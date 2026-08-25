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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

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    25 августа 2026, 14:50 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Европейские цены на газ упали почти до 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После длительного периода роста газовые котировки на европейских площадках перешли к уверенному падению, опустившись почти до 800 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе во вторник продемонстрировали заметное снижение, приблизившись к отметке 800 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали сессию на уровне 824,3 доллара. К 14.29 мск цена опустилась до 803,2 доллара, потеряв 2,6% по отношению к расчетной стоимости предыдущего дня.

    Резкий рост стоимости энергоресурсов ранее был спровоцирован обострением конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены взлетели почти на 60% к февралю, преодолев рубеж в 600 долларов.

    В июле расчетная стоимость газа также подскочила почти на 20%, достигнув в среднем 637,5 доллара. В минувшую пятницу котировки впервые за пять месяцев пробили психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Устойчиво высокие цены наблюдались на протяжении 2021-2022 годов, что стало беспрецедентным с начала работы европейских газовых хабов в 1996 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлой недели сентябрьские фьючерсы по индексу TTF прибавили в цене 2,6 процента.

    Несколькими днями ранее котировки на лондонской бирже ICE поднимались до 767 долларов.

    24 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Uniper и Equinor подписали контракт на поставку газа до 2041 года

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая энергокомпания Uniper и норвежская Equinor заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа объемом более 30 ТВ-ч ежегодно.

    Соглашение подписали в понедельник в норвежском городе Ставангер, передает ТАСС.

    Согласно документу, Equinor будет ежегодно поставлять Uniper более 30 ТВ-ч природного газа, что соответствует почти 2,9 млрд кубометров.

    «Соглашение укрепляет долгосрочную стабильность снабжения газом германского рынка и диверсифицирует контрактное портфолио Uniper», – заявили в пресс-службе немецкой компании. Договор рассчитан на 15 лет – с 1 января 2027 года по 31 декабря 2041 года.

    Стоимость поставок стороны не раскрыли. В Equinor лишь отметили, что цена будет отражать рыночные условия, а остальные коммерческие детали останутся конфиденциальными.

    Согласованные объемы газа составляют около 3,5% от общего годового потребления Германии, которое, по данным Федерального сетевого агентства, в 2025 году достигло 864 ТВ-ч. Норвегия остается крупнейшим поставщиком газа для Германии: по итогам 2025 года на нее пришлось 44% всего немецкого импорта этого топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подтвердила смену лидера среди экспортеров газа в Евросоюз – Норвегия обогнала США.

    Германский энергоконцерн Uniper ранее стал объектом давления Еврокомиссии по вопросу продажи своих активов.

    Компания Uniper также расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с «Газпром экспортом» после решения арбитражного суда в Стокгольме.

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    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    22 августа 2026, 21:35 • Новости дня
    AFP: Шесть стран ЕС потребовали ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    AFP: В ЕС хотят ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Министры финансов ряда государств ЕС инициировали новые сборы для энергетических компаний, чьи доходы резко выросли на фоне ближневосточного кризиса.

    Шесть государств Евросоюза выступили с инициативой обложить налогом сверхприбыль нефтяных корпораций, полученную в результате конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Министры финансов ФРГ, Италии, Австрии, Польши, Португалии и министр экономики Испании обратились с соответствующим письмом к главе ирландского Минфина, председательствующему сейчас в Совете ЕС.

    «Шесть стран Европейского союза усиливают давление, добиваясь введения налога в ЕС на сверхприбыль нефтяных компаний, доходы которых резко выросли из-за войны на Ближнем Востоке», – цитирует France Press текст документа. Инициаторы предлагают обсудить этот вопрос на сентябрьской встрече министров финансов ЕС в Дублине.

    Авторы обращения подчеркивают, что Европа переживает один из тяжелейших кризисов предложения топлива за последние десятилетия, что ведет к росту стоимости жизни и недовольству граждан. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль ранее неоднократно подчеркивал недопустимость ситуации, когда энергетические гиганты наживаются на потребителях в период кризиса.

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану, вызвав ответные действия. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении огня, напряженность сохраняется. При этом глава Минэнерго США Крис Райт отмечал, что поставки нефти из Персидского залива выросли до 15 млн баррелей в сутки благодаря использованию Ормузского пролива и новой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной главы пяти европейских министерств финансов призвали Евросоюз ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты региона на импорт ископаемого топлива в 22 млрд евро.

    Мировые цены на нефть резко выросли на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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    25 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осенью необходимо усилить санкционное давление на Россию, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в социальных сетях заявила, что осенью 2026 года необходимо ужесточить санкционные ограничения в отношении российской стороны, передает РИА «Новости».

    «Чем сильнее мы сделаем Украину, тем быстрее заставим Россию сесть за стол переговоров», – написала она.

    В мае Каллас требовала ограничить вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на эти требования строчкой из песни.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Евросоюз не вправе выдвигать подобные условия Москве.

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    24 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Times: Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина совместно с посланниками президента США Дональда Трампа и европейскими чиновниками подготовила план завершения конфликта на Украине, пишут британские СМИ.

    Документ предполагает прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии фронта и создание буферной зоны между сторонами, передает Ura.ru Ura.ru со ссылкой на Times.

    По данным газеты, к обсуждению плана может подключиться Ватикан. Архиепископ Пол Ричард Галлахер уже прибыл в Россию и во вторник должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Источники издания не исключают, что представитель Ватикана передаст российскому министру украинское предложение по урегулированию конфликта.

    Напомним, Галлахер в рамках визита в Россию запланировал провести переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запланированной на 25 августа встрече архиепископа с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым

    Посол России при Святом престоле Иван Солтановский при этом исключил превращение Ватикана в полноценную площадку для переговоров по украинскому урегулированию.

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    24 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Глава Евросовета признал отказ объединения от нейтралитета по Украине

    Глава Евросовета Кошта: Страны ЕС отказались от нейтралитета по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны окончательно отказались от нейтрального статуса в вопросе украинского конфликта, пообещав оказывать помощь Киеву даже на этапе мирного урегулирования, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Кошта во время визита в Киев публично отверг возможность нейтрального подхода Брюсселя к украинскому кризису, передает РИА «Новости».

    «Мы не нейтральны. Мы поддерживаем Украину», – заявил европейский политик.

    Кошта дополнительно подчеркнул, что всесторонняя помощь украинской стороне не прекратится. По его словам, поддержка сохранится как в период активных боевых действий, так и на этапе будущих мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в Киев для обсуждения военной помощи.

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен отвергла возможность нейтралитета Брюсселя в украинском конфликте.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника.

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    23 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Украина накопила в ПХГ 72% от минимально необходимого на зиму объема газа

    Tекст: Антон Антонов

    Украина подошла к концу августа с запасами газа ниже минимально необходимого для прохождения зимы уровня, свидетельствуют подсчеты информационных агентств.

    Согласно подсчетам ТАСС, к концу августа на Украине в подземных хранилищах газа накопили около 9,6 млрд кубометров. Этот объем составляет лишь 72% от минимально необходимого для прохождения зимы уровня в 13,2 млрд кубометров.

    Страна практически отказалась от импорта газа из Европы из-за высоких цен и пополняет хранилища только за счет собственной добычи. Однако эти объемы не позволяют полностью подготовиться к отопительному сезону. При сохранении нынешних темпов закачки к 1 ноября удастся добавить лишь около 2,2–2,5 млрд кубометров.

    Общий объем запасов к началу зимы может достичь не более 12,1 млрд кубометров, что более чем на 1 млрд кубометров меньше минимально требуемых 13,2 млрд кубометров. При этом первоначальные планы предусматривали формирование к зиме запасов на уровне 14,6 млрд кубометров газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне ожидаемой тяжелой зимы компания «Нафтогаз Украины» призвала граждан заранее пополнять счета за коммунальные услуги, чтобы сформировать финансовый запас на отопительный сезон.

    В начале августа компания «Нафтогаз» приостановила добычу углеводородов на востоке Украины из-за повреждений инфраструктуры.

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    24 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах после утреннего снижения снова устремилась вверх, преодолев психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 800,1 доллара за тыс. кубометров, прибавив 0,5%.

    Утром котировки опускались до 793,8 доллара, теряя 0,3%, однако днем перешли к росту и к 14.43 по Москве достигли 816,8 доллара, поднявшись на 2,6%, следует из данных лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе: средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тыс. кубометров. Все последующие месяцы котировки остаются волатильными.

    По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тыс. кубометров. А в прошлую пятницу в ходе торгов они впервые за пять месяцев преодолели отметку 800 долларов за тыс. кубометров.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких показателей не фиксировалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, которая ведется с 1996 года, а исторический рекорд в 3892 доллара за тыс. кубометров котировки установили в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость газа на европейских биржах впервые с середины марта превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    В пятницу перед этим котировки на европейском рынке, напротив, подешевели до 786 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее биржевая стоимость газа резко подскочила на 11%, поднявшись выше уровня в 740 долларов за тысячу кубометров.

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    24 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    Посол ЕС на Украине: Удары России лишили союзников Киева прежнего оптимизма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ответные удары вооруженных сил России на атаки Киева сбавили уровень оптимизма среди украинских союзников, заявила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

    Действия Вооруженных сил России сбавили уровень воодушевления среди партнеров украинского руководства, сообщила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

    «Из-за атак настроение ухудшилось по сравнению с оптимизмом предыдущих месяцев», – приводит слова дипломата издание Euractiv.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил об увеличении интенсивности ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса на Украине, включая объекты в Киеве. Глава государства подчеркнул, что эти действия стали ответом на атаки противника по гражданской промышленности и логистической инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    В начале месяца российские войска атаковали транспортно-логистические узлы украинской армии.

    В июле военные поразили обеспечивавшие ВСУ ракетным вооружением оборонные объекты.

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    24 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Норвегия отказалась останавливать добычу газа в Арктике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежские власти не собираются прекращать добычу нефти и газа в арктическом регионе вопреки планам Брюсселя ограничить бурение там, заявил министр энергетики страны Терье Осланн.

    «При нынешнем положении в сфере геополитики и с точки зрения безопасности я считаю, что продолжение деятельности в Баренцевом море отвечает как норвежским, так и европейским интересам», – сказал Осланн в интервью Reuters, передает ТАСС.

    Министр выразил уверенность, что позиция Осло находит понимание в Брюсселе. Он подчеркнул, что разработка ресурсов Баренцева моря – суверенное право страны, а решение о возможном моратории на закупки норвежских энергоносителей остается на стороне Евросоюза.

    Новую арктическую стратегию Евросоюза планируют опубликовать к концу сентября 2026 года. По данным Bloomberg, Норвегия добивается отмены моратория на бурение новых скважин в Арктике, используя растущую зависимость Европы от норвежских энергоресурсов как рычаг давления на переговорах.

    Согласно данным ЕС, распространенным на прошлой неделе, Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в сообщество, обогнав США. Это произошло на фоне конфликта вокруг Ирана и полного запрета на поставки любых видов газа из России.

    В мае СМИ сообщали, что Норвегия оказывала давление на Евросоюз с целью отмены моратория на новое бурение в Арктике.

    Норвегия призывала Брюссель разрешить бурение, поскольку собственные месторождения страны истощаются.

    Евросоюз сообщал, что Норвегия обогнала США и стала главным экспортером газа в объединение.

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    24 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Внук советского шпиона заявил о готовности побороться за пост президента Франции

    Внук советского шпиона намерен стать президентом Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Член Европейского парламента и сопредседатель левоцентристской партии «Общественная трибуна» Рафаэль Глюксманн объявил о своей кандидатуре на президентских выборах.

    Глюксманн примет участие в праймериз Социал-демократической партии, организованных Социалистической партией (PS) и его собственной партией этой осенью, передает телеканала TF1.

    Он объявил о своей кандидатуре на будущих выборах президента в это воскресенье, 23 августа, в эфире телеканала TF1.

    «Я баллотируюсь, чтобы возродить Францию, потому что, знаете, у всех нас ком в горле, когда мы смотрим на то, во что превращается наша страна и во что она может превратиться в ближайшие месяцы», – заявил депутат Европарламента, сказавший, что «баллотируется, чтобы победить».

    Рафаэль Глюксманн является внуком работавшего на СССР разведчика Рубина Глюксманна. Как пишет Telegraph, Рубин эмигрировал в Палестину в 1920-х годах, после чего стал коммунистом и был завербован Коминтерном. Рубин был советским шпионом во Франции, Германии и Великобритании, где выдавал себя за бизнесмена.

    Внук шпиона Рафаэль учился в Институте политических исследований (Sciences Po), высшем учебном заведении в Париже, которое является кузницей будущих лидеров страны, прежде чем начать карьеру журналиста и документалиста.

    Он отстает от Жан-Люка Меланшона в опросах общественного мнения, и ключевой вопрос заключается в том, сможет ли он, или другие потенциальные кандидаты от левоцентристских сил, объединить умеренные левые силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Франции назначило первый тур выборов на 18 апреля 2027 года. Лидер французских левых Жан-Люка Меланшон в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином. Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    24 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    Еврокомиссия выделила Киеву 6,1 млрд евро на закупку систем ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз направит 6,1 млрд евро для обеспечения украинской армии радарными комплексами, боеприпасами и средствами противовоздушной обороны, сообщила Еврокомиссия.

    Руководство Евросоюза приняло решение о предоставлении финансовой поддержки украинской стороне в размере 6,1 млрд евро, передает РИА «Новости». Выделенные средства полностью предназначены для приобретения вооружений.

    «Сегодня мы одобрили 6,1 млрд евро на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары, в которых Украина остро нуждается», – отмечается в официальном заявлении ведомства.

    В начале августа Владимир Зеленский попросил у западных партнеров боеприпасы для зенитных ракетных комплексов.

    Британия собралась передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет.

    Во время необъявленного визита на Украину немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль пообещал выделить Киеву 50 млн евро помощи.

    Норвежское правительство планирует выделить Киеву около 9 млрд долларов в 2027 году, в том числе на военные цели.

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    24 августа 2026, 09:48 • Новости дня
    Глава Евросовета Кошта прибыл с визитом в Киев

    Председатель Евросовета Кошта прибыл в Киев для обсуждения военной помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в понедельник в Киев, чтобы подтвердить намерение Брюсселя продолжать масштабную поддержку Украины на фоне новых поставок вооружений.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта приехал в понедельник в Киев для переговоров о дальнейшей поддержке страны со стороны Евросоюза, передает РИА «Новости». О своем визите европейский чиновник рассказал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Только что прибыл в Киев на 35-ю годовщину Дня независимости Украины. Я здесь, чтобы подчеркнуть неизменную поддержку со стороны ЕС», – написал Кошта.

    Поездка главы Евросовета проходит на фоне недавнего решения Еврокомиссии. В понедельник ЕС одобрил выделение еще 6,1 млрд евро на закупку вооружений для Киева. В этот пакет помощи войдут системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты, боеприпасы и радары.

    Во время необъявленного визита на Украину немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль пообещал выделить Киеву 50 млн евро помощи.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что странам НАТО и Евросоюза не удастся заранее публично «отмазаться» от оказания военной помощи Украине и антироссийского курса.

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    24 августа 2026, 09:33 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе опустилась до 794 долларов

    Цены на газ на бирже ICE снизились до 793,8 доллара за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость топлива на европейских торгах в понедельник утром показывает незначительное снижение относительно пятничного расчетного значения, оставаясь около 794 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы на индексу TTF на лондонской бирже ICE открыли торги на отметке 800,1 доллара за тыс. кубометров, прибавив 0,5%. Однако к 9:06 по московскому времени котировки скорректировались до 793,8 доллара, потеряв 0,3% относительно предыдущего значения, передает РИА «Новости». Расчетная цена пятницы составила 796,1 доллара за тыс. кубометров.

    Волатильность на европейском газовом рынке сохраняется уже несколько месяцев. Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал резкий рост стоимости топлива: средние цены за март оказались почти на 60% выше февральских, превысив 600 долларов за тыс. кубометров.

    По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, составив в среднем 637,5 доллара за тыс. кубометров. Несмотря на этот скачок, текущие уровни остаются далеко от пиковых значений 2021-2022 годов.

    Столь высоких и продолжительных цен европейские газовые хабы не фиксировали за всю историю своей работы, начавшейся в 1996 году. Абсолютный рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 доллара за тыс. кубометров.

    Напомним, на прошлой неделе стоимость газа на европейских биржах впервые с середины марта превысила психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров. Уже на следующий день котировки подешевели до 786 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее в середине августа цены на газ выросли до 767 долларов за тысячу кубометров на фоне сохраняющейся волатильности рынка.

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    24 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Бернем заявил о курсе на сближение Британии с ЕС

    Премьер Британии призвал активнее сближаться с Евросоюзом в сфере обороны

    Tекст: Мария Иванова

    Глава британского правительства Энди Бернем обсудил с председателем Евросовета перспективы более тесного взаимодействия Лондона и Брюсселя, включая оборонную сферу.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем встретился с председателем Евросовета Антониу Коштой и заявил о необходимости более активных действий по сближению страны с блоком, сообщила канцелярия главы правительства, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-релиза ведомства, речь идет в том числе об укреплении связей в сфере обороны и безопасности между Лондоном и Брюсселем.

    Стороны согласились, что запланированный на конец 2026 года саммит Британия-ЕС станет площадкой для продолжения этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Энди Бернем в понедельник прибыл в Киев в рамках своей первой зарубежной поездки на посту премьера.

    Ранее его предшественник Кир Стармер сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о планах расширить интеграцию Британии с ЕС.

    Лидеры Британии и Евросоюза еще в мае 2025 года объявили о заключении исторического оборонного и энергетического соглашения на фоне снижения роли США в европейской безопасности.

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