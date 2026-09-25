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Белоусов поздравил гвардейцев, взявших Доброполье Малое
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии с освобождением населенного пункта Доброполье Малое в ДНР.
Глава ведомства поздравил командование и личный состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии с освобождением населенного пункта Доброполье Малое в ДНР, сообщило министерство в Max.
Соединение действует в составе 51-й армии.
«Эта победа продолжает героический путь дивизии и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», – подчеркнул министр.
Руководитель министерства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.
Он также выразил уверенность в том, что бойцы дивизии с честью продолжат выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность страны.
Ранее ВС России освободили Светлую Долину в Запорожской области и Доброполье Малое в ДНР.
До этого украинские войска оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций в Доброполье.
В августе президент Владимир Путин высоко оценил темпы наступления 76-й дивизии ВДВ на этом направлении.