Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
В Совбезе оценили последствия отказа Армении от российского газа
Совбез предрек Армении болезненные последствия отказа от российского газа
Отказ от поставок российского газа нанесет экономике Армении гораздо больший ущерб, чем европейским странам, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.
Шевцов высказался о последствиях возможного прекращения поставок российского газа в Армению, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что такой шаг окажется крайне тяжелым для армянской экономики.
«Нет сомнения в том, что для Армении отказ от российского голубого топлива будет куда более болезненным, чем для Германии или других европейских стран», – заявил Алексей Шевцов.
Комментарий представителя Совбеза прозвучал в ответ на недавние слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна. Ранее армянский чиновник сообщал, что Ереван планирует приобретать газ из любых доступных источников.
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