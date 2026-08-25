Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению
Европейские цены на газ упали почти до 800 долларов за тысячу кубометров
После длительного периода роста газовые котировки на европейских площадках перешли к уверенному падению, опустившись почти до 800 долларов за тысячу кубометров.
Биржевые котировки на газ в Европе во вторник продемонстрировали заметное снижение, приблизившись к отметке 800 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали сессию на уровне 824,3 доллара. К 14.29 мск цена опустилась до 803,2 доллара, потеряв 2,6% по отношению к расчетной стоимости предыдущего дня.
Резкий рост стоимости энергоресурсов ранее был спровоцирован обострением конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены взлетели почти на 60% к февралю, преодолев рубеж в 600 долларов.
В июле расчетная стоимость газа также подскочила почти на 20%, достигнув в среднем 637,5 доллара. В минувшую пятницу котировки впервые за пять месяцев пробили психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.
Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Устойчиво высокие цены наблюдались на протяжении 2021-2022 годов, что стало беспрецедентным с начала работы европейских газовых хабов в 1996 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.
В конце прошлой недели сентябрьские фьючерсы по индексу TTF прибавили в цене 2,6 процента.
Несколькими днями ранее котировки на лондонской бирже ICE поднимались до 767 долларов.