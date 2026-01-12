  • Новость часаСолдаты ВСУ уничтожены при попытке установить флаг Украины под Добропольем
    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    Немецких десантников обвинили в нацизме, наркомании и насилии
    В Британии озвучили характеристики новой ракеты для ВСУ
    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16
    Президент Кубы ответил на претензии Трампа
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    СМИ: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    37 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    21 комментарий
    12 января 2026, 08:58 • Новости дня

    В Германии заявили о неспособности немецкой системы ПРО перехватить «Орешник»

    Welt сообщил о невозможности перехвата «Орешника» системой ПРО Arrow 3

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкая система ПРО Arrow 3 пока не способна перехватить ракету «Орешник» из-за неполной готовности комплекса, сообщила газета Welt со ссылкой на командование НАТО.

    Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 не смогла бы перехватить ракету типа «Орешник» или аналогичное вооружение, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Welt и данные командования НАТО.

    По информации Welt, в теории система Arrow 3 могла бы попытаться отразить ракету, выпущенную по западной части Украины, однако технические расчеты и характеристики «Орешника» говорят об обратном.

    Как отмечается в материале, представители НАТО заявили: «Arrow 3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй». Это существенно ограничивает ее возможности в реальных условиях.

    Кроме того, автор публикации уточняет, что сейчас на направлении работает нидерландская система Patriot. Возможности этой системы противостоять ракетам класса «Орешник» серьезно ограничены или вовсе отсутствуют, подчеркивается в материале немецкой газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая ракета «Орешник» продемонстрировала, что значительная часть Европы находится в зоне ее поражения. Размещение ракетного комплекса «Орешник» военными России усиливает внутренние разногласия стран НАТО и требует от Европы пересмотра оборонных систем и приоритетов. Российский удар «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам в связи с их планами размещения войск на Украине.

    11 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16 ВСУ

    Командующий дивизионом сообщил об уничтожении F-16 ВСУ двумя ракетами С-300

    Tекст: Вера Басилая

    Расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты, рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в материале «Соловьев Live».

    По словам Севера, российский расчет зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожил истребитель F-16 Воздушных сил Украины, применив для этого две ракеты, передает ТАСС. Кадры были показаны в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия1».

    Командующий дивизионом сообщил, что первая ракета повредила самолет, а вторая окончательно его уничтожила. По его словам, подготовка к атаке велась долго, экипаж выжидал подходящий момент, чтобы поразить цель.

    Военнослужащий отметил, что расчет получил современный комплекс С-300 в декабре 2024 года и с тех пор сбил множество целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.

    Командир бригады полковник Алексей Жирков подчеркнул, что российские системы ПВО превосходят западные аналоги, в частности американский комплекс Patriot. Он отметил, что комплексы С-300В4, которыми оснащена бригада, надежно прикрывают войска и населенные пункты, эффективно уничтожая современные воздушные угрозы.

    Жирков добавил, что российских военнослужащих специально готовят для борьбы с техникой НАТО.

    Министерство обороны России заявило о первом сбитом российскими средствами ПВО самолете F-16 Воздушных сил Украины в апреле 2025 года.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 15:25 • Новости дня
    ВСУ по ошибке уничтожили часть 425-го штурмового полка в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Силы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые были выведены из населенного пункта Святопетровка Запорожской области, по ошибке подверглись атаке со стороны украинских союзных подразделений, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Часть сил 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины была уничтожена по ошибке собственными союзными подразделениями, передает ТАСС.

    По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские военные приняли своих солдат за российских бойцов.

    Кимаковский уточнил, что инцидент произошёл после вывода подразделения из населённого пункта Святопетровка Запорожской области.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские разведчики из 141-й отдельной механизированной бригады по ошибке открыли огонь по своим диверсантам, которые двигались в сторону позиций ВС России.

    Комментарии (7)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило о провале попытки ВСУ установить флаг в Купянске

    ВС России пресекли попытку ВСУ установить флаг на администрации Купянска

    Минобороны сообщило о провале попытки ВСУ установить флаг в Купянске
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили беспилотник и украинский флаг, которые пытались установить на здании администрации города Купянск в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России сорвали попытку Вооруженных сил Украины установить украинский флаг на здании городской администрации в Купянске Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По данным Минобороны, украинские военные не смогли прорваться в город, поэтому попытались обозначить свое присутствие с помощью беспилотника, к которому был прикреплен флаг. В итоге флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены.

    Также российские военные также отразили две атаки со стороны ВСУ на купянском направлении. Подчеркивается, что обе попытки украинских сил оказались безуспешными и не привели к изменению позиций.

    Минобороны сообщило, что на Харьковском направлении поражены подразделения теробороны ВСУ в районах Старица и Марьино. На Купянском направлении российские войска отразили атаки сил противника и уничтожили до 15 украинских военнослужащих.

    Ранее российские войска отразили две атаки ВСУ, которые пытались прорваться в Купянск.

    Комментарии (7)
    11 января 2026, 18:53 • Новости дня
    В Германии обвинили десантников в нацизме, насилии и наркомании

    FT: В Германии обвинили десантников в нацизме, насилии и наркомании

    В Германии обвинили десантников в нацизме, насилии и наркомании
    @ Alex Halada/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Германии ведет расследование в отношении 55 военнослужащих 26-го парашютно-десантного полка по фактам более 50 случаев насилия, употребления наркотиков и пропаганды нацизма, трое военных уже уволены, сообщает Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, власти Германии расследуют масштабный скандал в 26-м парашютно-десантном полку бундесвера, базирующемся в Цвайбрюккене, пишет «Коммерсантъ».

    Десятки элитных военных обвиняются в пропаганде нацизма, употреблении наркотиков, насилии и травле женщин-сослуживцев. Прокуратура уже возбудила уголовные дела по ключевым эпизодам.

    Издание отмечает, что впервые информацию о происходящем в полку местные журналисты получили осенью прошлого года. В анонимном сообщении говорилось о нацистских приветствиях, незаконной форме, фотографиях коллег в душевых и употреблении запрещённых веществ. Тогда бундесвер подтвердил факт внутреннего расследования.

    Позднее Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники описала атмосферу антисемитизма и угрозы сексуального насилия в адрес женщин. Кроме того, Der Spiegel сообщил об инциденте, когда командир направил заряженный пистолет в лицо солдатам, а один из военнослужащих получил травмы после избиения инструкторами.

    В общей сложности расследование затрагивает 55 человек, трое из которых уже уволены, 19 могут быть отстранены. В прокуратуру передано 16 дел, большинство из которых связаны с наркотиками, разжиганием ненависти и использованием экстремистской символики.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что потрясен случившимся. Он подчеркнул, что поведение бойцов «противоречит фундаментальным ценностям бундесвера».

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    В то же время, в кадровые центры немецкой армии в октябре поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.

    Комментарии (11)
    11 января 2026, 22:44 • Новости дня
    В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовками весом 200 кг, которая сможет уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км, пишет британский таблоид Daily Mail.

    Британия намерена «предоставить в руки украинцев передовое оружие» с мощными баллистическими ракетами большой дальности, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии более 300 миль (482 км), говорится в статье Daily Mail.

    По данным издания, Министерство обороны ищет британские фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех испытательных ракет по контракту стоимостью 9 млн фунтов стерлингов.

    Высоко оценивая потенциал нового оружия, министр обороны Джон Хили вспомнил, как во время поездки в Киев его поезд был вынужден сделать экстренную остановку, чтобы не попасть под удар.

    «Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, обрушившихся на украинцев в условиях минусовой температуры. Мы этого не потерпим и полны решимости предоставить в руки украинцев самое современное оружие, чтобы они могли дать отпор», – заявил он.

    Объявление о проекте Nightall прозвучало после того, как министр обороны Джон Хили сообщил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку британских войск к отправке в Украину в случае прекращения огня с Россией.

    При этом та же Daily Mail ранее заявила, что премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, так как он теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция, по данным СМИ, планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Премьер Британии Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией.

    Комментарии (8)
    11 января 2026, 17:52 • Новости дня
    В Китае назвали удар «Орешника» переломным моментом для НАТО

    Sohu: Удар «Орешника» показал иллюзорность безопасности НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетная атака комплекса «Орешник» по Львовской области вызвала сомнения по поводу надежности обороны Западной Украины и безопасности НАТО, сообщает китайское издание Sohu.

    Китайское издание Sohu пишет, что недавний удар ракетного комплекса «Орешник» по Львовской области стал символом нового этапа специальной военной операции. Эксперты из Китая подчеркнули, что атака продемонстрировала уязвимость Западной Украины и подорвала уверенность НАТО в безопасности региона, передает Lenta.ru.

    В публикации отмечается, что Львов назван логистическим сердцем Вооруженных сил Украины и служит ключевым пунктом для западных поставок.

    По оценкам аналитиков, целью удара стали не только логистические объекты, но и критически важная инфраструктура. Повреждение этих объектов осложнит снабжение и создаст дополнительные трудности для региона в условиях холодной зимы, считают эксперты издания.

    Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что удар российским «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам на фоне их планов разместить войска на Украине.

    Новейшая ракета «Орешник» с дальностью до 5 500 километров продемонстрировала, что значительная часть Европы может находиться в зоне ее поражения, говорится в материале Sky News.

    До этого мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что этот удар стал сигналом для Европы и США.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского Минобороны Джон Хили заявил таблоиду Sun о том, как едва не угодил под удар российского «Орешника», находясь в Киеве, и отметил, что момент оказался серьёзным.

    «Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

    Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

    Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

    При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (2)
    12 января 2026, 00:35 • Новости дня
    Симоньян предположила, почему ВС России не наносят удары по Киеву

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России не наносят ударов по Киеву оттого, что там «наше всё», поделилась мнением главный редактор международной медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

    «Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», – сказала она на телеканале «Россия 1».

    Симоньян добавила, что выразила исключительно личное оценочное мнение как журналиста и человека.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина. Политолог Иван Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником».

    Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу ВПК на Украине, сообщили в Минобороны.


    Комментарии (0)
    11 января 2026, 12:49 • Новости дня
    Российские военные освободили Белогорье в Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка войск «Днепр» освободила населённый пункт Белогорье в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства отмечается: «Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Белогорье Запорожской области».

    По данным Минобороны, также отмечены успехи на других направлениях. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах Кондратовка, Мирополье и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении поражены подразделения теробороны ВСУ в районах Старица и Марьино, а на Купянском направлении отражены атаки сил противника, уничтожено до 15 украинских военнослужащих.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих, три бронированные машины и 15 автомобилей, уничтожено четыре склада боеприпасов. На донецком направлении силы «Южной» группировки нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких населённых пунктах, потери украинской стороны превысили 160 военнослужащих, уничтожена военная техника западного производства, включая самоходную артиллерийскую установку AS-90 и склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» отметила улучшение тактического положения, нанеся удары по живой силе и технике подразделений ВСУ и национальной гвардии в районах Донецкой и Днепропетровской областей. Потери противника здесь составили более 400 военнослужащих, уничтожены американская боевая машина пехоты Bradley, французский бронетранспортёр VAB, а также другая техника западного производства и станция радиоэлектронной борьбы.

    В то же время группировка войск «Восток» продвинулась вглубь обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, потери ВСУ оцениваются более чем в 290 человек и 18 автомобилей. В ходе ударов российской авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии были поражены объекты военной промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

    Средствами ПВО за сутки были сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотников противника самолётного типа. Всего с начала спецоперации уничтожено 670 самолётов, 283 вертолёта, более 108 тыс. беспилотников, 645 зенитных ракетных комплексов, свыше 27 тыс. танков, 1 638 боевых машин реактивных систем залпового огня, более 32 тыс. орудий полевой артиллерии и почти 51,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

    В пятницу российские войска освободили Зеленое в Запорожской области.

    Напомним, российские войска освободили Братское в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские военные застигли солдат ВСУ врасплох со стороны минной ограды

    Tекст: Катерина Туманова

    Рядовой Али Хакиров рассказал, как обезвредил мины ВСУ на узкой тропе и провел группу к укрепленной позиции противника, который не ожидал атаки.

    Стрелок-сапер штурмовой роты Али Хакиров обнаружил минное заграждение на пути наступления и оперативно обезвредил мины, позволив подразделению скрытно выйти к укрепленным позициям ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    «Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох. В результате штурма противник понес потери в живой силе и отступил с занимаемых позиций», – рассказали в оборонном ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские разведчики из 141-й отдельной механизированной бригады по ошибке открыли огонь по своим диверсантам, которые двигались в сторону позиций ВС России. ВСУ по ошибке уничтожили часть 425-го штурмового полка в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    12 января 2026, 08:24 • Новости дня
    Солдаты ВСУ уничтожены при попытке установить флаг Украины под Добропольем

    Tекст: Вера Басилая

    Группа бойцов 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье в Запорожской области при попытке войти в населённый пункт для установки украинского флага, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, группа военнослужащих 106-й отдельной бригады теробороны ВСУ была уничтожена возле села Доброполье Запорожской области при попытке проникнуть в населенный пункт с целью установки украинского флага, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что украинским военным была поставлена задача снять на видео момент установки флага в Доброполье, однако их засекли и ликвидировали у входа в село. По его словам, попытка установить украинский флаг была пресечена силами, контролирующими этот район.

    В декабре 2025 года силовые структуры отмечали, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ опубликовал в социальных сетях видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. В ролике бойцы держали украинский флаг вместо российского триколора на фоне Красноармейска.

    Ранее подразделения ВСУ предприняли попытку установить флаг Украины с помощью БПЛА на здании городской администрации в Купянске Харьковской области.

    Силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы и сбили семь дронов с флагами Украины на территории Красноармейска и Димитрова.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 02:10 • Новости дня
    Мирошник пояснил молчание ЕС в ответ на атаки ВСУ по резиденции Путина и Хорлам

    Tекст: Катерина Туманова

    Удар по кафе и гостинице в Херсонской области, атака на госрезиденцию президента России Владимира Путина вызвали немало откликов по всему миру, только не в Европе, где привычно отмалчивались, будто ничего, стоящего их внимания, не произошло, что навело посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника на предположение о причине подобного.

    «Мы не слышали никаких возмущений и соответствующих адекватных комментариев с европейской стороны ни по поводу попытки нанесения ударов по госрезиденции, ни в результате кровавого теракта в Херсонской области, поэтому есть понимание, что европейцы были в курсе и не намерены были никак негативно реагировать в сторону украинских властей, – заявил Мирошник «Известиям».

    Дипломат отметил, что за последние две недели Киев совершил серию террористических актов провокационного характера, задача которых – повлиять на ход переговорного процесса.

    Их задача – постараться спровоцировать Россию на неадекватные действия, желательно с эмоциональным нарушением норм международного гуманитарного права, чтобы выставить это в негативном свете перед американской стороной, объяснил он.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    70 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 20:49 • Новости дня
    МВД ФРГ после блэкаута в Берлине ужесточило меры против леворадикалов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии намерены ужесточить законы и расширить цифровые полномочия спецслужб после недавнего блэкаута в Берлине, заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

    Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил в интервью изданию Bild, что МВД планирует усилить борьбу с левыми экстремистами и расширить полномочия для предотвращения диверсий, передает РИА «Новости».

    «Мы не сдадим позиции левым и климатическим экстремистам. Больше персонала, больше полномочий и более жесткие законы – это ответ на террор», – заявил Добриндт.

    По словам министра, значительное увеличение кадрового состава спецслужб поможет тщательнее изучать леворадикальные круги, а расширение цифровых полномочий позволит быстрее получать доступ к «цифровым следам» подозреваемых. Одной из ключевых мер также станет введение закона о защите критической инфраструктуры, который обяжет операторов внедрять строгие концепции защиты и планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

    В планах ведомства также установление более высоких стандартов кибербезопасности для цифровых сетей и систем управления, чтобы предотвращать хакерские атаки и диверсии. Кроме того, планируются проверки чувствительных данных инфраструктурных объектов, чтобы предотвратить их использование экстремистами для подготовки терактов.

    Ранее власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на кабельном мосту.

    Анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, из-за которого несколько районов города остались без электричества.

    Десятки тысяч жителей и предприятий остались без электроснабжения.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Телеканал Welt назвал ситуацию в Киеве с энергетикой катастрофической

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, пребывающий на Украине, сообщил, что катастрофическая ситуация в сфере энергетики в Киеве всё более очевидна.

    «Это становится заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, всё нестабильно. При этом снова и снова отключается вода и электричество», – приводит слова журналиста «360» со ссылкой на YouTube-канал Welt.

    Ваннер отметил, что всё это последствия атак на энергетическую инфраструктуру в городе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света. В украинском Львове также наблюдаются перебои со светом. Пожар  произошел на ТЭЦ-5 в Киеве после серии взрывов. Свет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 05:11 • Новости дня
    Мирошник назвал число расстрелянных ВСУ в Селидово мирных жителей

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек, что привело к массовому бегству населения из прифронтовых районов, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Безусловно, это всё зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», – сказал он РИА «Новости».

    Посол добавил, что после подобных зверств значительная часть жителей была вынуждена покинуть прифронтовые районы, а на данный момент продолжается работа по подсчету числа выживших.

    Селидово, расположенное примерно в 40 км северо-западнее Донецка, имеет стратегическое значение и было освобождено российскими войсками в октябре 2024 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате агрессии Украины с 2014 года убиты более 7 тыс. мирных жителей. ВСУ убили женщину, бежавшую из Красноармейска. Два мирных жителя получили ранения в конце декабря при атаке ВСУ на Селидово.

    Комментарии (0)
    Захарова высмеяла заявление главы МО Британии о «похищении» Путина
    Фицо заявил о необходимости отставки Каллас
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    Орбан предрек гибель Европы из-за расходов на Украину
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Директор православной гимназии Воронежа рассказала о последствиях удара ВСУ

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность.

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

