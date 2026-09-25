Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
ВСУ атаковали с помощью БПЛА рынки в Горловке
Мэр Приходько: ВСУ атаковали с помощью БПЛА рынки в Горловке
Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по торговым рядам в двух районах Горловки, в результате чего пострадали мирные жители, сообщил мэр города Иван Приходько.
«Сегодня украинские террористы подвергли атакам БПЛА рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Есть пострадавшие», – написал градоначальник в Max.
Ранее Приходько сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки пострадали 12 мирных жителей, включая двоих детей.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли, еще десять мирных жителей Донецкой народной республики, в том числе четверо детей, пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП.