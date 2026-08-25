Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

Европейские цены на газ упали почти до 800 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Биржевые котировки на газ в Европе во вторник продемонстрировали заметное снижение, приблизившись к отметке 800 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали сессию на уровне 824,3 доллара. К 14.29 мск цена опустилась до 803,2 доллара, потеряв 2,6% по отношению к расчетной стоимости предыдущего дня.

Резкий рост стоимости энергоресурсов ранее был спровоцирован обострением конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены взлетели почти на 60% к февралю, преодолев рубеж в 600 долларов.

В июле расчетная стоимость газа также подскочила почти на 20%, достигнув в среднем 637,5 доллара. В минувшую пятницу котировки впервые за пять месяцев пробили психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Устойчиво высокие цены наблюдались на протяжении 2021-2022 годов, что стало беспрецедентным с начала работы европейских газовых хабов в 1996 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

В конце прошлой недели сентябрьские фьючерсы по индексу TTF прибавили в цене 2,6 процента.

Несколькими днями ранее котировки на лондонской бирже ICE поднимались до 767 долларов.