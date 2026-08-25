Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Названо число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК
Минздрав: При пожаре на Амурском ГХК погиб один человек и пострадал 131
Пожар на Амурском газохимическом комплексе унес жизнь одного человека, более сотни получили различные травмы, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецова.
Представители предприятия подтвердили, что погибший являлся гражданином Китая. Для оказания медицинской помощи пострадавшим в регион направлен специальный борт «Медицины катастроф». На борту находятся ведущие специалисты из НИИ Склифосовского и Вишневского.
Возгорание зафиксировано на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Огонь удалось локализовать, угрозы дальнейшего распространения пламени нет. Местным жителям ничего не угрожает, а основное оборудование комплекса осталось невредимым. Для выяснения всех обстоятельств создана специальная комиссия, возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных объектах.
Напомним, на строительной площадке Амурского газохимического комплекса произошел пожар.
Ранее сообщалось, что в результате возгорания пять работников предприятия получили травмы различной степени тяжести.
В прошлом году на стройплощадке этого объекта погиб рабочий подрядной организации.