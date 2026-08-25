Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Лавров заявил о готовности Москвы возобновить консультации с Ватиканом
Россия выразила намерение вернуть практику политических консультаций с Ватиканом на уровне заместителей министров иностранных дел. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Россия выразила намерение вернуть практику политических консультаций с Ватиканом на уровне заместителей министров иностранных дел, передает РИА «Новости». Также планируется возобновить целевые экспертные обсуждения по конкретным вопросам.
Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой дипломатической миссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером во вторник.
«Мы информировали господина Галлахера о готовности российской стороны возобновить практику проведения политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел и возобновить межмидовские целевые консультации по конкретным вопросам на экспертном уровне», – сообщил глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что отношения между двумя государствами сохраняют дружественный и прагматичный характер, несмотря на серьезные изменения в мировой политике с момента их последней встречи в ноябре 2021 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала переговоры Сергея Лаврова с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером.
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