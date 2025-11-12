Тбилиси обвинил Брюссель в конфронтационной политике

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя отказ пригласить Грузию на саммит по расширению ЕС в Брюссель 18 ноября, глава высшего законодательного органа заявил, что «Брюссель выбрал конфронтацию вместо диалога, что является признаком отступления от европейских ценностей».

По его словам, Брюссель уже не скрывает, что инициатива заморозить в 2004 году диалог исходила не от Грузии, а от ЕС.

«До этого распространяли дезинформацию, ложные нарративы, якобы это правительство Грузии приостановило процесс интеграции в ЕС», – сказал Шалва Папуашвили.

Он сказал, что Грузия «желает диалога, а не конфронтации, разговора, а не директив».

Однако, отметил председатель парламента Грузии, Брюссель избрал «конфронтационный тон, нападки, риторику против народа Грузии».

ЕС прервал программы сотрудничества с Грузией, в частности в области безопасности, на основании решения руководства объединения от 27 июня 2024 года остановить процесс интеграции Грузии. В тот период Евросоюз критиковал Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил, что его страна не будет просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к ним.

Ранее на этой неделе Грузия выдвинула ЕС условия для восстановления отношений.