административной ответственности подвергся мессенджер Telegram, который оштрафовали на 11,4 млн рублей. Причиной стало неудаление фейков о специальной военной операции и экстремистского контента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд назначил компаниям Google и Telegram штрафы по 3,8 млн рублей за отказ удалить противоправный контент.
Позже арбитражный суд отказал структурам Google во взыскании 160,3 млрд рублей в конкурсной массе разорившегося российского подразделения.
Весной столичная инстанция оштрафовала американскую корпорацию на 11,4 млн рублей за неудаление запрещенных материалов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ