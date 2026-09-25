Ночной налет ВСУ обернулся повреждением 17 автомобилей в Воронеже

Минимум 17 автомобилей получили повреждения в Воронеже после атаки ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«На данный момент известно о 17 поврежденных автомобилях», – сообщил глава города Сергей Петрин в Mах.

В настоящее время специалисты приступили к демонтажу поврежденных конструкций и замерам оконных блоков для последующей замены остекления. Кроме того, рабочие оперативно закрывают тепловой контур в пострадавших помещениях.

Работа по оценке нанесенного ущерба и осмотр объектов продолжаются, ведется прием заявок от местных жителей. Ранее губернатор Александр Гусев проинформировал, что в ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна. Обломками также повреждены несколько нежилых и производственных зданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при ночном налете беспилотников на Воронеж пострадали 13 человек.

В январе текущего года глава города Сергей Петрин сообщил о повреждении более 40 домов из-за массированного удара БПЛА.

Летом прошлого года в ходе атаки дронов ранения получили 16 мирных жителей.