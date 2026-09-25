В АТОР спрогнозировали снижение внутреннего турпотока до конца года

АТОР: Внутренний турпоток может снизиться на 5-7% по итогам года

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В течение начала осени, в течение сентября – конца августа динамика сильно замедлилась, и в общем среднее падение, по нашим оценкам, составляет порядка 5-7%. Это прогноз по результатам года», – цитирует Ломидзе ТАСС. По ее словам, усредненный общий тренд указывает на либо сохранение показателей 2025 года, либо на существенное снижение.

Эксперт пояснила, что снижение связано с ростом цен, транспортными вопросами, топливом и безопасностью. Кроме того, свою роль сыграло введение туристического налога в некоторых регионах.

При этом россияне не собираются отказываться от отдыха, но меняют подход. Туристы стали экономить на дополнительных услугах, хотя готовы платить за комфорт, и начали бронировать жилье в последний момент, чтобы избежать потерь при изменении планов.

Весной эксперты отрасли отметили охлаждение спроса на летний отдых в России.

К началу августа 59 региональных столиц ввели обязательный туристический налог.

В это же время отечественные туроператоры полностью распродали доступные места на осенних рейсах в Турцию.