Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Арбитражный суд в России отклонил жалобы Google на взыскание 160,3 млрд рублей
Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении претензии Google International LLC и Google Ireland Limited на взыскание 160,3 млрд рублей в конкурсной массе разорившегося ООО «Гугл».
Судья Елена Короткова огласила резолютивную часть постановления в зале заседаний, передает РИА «Новости».
«Решение арбитражного суда Москвы... постановление Девятого арбитражного апелляционного суда... оставить без изменения, кассационные жалобы... без удовлетворения», – постановила председательствующая.
Таким образом, с ирландской структуры взыскали около 160,3 млрд рублей в пользу банкротящегося ООО «Гугл»
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей.
Позже апелляционная инстанция отклонила жалобы американской корпорации на данное решение.
В середине августа конкурсный управляющий сообщил об отмене аукциона по продаже активов обанкротившейся компании.