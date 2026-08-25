В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели сильные взрывы

Tекст: Елизавета Шишкова

Мощные звуки раздались в городе Яремче Ивано-Франковской области, передает ТАСС. В расположенном в 35 километрах Буковеле от ударной волны затряслись окна.

Очевидцы также зафиксировали грохот в населенных пунктах Верховина, Коломыя и Косов. Они находятся почти в часе езды от Яремче.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, режим воздушной тревоги на территории региона не объявлялся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца серия мощных взрывов прогремела в украинских городах Львов и Ивано-Франковск.

В начале июня масштабная воздушная тревога охватила украинскую столицу и еще семь областей страны.



