В Германии заявили о неспособности немецкой системы ПРО перехватить «Орешник»

Welt сообщил о невозможности перехвата «Орешника» системой ПРО Arrow 3

Tекст: Елизавета Шишкова

Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 не смогла бы перехватить ракету типа «Орешник» или аналогичное вооружение, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Welt и данные командования НАТО.

По информации Welt, в теории система Arrow 3 могла бы попытаться отразить ракету, выпущенную по западной части Украины, однако технические расчеты и характеристики «Орешника» говорят об обратном.

Как отмечается в материале, представители НАТО заявили: «Arrow 3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй». Это существенно ограничивает ее возможности в реальных условиях.

Кроме того, автор публикации уточняет, что сейчас на направлении работает нидерландская система Patriot. Возможности этой системы противостоять ракетам класса «Орешник» серьезно ограничены или вовсе отсутствуют, подчеркивается в материале немецкой газеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая ракета «Орешник» продемонстрировала, что значительная часть Европы находится в зоне ее поражения. Размещение ракетного комплекса «Орешник» военными России усиливает внутренние разногласия стран НАТО и требует от Европы пересмотра оборонных систем и приоритетов. Российский удар «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам в связи с их планами размещения войск на Украине.