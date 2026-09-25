При стрельбе в торговом центре на юге Швеции пострадал один человек

Tекст: Елизавета Шишкова

Один человек пострадал в результате инцидента с применением огнестрельного оружия в торговом центре в шведском городе Норрчепинг, передает РИА «Новости». «Один человек ранен в результате стрельбы в Mirum в Норрчепинге», – приводят шведские СМИ сообщение полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что пострадавший получил ранения, не представляющие угрозы для жизни, и был доставлен в больницу. Полиция ведет розыск подозреваемого. Территория торгового центра оцеплена, начато расследование по факту предполагаемого покушения на убийство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года при стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек.

Премьер-министр страны Ульф Кристерссон назвал этот инцидент самой страшной массовой стрельбой в истории государства.

В декабре того же года в одном из торговых центров столицы соседней Норвегии также произошла стрельба.