Tекст: Денис Тельманов

Украина получила от западных партнеров небольшую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС.

«Мы получили, не буду говорить от какого государства, подтверждение будущих поставок нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. Также мы получили ракеты AIM, это для нас очень важные ракеты, ну и, если честно, еще немного зашло ракет Patriot, сколько – не могу сказать, но немного, надо больше», – заявил украинский лидер на встрече с представителями прессы.

Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль сообщил, что Берлин пока не добился от союзников конкретных обещаний по усилению украинской ПВО. По его словам, Киеву требуются дополнительные зенитные комплексы, боеприпасы и помощь в восстановлении инфраструктуры.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Киеву и подготовка украинских военнослужащих лишь затягивают конфликт, не оказывая решающего влияния на ситуацию в зоне боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков. Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог обсудил с Владимиром Зеленским закупки боеприпасов для зенитных комплексов.

Киев рассчитывал получить у Вашингтона до 10% имеющихся резервов.