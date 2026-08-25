Названо число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК

Минздрав: При пожаре на Амурском ГХК погиб один человек и пострадал 131

Tекст: Валерия Городецкая

«По оперативным данным, в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецова.

Представители предприятия подтвердили, что погибший являлся гражданином Китая. Для оказания медицинской помощи пострадавшим в регион направлен специальный борт «Медицины катастроф». На борту находятся ведущие специалисты из НИИ Склифосовского и Вишневского.

Возгорание зафиксировано на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Огонь удалось локализовать, угрозы дальнейшего распространения пламени нет. Местным жителям ничего не угрожает, а основное оборудование комплекса осталось невредимым. Для выяснения всех обстоятельств создана специальная комиссия, возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных объектах.

Напомним, на строительной площадке Амурского газохимического комплекса произошел пожар.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания пять работников предприятия получили травмы различной степени тяжести.

В прошлом году на стройплощадке этого объекта погиб рабочий подрядной организации.