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    Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    21 августа 2026, 14:19 • Новости дня

    Стоимость газа в Европе выросла до 809,5 доллара

    Цены на газ в Европе выросли на 2,6% – до 809,5 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах впервые с середины марта превысила психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского газового хаба в Нидерландах, открыла торги на отметке 786,3 доллара за тысячу кубометров, что на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    К 13.57 мск показатель поднялся до 809,5 доллара, прибавив 2,6% и превысив отметку 800 долларов впервые с 19 марта.

    Конфликт на Ближнем Востоке стал причиной значительного удорожания газа в Европе. По итогам марта средние биржевые цены выросли почти на 60% относительно февраля, превысив 600 долларов за тыс. кубометров. Волатильность котировок сохраняется на протяжении последних месяцев.

    В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении и составили в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. При этом текущие показатели остаются заметно ниже уровней 2021-2022 годов. Исторический максимум в 3892 долларов за тысячу кубометров газовые хабы Европы, работающие с 1996 года, зафиксировали весной 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые цены на газ в Европе впервые с 19 марта превысили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    Накануне стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF опустилась до 760 долларов за тысячу кубометров.

    В минувший понедельник котировки резко подскочили на 11%, поднявшись выше уровня 740 долларов за тысячу кубометров.

    20 августа 2026, 21:47 • Новости дня
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США

    Норвегия обогнала США и стала главным поставщиком газа Евросоюзу

    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    @ REUTERS/Heinz-Peter Bader

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия назвала Норвегию крупнейшим экспортером природного газа в ЕС вместо Соединенных Штатов, сейчас страны объединения заняты пополнением запасов топлива, которые пока находятся на низком уровне.

    Евросоюз начал закупать наибольшие объемы топлива у Осло. Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе подтвердила смену лидера среди экспортеров, пишет РБК.

    «Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше», – заявила она.

    Хрцинова отметила, что подготовка к холодам идет по плану. По ее словам, темпы закачки топлива оказались немного медленнее показателей прошлых лет. При этом европейские резервуары уже заполнены почти на 62%, поэтому причин для беспокойства нет.

    Представитель ЕК при этом подчеркнула отсутствие необходимости полностью заполнять хранилища. Она уточнила, что целевой уровень традиционно составляет лишь 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны успешно адаптировались к полному эмбарго на топливо из России.

    Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе перед отопительным сезоном превысили средние показатели последних трех лет на 52%.

    При этом темпы закачки топлива в европейские подземные хранилища из-за аномальной летней жары упали до трехлетнего минимума.

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    20 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»

    Туск назвал правильным уничтожение «Северных потоков»

    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в поддержку организаторов подрыва российских газопроводов «Северный поток». По его словам, Варшава всегда выступала против реализации этого энергетического проекта и прилагала максимум усилий, чтобы не допустить его успешного завершения.

    Туск выступил в защиту организаторов теракта на российских экспортных магистралях газа «Северный поток», пишет RT. «Стыдиться должны не те, кто вывел газопроводы из строя, а те, кто их построил», – заявил политик.

    По словам главы правительства, Варшава всегда прилагала максимум усилий для недопущения успешной реализации этого масштабного энергетического проекта.

    Тем временем издание Politico предупредило о рисках истощения запасов голубого топлива в Германии уже к ноябрю. Эксперты прогнозируют, что острая нехватка ресурсов грозит обернуться крайне тяжелой зимой для всего Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии обвинили гражданина Украины в подрыве газопроводов.

    Ранее Варшавский суд заблокировал запрос Берлина об экстрадиции подозреваемого дайвера. А председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал немецкое руководство за создание этой энергетической инфраструктуры.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

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    19 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    @ общественное достояние

    Tекст: Денис Тельманов

    Авторы школьных учебников по химии в Эстонии исключили упоминание имени всемирно известного русского ученого Дмитрия Менделеева как создателя периодической системы.

    Имя создателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева исчезло из школьных учебников в Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом сообщила переехавшая в Россию жительница республики Оксана.

    «Таблицы Менделеева остались, но его имени никто не упоминает... Таблицу просто называют «Периодическая таблица химических элементов». Без упоминания имени ее создателя», – рассказала собеседница агентства.

    Таблица Менделеева, составленная в 1869 году, включает классификацию элементов, показывающую зависимость их свойств от заряда атомного ядра.

    Это открытие стало одним из главных научных прорывов XIX века и сегодня используется в учебных заведениях ведущих стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее саркастически предложила киевским властям запретить таблицу Менделеева.

    В июне эстонские учителя возмутились речью министра образования на русском языке.

    Месяцем позже в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка в честь великого русского химика.

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    21 августа 2026, 10:16 • Новости дня
    Госдолг США в 40 трлн долларов ударил по бюджетам стран Европы

    Politico: Долги США толкают Европу к финансовому кризису

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный долг США, перевалив за отметку 40 трлн долларов, разгоняет доходность облигаций по всему миру и бьёт по бюджетам европейских стран, отмечает Politico.

    Госдолг США превысил 40 трлн долларов, что уже привело к росту доходности американских 30-летних облигаций до максимума за 19 лет, пишет Politico.

    Доходность немецких десятилетних бондов, которые задают тон для остальной Европы, поднялась до уровня 2011 года – европейским правительствам приходится конкурировать с Вашингтоном за мировой пул сбережений, и конкуренция усилилась из-за того, что американские техногиганты заняли сотни миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта.

    По оценке INSEE, расходы Франции на обслуживание долга вырастут более чем в четыре раза за десятилетие – с 30 млрд евро в 2020 году до 124 млрд евро в 2030 году.

    Лидер французских правых Марин Ле Пен назвала рост доходности облигаций «неумолимой расплатой за десять лет макронизма». «Пришло время расчистить авгиевы конюшни, в которые превратились государственные финансы!» – заявила она в соцсетях.

    Экс-министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ напомнил, что партия Ле Пен всегда мешала правительству Эмманюэля Макрона сокращать бюджетный дефицит, в частности вынудив отказаться от пенсионной реформы в 2025 году. Совокупный долг госсектора еврозоны вырос с 66% ВВП в 2007 году до почти 88% в прошлом году, и Европейская комиссия ожидает дальнейшего роста на фоне войн в Иране и на Украине.

    Европейский центробанк уже один раз поднял ставку в этом году из-за роста цен на нефть и газ, вызванного войной США и Израиля против Ирана, и, по прогнозу главного экономиста Schroders Дэвида Риса, до конца года повысит её ещё дважды по 0,25 процентного пункта.

    На фоне этого экс-главный экономист МВФ Оливье Бланшар предупредил: «Учитывая наш долг и наш дефицит, мы, вероятно, уже вошли в зону опасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупный государственный долг США превысил отметку в 40 трлн долларов, что создает риск удорожания кредитов.

    Ранее Франция сместила Италию с позиции главного должника еврозоны на фоне затяжного политического кризиса.

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    19 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии

    Посольство России в Вене призвало сохранить память о концлагере Леоберсдорф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты призвали власти Австрии сохранить память о жертвах нацизма и отказаться от строительства промзоны на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф.

    Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о намерениях крупных австрийских и германских компаний построить промышленную зону на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф в Нижней Австрии, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Вене.

    «Призываем австрийские власти к добросовестному исполнению своих обязательств по сохранению памяти о жертвах нацизма», – говорится в официальном заявлении диппредставительства.

    Дипломаты напомнили, что Леоберсдорф был одним из внешних лагерей Маутхаузена. Там содержались около 400 женщин и девушек, средний возраст которых составлял 23 года. Нацисты принуждали узниц к смертельно опасному труду на военном заводе Хиртенберг. Более половины из них были гражданками Советского Союза.

    В посольстве также выразили солидарность с Международным комитетом Маутхаузена. В дипмиссии подчеркнули недопустимость уничтожения свидетельств нацистского прошлого и решительно выступили против попыток предать забвению преступления нацистов и их пособников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Spiegel сообщило о планах строительства супермаркета на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен.

    Тогда вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев осудил намерения возвести торговый объект на этом месте. Ранее российское дипломатическое ведомство раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей Москвы на памятные церемонии в Маутхаузене.

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    18 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Французский OSINT-исследователь Клеман Молин (OSINT, Open Source Intelligence – сбор и анализ данных из открытых источников) заявил о низкой результативности украинских ударов – по его оценке, практически все беспилотники ВСУ за редким исключением уничтожаются российскими средствами ПВО.

    «И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищенного региона... Когда Киев бьет по России, речь идет максимум о 2–5% дронов, достигающих цели» – написал Молин, комментируя налет, в ходе которого, по сообщениям украинской стороны, было задействовано более 600 беспилотников. Его слова передает украинское издание «Страна».

    Молин также заявил о «крайне низкой эффективности ракеты FP-5 «Фламинго», которая «сбивается почти всегда».

    Его мнение разделил и украинский журналист Юрий Николов. После атаки во вторник он написал: «Как-то мало видосов для такой пачки дронов».

    По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в два–три миллиарда гривен.  «Это почти месяц питания для ВСУ», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты «Фламинго». С начала текущего года отечественные системы противовоздушной обороны перехватили свыше ста тысяч вражеских беспилотников. Доля достигающих своих целей украинских FPV-дронов сократилась до двух процентов.

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    21 августа 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море

    Эксперт Рожин: Киев мог устроить провокацию с дроном у румынской платформы Neptun Deep

    Эксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море
    @ Inquam Photos/George Calin/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни произошло, у европейских политиков во всем виновата Москва, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Так он прокомментировал обвинения Румынии, которая связывает появление дрона у газовой платформы Neptun Deep в Черном море с действиями России. По его оценкам, есть две версии инцидента – случайный дрейф и умышленная провокация.

    «В территориальных и исключительных экономических зонах Румынии, Болгарии, Турции неоднократно обнаруживали мины, сорванные с позиций, потерявшие управление безэкипажные катера (БЭК) и упавшие дроны самолетного типа. Морские течения способствуют перемещению таких объектов», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    По его мнению, есть минимум две вероятные версии появления морского дрона вблизи газового проекта Neptun Deep. Первая – аппарат потерял управление и дрейфовал в Черном море. «Возможно, у БЭКа были иные задачи, но он потерял управление из-за технической неисправности или вследствие воздействия на него средств РЭБ. В результате аппарат оказался у исключительной экономической зоны Румынии», – детализировал собеседник.

    Как отметил аналитик, судить о принадлежности морского дрона сложно, поскольку нет информации о его модели. Но Бухарест уже поспешил обвинить в произошедшем Россию. «Что бы ни произошло, у европейских политиков во всем виновата Москва. Даже если потом Киев признает, что вблизи платформы Neptun Deep оказался их БЭК, нас найдут, в чем упрекнуть. Поэтому на возмущение румын если и обращать внимание, то минимально», – уточнил Рожин.

    Вторая версия появления дрона – умышленная провокация Украины, продолжил собеседник. «Украинскую сторону неоднократно уличали в подобных действиях. Например, противник запускал подобранные «Герберы» по территории Польши. Поэтому отправить аппарат к Neptun Deep – рабочий вариант», – предположил спикер. По его мнению, Киев мог пойти на такой шаг, чтобы создать видимость угрозы и за счет этого получить больше денег и ресурсов на продолжение боевых действий.

    В четверг Минобороны Румынии сообщило об уничтожении безэкипажного катера в Черном море. Как рассказал врио министра обороны страны Раду Мируцэ, инцидент произошел в исключительной экономической зоне, примерно в 130 км к востоку от города Констанца. По данным береговой охраны, дрон был обнаружен всего в нескольких сотнях метров от платформы по добыче природного газа Neptun Deep.

    «На уровне министерства национальной обороны Румынии был сформирован оперативный штаб. В целях координации действий было запрошено участие НАТО для управления операцией на уровне румынской армии», – заявил Мируцэ. По его словам, для защиты работников и критически важной инфраструктуры в воздух поднимали два истребителя F-16 с приказом на уничтожение безэкипажного катера.

    Дрон был успешно ликвидирован, операция прошла штатно и без ущерба для объектов добычи, отчитался Мируцэ. Он не раскрыл происхождение беспилотника. При этом врио министра обороны Румынии сообщил, что через недавно созданный канал прямой связи с Украиной получил «официальное подтверждение»: дрон якобы был не украинского происхождения.

    Президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию. «Я решительно осуждаю усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации», – написал он в соцсетях, добавив, что Москва якобы подвергает риску «критическую инфраструктуру» и людей, работающих на платформе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент проявлением гибридной войны и заявила о якобы нарастающей кампании угроз, которая «дестабилизирует граждан и стремится разделить» Евросоюз. Она напомнила о Европейской инициативе противодронной защиты и программе Eastern Flank Watch, призванных ускорить наращивание производства для оперативного ответа на новые угрозы.

    Отметим, в конце мая беспилотник упал на жилой дом в румынском Галаце, после чего Бухарест и Брюссель также бездоказательно обвинили в произошедшем Москву. Затем в июне в крупнейшем порту Румынии Констанце взорвался морской беспилотник. Киев подтвердил его украинское происхождение и заявил, что аппарат потерял управление из-за радиопомех.

    После этого инцидента Бухарест направил официальный запрос Минобороны Украины с предложением предусмотреть механизм уничтожения беспилотников при приближении к румынским границам. «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – говорил тогда Мируцэ.

    Neptun Deep – крупнейший проект добычи газа в Румынии, разработка которого началась в 2023 году; первый газ планируется извлечь в 2027 году, после чего страна может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

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    20 августа 2026, 13:32 • Новости дня
    Украинских беженцев в ЕС обязали доказывать отсутствие уклонения от службы

    ЕК обязала украинских беженцев доказывать отсутствие уклонения от армии

    Tекст: Мария Иванова

    Для получения статуса временной защиты в странах Европы военнообязанным гражданам Украины потребуется подтвердить, что они не скрываются от призыва в армию.

    Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что прибывающие в европейские страны украинские беженцы должны подтверждать отсутствие уклонения от военной службы, передает ТАСС.

    Это требование касается как мужчин, так и женщин, стремящихся получить статус временной защиты.

    «Решение Совета ЕС о продлении временной защиты вступило в силу с начала августа. Но это дело национальных властей применять это решение, и определять правила приема. Решение Совета ЕС не делает различий между мужчинами и женщинами в вопросе применения. Вы помните этой вопрос военной службы или пройденной военной службы, поэтому никакой разницы между мужчинами и женщинами здесь нет», – пояснил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

    Ранее стало известно, что миграционные службы некоторых европейских стран начали требовать от определенных категорий украинских женщин подтверждения, что они не скрываются от участия в боевых действиях. В частности, это касается профессиональных медицинских работников, которые по украинскому законодательству являются военнообязанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Евросоюза обязал украинских беженцев призывного возраста документально подтверждать выполнение воинских обязанностей.

    Власти Бельгии отказывают в предоставлении временной защиты гражданам без электронных военно-учетных документов.

    Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину.

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    21 августа 2026, 14:32 • Новости дня
    Юшков указал на вину европейцев в появлении дрона у платформы Neptune Deep

    Эксперт Юшков: Европейцы сами виноваты в появлении дрона у платформы Neptune Deep

    Юшков указал на вину европейцев в появлении дрона у платформы Neptune Deep
    @ Radu Miruta/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Стремясь поддержать Украину и нанести ущерб России, европейские страны недооценивают те риски, которые в конечном счете ударят по ним самим. В итоге такая политика оборачивается реальными угрозами, в том числе в сфере безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее в Румынии сообщили об уничтожении дрона в районе добычи газа в Черном море.

    «Проект Neptun Deep, по сути, включает в себя два месторождения природного газа – Pelican South (четыре скважины) и Domino (шесть скважин). Они объединены общей добычной инфраструктурой: подводные комплексы связаны с единой платформой, а газ планируется транспортировать на берег по газопроводу, который еще строится», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Он напомнил, что проект реализуется румынской государственной компанией Romgaz и австрийской OMV Petrom совместно, а его запуск запланирован на 2027 год. Суммарные запасы газа оцениваются примерно в 100 млрд кубов. «При таких показателях добыча может вестись порядка десяти лет. Это позволит Румынии поддерживать собственные объемы газодобычи, а также, вероятно, экспортировать часть ресурсов в соседние страны», – уточнил собеседник.

    При этом добыча на Neptun Deep сопряжена с серьезными сложностями. «Черное море – довольно глубоководное. Ключевая часть проекта расположена на глубинах порядка одного километра, и это создает дополнительные технологические вызовы. Кроме того, запасы месторождения нельзя назвать крупными, а значит, и объемы ежегодной добычи будут ограничены. В итоге проект получается технически сложным и затратным», – пояснил Юшков.

    Если говорить об анонсированных 7,5 млрд кубометров добычи газа в год, то тут речь, скорее, о пиковых значениях, считает эксперт. «Полагаю, первое время объемы окажутся ниже проектных, и лишь со временем получится выйти на целевую мощность», – рассуждает аналитик.

    При этом впоследствии из-за соотношения объемов залежей ресурса и планируемых объемов добычи, последние начнут снижаться. «Тогда может быть проведена доразведка участка, чтобы выявить дополнительные запасы. Либо расчет строится на том, чтобы к уже готовой инфраструктуре подключить соседние месторождения», – предположил спикер.

    Между тем аналитик обратил внимание на появление морского дрона вблизи газового проекта. Он напомнил, что ранее украинские аппараты уже обнаруживали у берегов черноморских стран. «Они ломаются, теряют связь с оператором, а потом дрейфуют по всему морю, по сути, превращаясь в неуправляемые объекты, схожие с минами. Я допускаю, что так произошло с тем БЭКом, что обнаружили в экономической зоне Румынии», – считает собеседник.

    В итоге произошедшее лишний раз показывает: европейцы открывают «ящик Пандоры», финансируя создание флота морских дронов, а также беспилотников самолетного типа, подчеркнул Юшков.

    «Мало того, что вооружения ставят под удар персонал аналогичных платформ, так еще и атаки ВСУ на танкеры в Черном и Средиземном морях несут риски для экологии, а это потенциально угрожает туристической отрасли Румынии, Турции и других прибрежных стран. При этом Украина никаких ограничений на себя не берет. Получается, что европейцы из-за желания поддержать Киев и навредить Москве не учитывают рисков, с которыми сами же и столкнутся», – заключил эксперт.

    В четверг Минобороны Румынии сообщило об уничтожении безэкипажного катера в Черном море. Как рассказал врио министра обороны страны Раду Мируцэ, инцидент произошел в исключительной экономической зоне, примерно в 130 км к востоку от города Констанца. По данным береговой охраны, дрон был обнаружен всего в нескольких сотнях метров от платформы Neptun Deep по добыче природного газа.

    «На уровне министерства национальной обороны Румынии был сформирован оперативный штаб. В целях координации действий было запрошено участие НАТО для управления операцией на уровне румынской армии», – заявил Мируцэ. По его словам, для защиты работников и критически важной инфраструктуры в воздух поднимали два истребителя F-16 с приказом на уничтожение безэкипажного катера.

    Дрон был успешно ликвидирован, операция прошла штатно и без ущерба для объектов добычи, отчитался Мируцэ. Он не раскрыл происхождение беспилотника. При этом врио министра обороны Румынии сообщил, что через недавно созданный канал прямой связи с Украиной получил «официальное подтверждение»: дрон якобы был не украинского происхождения.

    Президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию. «Я решительно осуждаю усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации», – написал он в соцсети, добавив, что Москва якобы подвергает риску «критическую инфраструктуру» и людей, работающих на платформе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент проявлением гибридной войны и заявила о нарастающей кампании угроз, которая «дестабилизирует граждан и стремится разделить» Евросоюз. Она напомнила о Европейской инициативе противодронной защиты и программе Eastern Flank Watch, призванных ускорить наращивание производства для оперативного ответа на новые угрозы.

    Напомним, в конце мая беспилотник упал на жилой дом в румынском Галаце, после чего Бухарест и Брюссель также бездоказательно обвинили в произошедшем Москву. Затем в июне в крупнейшем порту Румынии Констанце взорвался морской беспилотник. Киев подтвердил его украинское происхождение и заявил, что аппарат потерял управление из-за радиопомех.

    После этого инцидента Бухарест направил официальный запрос Минобороны Украины с предложением предусмотреть механизм уничтожения беспилотников при приближении к румынским границам. «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – говорил тогда Мируцэ.

    Neptun Deep – крупнейший проект добычи газа в Румынии, разработка которого началась в 2023 году; первый газ планируется извлечь в 2027 году, после чего страна может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

    Примечательно, что на следующий день после инцидента у платформы Neptun Deep на побережье Черного моря в стамбульском районе Арнавуткей рыбаки заметили выброшенный на берег беспилотник. Спасатели, прибывшие на место, уведомили береговую охрану и вызвали саперов ВМС из-за возможного наличия взрывчатки. Военные обследовали дрон и заявили, что уничтожат его в качестве меры предосторожности.

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    21 августа 2026, 11:22 • Новости дня
    Цены на европейский газ взлетели до максимума с марта

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе утренних торгов стоимость газа на европейском рынке выросла на 1,5%, впервые с 19 марта преодолев отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах, открыла торги на отметке 786,3 доллара за тысячу кубометров, снизившись на 0,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    К 9.10 мск показатель почти не изменился и составлял 786,1 доллара.

    Однако уже к 11.07 мск ситуация изменилась: котировки выросли на 1,5% и превысили 800 долларов, достигнув 800,4 доллара за тысячу кубометров. Такой уровень цен на европейском рынке газа фиксируется впервые с 19 марта текущего года.

    Динамика торгов рассчитывается от цены закрытия предыдущего дня, которая составляла 788,6 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевые цены на газ в Европе подешевели до 786 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки приблизились к отметке в 785 долларов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    В начале августа стоимость топлива, напротив, опустилась ниже 700 долларов, снизившись на 4%.

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    20 августа 2026, 11:37 • Новости дня
    Операторы сообщили об историческом падении запасов газа в Германии

    Заполненность немецких газохранилищ упала до рекордно низкого уровня за 15 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень резервов голубого топлива в немецких подземных хранилищах опустился до критической отметки в 50%, поставив под угрозу прохождение предстоящего зимнего отопительного сезона.

    Ассоциация операторов газотранспортных систем Германии зафиксировала рекордное истощение запасов топлива, передает РИА «Новости».

    «Уровень заполнения хранилищ на 18 августа составляет 50,06%. Текущий уровень заполнения в процентах является самым низким как минимум за последние 15 лет, а в абсолютных показателях – с 2013 года», – говорится в заявлении организации.

    Специалисты отмечают, что достичь установленного целевого показателя в 71% к первому ноября практически невозможно. Высокие цены на газ лишают поставщиков стимула закачивать резервы. Ежедневный объем пополнения сейчас составляет менее 0,5 тераватт-часа при возможных 1,2 тераватт-часа.

    Председатель правления FNB Gas Маттиас Йенн предупредил, что сжиженный природный газ не способен полностью компенсировать нехватку резервов. Он призвал власти обязать трейдеров обеспечить достаточные объемы топлива. Ранее Евросоюз снизил норматив заполнения хранилищ до 80%, а Газпром прогнозировал отставание от графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии достиг рекордно низких показателей для середины августа.

    Общие запасы топлива в европейских резервуарах опустились до минимальных значений за всю историю наблюдений.

    Директор объединения операторов немецких хранилищ Себастьян Хайнерманн предупредил о риске масштабных перебоев в газоснабжении грядущей зимой.

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    21 августа 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом

    Политолог Ткаченко предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом

    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Заукраинцы» планируют провокации против россиян за границей при голосовании на выборах в Госдуму. От них можно ждать попыток рукоприкладства, а от местной полиции – симпатий провокаторам. Российским дипломатам предстоит тяжелая работа по купированию угроз, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в МИД России назвали страны, вызывающие опасения в период парламентской кампании.

    «Российские посольства и консульства, где будет проходить голосование по выборам в Госдуму, являются экстерриториальными для других государств. Объекты защищены физически и юридически от проникновения несанкционированных посетителей, в том числе – «заукраинцев». Поэтому местом их нападок на российских избирателей станет прилегающая к диппредставительствам территория», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, наиболее распространенными провокациями могут отказаться словесные выпады в адрес россиян. «По моему 20-летнему опыту работы международным наблюдателем могу сказать, что даже самым современным участкам для голосования крайне сложно принять более трех тысяч человек. Скорее всего, у посольств и консульств будут образовываться очереди. Именно их и попытаются провоцировать на ответную реакцию «заукраинцы», – спрогнозировал собеседник.

    «Обычно все начинается с оскорблений, размахивания украинскими флагами и топтания изображений российских государственных символов, портретов первых лиц страны. Судя по всему, полиция в Польше, Чехии, Литве будет симпатизировать провокаторам. Поэтому пресекать нарушение порядка она примется только при физических столкновениях, и то – не слишком участливо», – продолжил спикер.

    При этом, заметил политолог, в обязанность правоохранительных органов стран аккредитации российских посольств входит обеспечение безопасности прилегающей территории. «Таким образом, до и после выборов российские дипломаты будут иметь право направлять в министерства иностранных дел ноты, касающиеся охраны выборов. Очевидно, эту работу им предстоит активизировать перед голосованием», – подчеркнул аналитик.

    Впрочем, уточнил он, нельзя исключать и совершенно вопиющих инцидентов, вроде июльской атаки дронов на российское посольство в Швеции. Тогда один квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской, второй упал в непосредственной близости от здания. Причем к БПЛА была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства.

    «Чтобы избежать любого вида атак российским дипломатам было бы уместно не только сигнализировать МИД о потенциальной агрессии, но и выступать с соответствующими заявлениями в местных СМИ. Послы и консулы должны доносить до активистов и политических сил, что препятствование формированию представительной власти будет расцениваться Москвой как недружественный шаг», – детализировал Ткаченко.

    Кроме того, добавил он, всем сотрудникам российских диппредставительств необходимо способствовать максимальной оптимизации работы избирательных участков. «Это касается количества кабин и бюллетеней, сверки личных данных избирателей, работы с цифровыми базами и прочих факторов», – перечислил собеседник.

    Эксперт также заметил, что любые провокации, произошедшие в Прибалтике, Польше, Нидерландах и Чехии, в очередной раз докажут антироссийский вектор их политики. Ситуация наверняка найдет отражение в том числе в «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Государства, допустившие нападение на российских избирателей, ухудшат свои позиции.

    «Для ряда стран, например, Польши, противостояние России является цивилизационным выбором. Прибалтика ведет антироссийскую политику в рамках ситуативной реакции на снижение своей значимости в мировой политике и экономике. Финляндия также пытается строить на похожих основаниях свою национальную идентичность», – напомнил политолог.

    Впрочем, заметил аналитик, на стороне России может сыграть страх, который растет в среде «заукраинцев» в Европе. «Положение сторонников политики Киева довольно быстро ухудшается. Любой привод в правоохранительные органы может сулить им высылку на родину. Изменение отношения европейцев к украинским активистам дает надежду на то, что нынешние выборы пройдут легче, чем президентская кампания 2024 года», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность в связи с подготовкой и проведением выборов в Госдуму в нескольких зарубежных странах. Речь идет о Прибалтике, Польше, Нидерландах и Чехии. Как отметил посол по особым поручениям МИД Максим Райдер, в этих государствах существует высокий уровень антироссийских настроений среди политических элит.

    Примечательно, что упомянутые страны входят в пятерку лидеров июльского выпуска рейтинга недружественных правительств, который выпускает газета ВЗГЛЯД. Так, Польша занимает первое место, Нидерланды – второе, Латвия – третье, Литва – четвертое, а Чехия и Эстония разделяют пятую позицию.

    «Там самое раздолье для «заукраинцев», – сказал Райдер в интервью РИА «Новости». Он не исключил провокаций в день голосования на зарубежных участках. «Прогнозируем традиционные шабаши украинских «активистов» и поддерживающих их местных «общественников» у стен наших диппредставительств», – добавил дипломат.

    Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в три дня – с 18 по 20 сентября 2026 года. Для россиян, находящихся за границей, откроют 312 избирательных участков в 152 странах мира. МИД России призвал проживающих за рубежом граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации в преддверии выборов.

    «Остается высокая вероятность того, что усилия наших недругов, мягко говоря, будут направлены на проведение экстремистских и протестных акций по дискредитации России, ее руководства, по дискредитации и попытке маргинализации избирательных процессов в нашей стране», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В понедельник председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал о выявленных фактах иностранного вмешательства в предстоящие выборы. По его словам, у российских посольств за рубежом планируется проведение фейковых экзитполов.

    «Цель данных манипуляций – на основании заведомо ангажированных результатов «социологических» опросов избирателей у заграничных избирательных участков заявить в западных СМИ о фальсификациях на российских выборах еще до их окончания», – заявил депутат. Он не исключил и других провокаций на зарубежных избирательных участках.

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    19 августа 2026, 15:18 • Новости дня
    Резко выросла очередь машин на границе Белоруссии и Евросоюза

    Очередь машин на выезд из Белоруссии в ЕС увеличилась за сутки на 400 авто

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За прошедшие сутки количество автомобилей, ожидающих выезда из Белоруссии в европейские страны, значительно увеличилось из-за медленной работы сопредельных пунктов пропуска, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

    Очередь из легковых автомобилей, ожидающих на границе выезда из Белоруссии в страны ЕС, выросла на 400 единиц за сутки. При этом ситуация на западных рубежах страны продолжает ухудшаться. Наибольшее скопление транспорта наблюдается на польском направлении, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

    Перед пограничными пунктами въезда в Польшу скопилось 2245 легковых машин и 38 автобусов. При этом польская сторона пропустила на свою территорию лишь 30% автомобилей. На литовском направлении в очереди стоят 20 машин.

    Сложная обстановка сохраняется и для грузового транспорта. Около 1190 фур ожидают проезда в Польшу, которая оформила только 31% грузовиков. Въезда в Литву ждут порядка 300 большегрузов, при этом соседняя республика выполнила норму пропуска лишь на 16%.

    Глава Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский пояснил, что заторы вызваны действиями соседних государств. По его словам, европейские страны закрыли ряд погранпереходов и не выполняют договоренности по количеству пропускаемого транспорта.

    Ранее сообщалось, что в начале августа на выезде из Белоруссии в страны ЕС скопилось более трех тысяч автомобилей. На следующий день Латвия возобновила пропуск транспорта через контрольно-пропускной пункт «Патерниеки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной причиной роста очередей на границе стали длительные выходные.

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    19 августа 2026, 22:15 • Новости дня
    Полиция Латвии задержала подозреваемых в поджоге военного склада в Таллине

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы Латвии задержали предполагаемых виновников спланированного пожара на объекте оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллине, сообщил государственный прокурор Эстонии Гарди Андерсон.

    Государственный прокурор Эстонии Гарди Андерсон заявил, что в поджоге участвовали три подозреваемых, двое из которых задержаны в Латвии. По его словам, прокуратура Эстонии обратилась в суд с просьбой об аресте двух подозреваемых, и суд удовлетворил просьбу, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в ночь на 15 августа в здании, используемом оборонной компанией Milrem Robotics. Следствие установило, что возгорание являлось спланированной акцией.

    Прокурор добавил, что третий соучастник пока находится на свободе, однако его арест ожидается в ближайшее время. Сейчас ведомство работает над экстрадицией задержанных лиц в Эстонию.

    Ранее эстонский суд приговорил двух граждан Молдавии к тюремному заключению за поджог украинского ресторана в Таллине.

    Районный суд в Чехии заключил под стражу экстрадированного иностранца по делу о поджоге оборонного предприятия.

    Чешская полиция задержала еще двух человек по подозрению в совершении этого преступления.

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