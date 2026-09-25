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При стрельбе в торговом центре на юге Швеции пострадал один человек
В шведском городе Норрчепинг произошел инцидент с применением огнестрельного оружия на территории торгового центра Mirum, в результате которого пострадал один человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.
Один человек пострадал в результате инцидента с применением огнестрельного оружия в торговом центре в шведском городе Норрчепинг, передает РИА «Новости». «Один человек ранен в результате стрельбы в Mirum в Норрчепинге», – приводят шведские СМИ сообщение полиции.
В правоохранительных органах уточнили, что пострадавший получил ранения, не представляющие угрозы для жизни, и был доставлен в больницу. Полиция ведет розыск подозреваемого. Территория торгового центра оцеплена, начато расследование по факту предполагаемого покушения на убийство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года при стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек.
Премьер-министр страны Ульф Кристерссон назвал этот инцидент самой страшной массовой стрельбой в истории государства.
В декабре того же года в одном из торговых центров столицы соседней Норвегии также произошла стрельба.