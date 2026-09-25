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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

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    25 сентября 2026, 16:56 • Новости дня

    Ивановский суд поместил школьницу в центр содержания за угрозу сжечь больницу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Ивановской области отправил в центр временного содержания 13-летнюю девочку, угрожавшую устроить пожар в местной психиатрической больнице.

    Шуйский городской суд Ивановской области удовлетворил административный иск местной полиции и направил 13-летнюю школьницу в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

    «В целях предупреждения совершения несовершеннолетней новых общественно опасных деяний, осуществления защиты ее жизни и здоровья, создания возможностей и условий для дальнейшего нормального физического, умственного, нравственного, духовного и социального развития, обеспечения наиболее благоприятных интересов, а равно в целях защиты лиц от противоправных посягательств со стороны правонарушительницы решением Шуйского городского суда удовлетворено административное исковое заявление», – говорится в сообщении.

    В ходе судебного заседания выяснилось, что девочка 2013 года рождения позвонила в психиатрическую больницу и заявила о намерении устроить пожар в здании, после чего прервала разговор. Известно, что подросток уже состоит на профилактическом учете в полиции из-за совершенного ранее правонарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Следственный комитет завел уголовное дело о теракте против 14-летней петербурженки из-за поджога полицейских машин.

    В июне силовики задержали московского школьника после уничтожения трансформаторной подстанции по указанию мошенников.

    До этого очевидцы предотвратили попытку поджога торгового центра в Балашихе другой несовершеннолетней девушкой.

    24 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки

    Минфин сообщил об изменении условий семейной ипотеки

    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов России объявило об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки» с 1 октября.

    «Утверждены изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи», – говорится в материалах ведомства, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что программа станет более адресной и демографически ориентированной.

    По данным Минфина, ставки по семейной ипотеке составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей и региона. Для большинства регионов предусмотрены условия: для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше семи лет, ставка составит 2% при максимальной сумме кредита 10 млн рублей. Семьи с четырьмя детьми смогут оформить кредит под 4% до 10 млн рублей, с тремя детьми – под 6% до 10 млн рублей.

    Для семей с двумя детьми в этих регионах ставка составит 8% при лимите 8 млн рублей, для семей с одним ребенком младше семи лет – 10% и до 6 млн рублей.

    В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях условия отличаются: для семей с пятью и более детьми при наличии хотя бы одного ребенка младше семи лет действует ставка 4% и лимит 18 млн рублей, для семей с четырьмя детьми – 6% и 18 млн рублей, с тремя детьми – 8% и 18 млн рублей.

    Семьи с двумя детьми в столичных регионах смогут рассчитывать на ставку 10% при максимальной сумме кредита 15 млн рублей, с одним ребенком младше семи лет – на 12% и до 12 млн рублей.

    В сообщении Минфина уточняется, что вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита, который составит до 15 лет. Изменения в программу ранее в четверг утвердило правительство России, они начнут действовать с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля подготовить предложения по дифференциации ставок семейной ипотеки в зависимости от количества детей.

    Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах повысить лимит по семейной ипотеке и ввести принцип «чем больше детей – тем ниже ставка».

    Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил о планах объявить обновленные правила семейной ипотеки после 1 июля с акцентом на поддержку рождаемости.

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    22 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Ребенок умер после лечения зубов под наркозом в Екатеринбурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет начал расследование после гибели четырехлетнего мальчика, которому лечили зубы под общим наркозом в частной стоматологии Екатеринбурга.

    Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырехлетнего мальчика, передает РИА «Новости». «В сюжете программы на федеральном канале обсуждались обстоятельства смерти четырехлетнего мальчика после проведения операции в частной стоматологической клинике Екатеринбурга. По словам родителей ребенка, причиной этого могли стать допущенные при проведении операции нарушения», – говорится в сообщении пресс-центра Следственного комитета.

    Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и принятых решениях. По информации СМИ, ребенку лечили зубы под общим наркозом. Врачи пытались реанимировать пациента и вызвали скорую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Петербурге следователи возбудили уголовное дело из-за проглоченной пациенткой стоматологии иглы.

    В прошлом году подмосковный Следственный комитет начал расследование по факту комы четырехлетнего мальчика после лечения зубов под наркозом.

    Летом 2024 года прокуратура нашла просроченные лекарства в красноярской клинике после смерти семилетнего пациента.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    22 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Избитый отцом за плач двухлетний ребенок умер на Алтае

    СК: Избитый отцом за плач двухлетний ребенок умер на Алтае

    Tекст: Вера Басилая

    В Алтайском крае скончался двухлетний ребенок, которого отец жестоко избил из-за плача и довел до состояния комы, сообщило СУ СКР по Алтайскому краю.

    Двухлетний ребенок, которого жестоко избил собственный отец, скончался. Трагедия произошла в городе Рубцовске Алтайского края, передает РИА «Новости». «Мальчик скончался в больнице», – подтвердили журналистам в региональном следственном управлении СК.

    По данным следствия, мужчина разозлился из-за плача малыша, с силой бросил его на пол и нанес несколько ударов ногами по голове.

    В середине сентября житель алтайского Рубцовска избил своего двухлетнего сына до состояния комы из-за плача.

    Следователи возбудили уголовное дело против жителя Новосибирского района за попытку убийства полуторагодовалой дочери.

    В феврале пьяный житель Хакасии насмерть забил четырехмесячного младенца после приступа плача.

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    23 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Тело новорожденной девочки нашли на северо-востоке Москвы

    СК начал проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело новорожденной девочки обнаружили около мусорных контейнеров на северо-востоке Москвы, следователи выясняют обстоятельства трагедии.

    Днем 23 сентября возле жилого дома на Челюскинской улице Москвы обнаружили мертвого младенца, сообщает пресс-служба столичного главка СК России в Max. «По факту обнаружения тела новорожденного ребенка на северо-востоке Москвы проводится доследственная проверка», – заявили в ведомстве.

    На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Правоохранители ищут возможных свидетелей трагедии и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Для установления точных причин гибели девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

    В столичной прокуратуре подчеркнули, что надзорное ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Процессуальное решение примут по итогам доследственной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в подмосковном Серпухове у мусорных контейнеров нашли тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями. Позже суд арестовал подозреваемую в расправе над младенцем женщину.

    В ноябре прошлого года завернутое в одеяло тело ребенка обнаружили на мусорном предприятии в деревне Сахарово.

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    22 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    В МВД раскрыли две схемы вовлечения подростков в криминал

    МВД назвало жажду легких денег способом вовлечения детей в преступления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жажда легкого заработка и целенаправленная вербовка стали главными инструментами втягивания подростков в преступную деятельность, сообщил первый заместитель начальника УБК МВД России Сергей Калинин.

    «Два основных направления вовлечения. То есть это материальная заинтересованность, когда ребенку хочется заработать самостоятельно деньги по разным причинам, и он самостоятельно ищет работу, находит ее и, к сожалению, не совсем удачно», – заявил Калинин на сессии форума «Диалог о фейках 4.0», передает ТАСС.

    Вторым способом является вербовка, отметил представитель киберполиции. Злоумышленники действуют ступенчато, постепенно вовлекая подростка в противоправную деятельность. Впоследствии они используют шантаж, угрожая разоблачением уже совершенных проступков, чтобы окончательно втянуть жертву в криминал.

    Для предотвращения подобных ситуаций родителям необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми, считают в МВД. Подростки должны понимать, что именно семья, а не школа или правоохранительные органы, является главной опорой в трудных ситуациях, подчеркнул эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за восемь месяцев текущего года в России резко выросло число вовлеченных в мошеннические схемы подростков. Дистанционные аферисты адаптировали свои методы для принуждения несовершеннолетних к диверсиям.

    Ранее Следственный комитет предупредил о вербовке детей через поддельные аккаунты в социальных сетях.

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    22 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после травмы подростка в веревочном парке Подмосковья

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несовершеннолетний посетитель получил травму спины после падения с высотной трассы в деревне Пешки из-за недосмотра сотрудников развлекательного комплекса, по факту травмы подростка возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

    Инцидент произошел 24 мая, когда ребенок находился на территории комплекса. Из-за отсутствия должного контроля со стороны персонала мальчик упал с высоты, сообщило ГСУ СК по области на платформе Max.

    «Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование 14-летнего подростка в веревочном парке (статья 238 УК РФ)», – говорится в сообщении.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования. Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения на строгий контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Адыгее следователи возбудили уголовное дело после падения шестилетнего мальчика с высоты в горном экстрим-парке.

    В июле суд в Уфе назначил условный срок владелице перевернувшегося от ветра надувного батута с детьми.

    В прошлом году во Владивостоке ребенок получил травму головы при обрушении игрового оборудования на набережной.

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    23 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Власти Дагестана пообещали помочь семье погибших при пожаре троих детей

    Врио главы Дагестана Щукин: Власти помогут семье погибших при пожаре троих детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Дагестана окажут всю необходимую помощь семье троих детей, которые в среду погибли при пожаре в частном доме в селе Инчхе, сообщил врио главы республики Федор Щукин.

    Руководство Дагестана окажет всестороннюю поддержку семье, потерявшей детей при возгорании жилого дома, сообщил Щукин в своем канале в Max. «Сегодня из села Инчхе Каякентского района пришла ужасная, ранящая сердце новость: в результате пожара в частном жилом доме трагически погибли трое детей. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким малышей», – заявил руководитель региона.

    Врио главы Дагестана также призвал родителей никогда не оставлять малолетних детей дома одних. Он подчеркнул важность хранения спичек и зажигалок в недоступных местах, а также необходимость контроля за исправностью газового и электрического оборудования для предотвращения подобных трагедий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами пожара в частном доме в Каякентском районе Дагестана стали трое несовершеннолетних. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту гибели малолетних.

    Ранее в июле трое оставленных без присмотра детей погибли от отравления угарным газом в Махачкале.

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    22 сентября 2026, 19:09 • Новости дня
    МВД предложило ввести в школьную программу уроки правовой грамотности

    Tекст: Валерия Городецкая

    МВД России выступило с инициативой обновить школьную программу, чтобы повысить уровень правовой грамотности среди учащихся и разъяснить им последствия правонарушений.

    Ведомство рассматривает возможность изменения школьной программы для повышения правовой грамотности учеников, передает ТАСС. Первый заместитель начальника УБК МВД Сергей Калинин отметил, что МВД готово активно участвовать в этой работе.

    По словам Калинина, среди школьников наблюдается низкий уровень правовых знаний. «Наверное, может быть, даже с нашей точки зрения, стоило бы сейчас, изменяя, она действительно достаточно динамично изменяется, образовательную программу, это тоже учесть», – заявил он на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    Калинин подчеркнул, что несовершеннолетние часто не знают о наступлении уголовной ответственности с 14 лет по многим статьям. Он добавил, что преступники активно вербуют подростков через социальные сети и мессенджеры, обещая легкий заработок, что приводит к росту числа преступлений среди молодежи.

    Напомним, за восемь месяцев текущего года МВД зафиксировало рост числа несовершеннолетних мошенников на 39%.

    Ранее президент России Владимир Путин потребовал усилить профилактику подростковой преступности в учебных заведениях.

    Летом Следственный комитет безуспешно предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

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    24 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Суд продлил арест директору московской клиники за обман родителей детей-аутистов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директору столичной клиники «Медлайн» Василию Генералову продлили арест по делу об обмане родителей детей с расстройствами аутистического спектра до конца октября 2026 года.

    Чертановский суд Москвы продлил арест руководителю частной медицинской клиники Василию Генералову, обвиняемому в мошенничестве. В пресс-службе Мосгорсуда РИА «Новости» подтвердили решение инстанции.

    «Постановлением Чертановского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 28 октября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича», – заявили в суде.

    Следствие считает, что с декабря 2017 года директор и врач частной клиники обманывали родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Они убеждали клиентов оплачивать дорогие услуги и препараты, не имеющие научного обоснования.

    Полученные средства отмывались через подставные банковские карты. Дело также расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова. Столичные следователи предъявили руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве.

    В конце августа суд в Хабаровском крае приговорил к реальным срокам сотрудников псевдомедицинского центра за обман почти тысячи пациентов.

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    24 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Роспотребнадзор нашел нарушения в детских смесях Nestogen 1
    Роспотребнадзор нашел нарушения в детских смесях Nestogen 1
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В популярных детских смесях Nestogen 1 компании «Нестле Россия» обнаружены несоответствия заявленному составу, включая недостаток важных витаминов и избыток жирных кислот, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Роспотребнадзор выявил расхождения между реальным составом и информацией на упаковке популярных продуктов питания для малышей, передает РИА «Новости». Внеплановая проверка была проведена управлением Роспотребнадзора по городу Москве в июле текущего года.

    Исследование показало, что в сухой смеси Nestogen 1 фактическое содержание витамина А оказалось почти в четыре раза меньше заявленного, а витамина Е – в два раза. Также эксперты зафиксировали сильное занижение уровня йода. При этом количество жирных кислот значительно превысило указанные на этикетке значения.

    Аналогичные проблемы с физико-химическими показателями были обнаружены и в детской смеси Nestogen 2. В связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор вынес компании предостережение и настоятельно рекомендовал усилить контроль за соблюдением требований при производстве пищевой продукции.

    В январе Роспотребнадзор запретил оборот детских смесей Nestle в России.

    Позже Минздрав Белоруссии отозвал несколько партий питания данной компании.

    Летом 2026 года Росстандарт ввел новые ГОСТы для молочной продукции.

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    24 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей

    Британия оштрафовала TikTok на 17 млн долларов за использование данных детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Сервис коротких видео TikTok выплатит штраф в размере 17 млн долларов за незаконное использование персональных данных несовершеннолетних пользователей в Британии, сообщил британский Офис уполномоченного по информации (ICO).

    По информации ведомства, социальная сеть выплатит штраф в размере 12,7 млн фунтов стерлингов (около 17 млн долларов), передает РИА «Новости». «TikTok согласился выплатить наложенный нами в 2023 году штраф после отзыва своей апелляции на соответствующее постановление», – говорится в заявлении.

    Штрафные санкции были применены к платформе еще в 2023 году за серьезные нарушения закона о защите данных. По информации регулятора, в 2020 году приложением активно пользовались до 1,75 млн британских детей младше 13 лет, хотя правила сервиса запрещают им создавать аккаунты.

    Платформа не проводила должных проверок для выявления малолетних пользователей и не информировала их о сборе данных. Кроме того, сервис обрабатывал детскую информацию без согласия родителей, зная о присутствии малолетней аудитории.

    После того как компания отозвала свою апелляцию, решение о штрафе вступило в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance на 30 млн долларов за незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних.

    В августе Министерство юстиции США заключило с платформой TikTok мировое соглашение на 400 млн долларов по иску о нарушении конфиденциальности детей.

    В конце 2024 года Верховный суд Венесуэлы обязал соцсеть выплатить 10 млн долларов из-за гибели троих детей от опасных челленджей.

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    24 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Большинство россиян выступили за ограничения для детей в соцсетях

    ВЦИОМ: 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях

    Tекст: Вера Басилая

    Согласно данным ВЦИОМ, 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, при этом только 12% респондентов считают, что эти меры будут работать.

    ВЦИОМ представил данные исследования об отношении россиян к возможным ограничениям социальных сетей для детей и подростков. Исследование показало, что 59% респондентов поддерживают идею регулирования, тогда как 35% выступают против, передает ВЦИОМ.

    При этом общество не требует полного запрета. Только 12% участников опроса настаивают на закрытии доступа для детей до 16 лет. Половина опрошенных считает оптимальным решением блокировку опасного контента и отдельных функций, а 27% допускают использование соцсетей с согласия родителей.

    Граждане осознают сложность реализации таких мер. Порядка 82% уверены, что подростки найдут способы обойти запреты, несмотря на то, что 51% видят в ограничениях больше пользы. Россияне выступают за создание работающей инфраструктуры защиты, включая проверку возраста и родительский контроль.

    Отношение к проблеме сильно зависит от возраста и места проживания. Молодежь чаще воспринимает ограничения негативно – 22% полностью против них. Жители Москвы и Петербурга также настроены более скептически по сравнению с населением малых городов и сел, где ограничения считают логичным продолжением защиты детей.

    Против любых ограничений высказались 8% опрошенных, а 3% затруднились с ответом.

    Телефонный опрос проведен 30 августа среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил запретить использование социальных сетей детям младше 15 лет на уровне ЕС.

    Представители СПЧ летом сообщили о поддержке полного запрета соцсетей для детей половиной граждан страны.

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    24 сентября 2026, 11:15 • Новости дня
    Минфин: «Детский бюджет» России на 2027-2029 годы составит 10 трлн рублей

    Минфин заложил в бюджете 10 трлн рублей на повышение рождаемости

    Tекст: Вера Басилая

    Бюджет России на 2027-2029 годы особое внимание уделяет мерам по повышению рождаемости, на эти цели за три года будет выделено 10 трлн рублей, сообщает Министерство финансов.

    Особое внимание в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы уделяется демографической политике, сообщает пресс-служба Минфина. За этот период на реализацию профильных программ направят 10 трлн рублей.

    «Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению рождаемости. «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн рублей, включая выплату единого детского пособия», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    В четверг правительство рассмотрит проект главного финансового документа страны на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. На предстоящем заседании кабинета министров также обсудят прогноз социально-экономического развития России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Минфин заложил более 10 трлн рублей на поддержку семей с детьми в бюджете на 2026–2028 годы.

    Финансовое ведомство ранее предусмотрело новую ежегодную выплату для нуждающихся граждан с двумя и более детьми.

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    24 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    В России сократилось число школьников с двойками

    Кравцов заявил об улучшении результатов ЕГЭ и снижении числа двоечников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество школьников, получающих двойки, уменьшается, наблюдается также улучшение результатов ЕГЭ, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

    Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об улучшении показателей сдачи Единого государственного экзамена и снижении количества неуспевающих школьников, передает ТАСС.

    «Мы видим рост качества и профессионального образования, и рост результатов ЕГЭ, мы видим уменьшение ребят, которые получают двойки», – заявил глава ведомства в интервью программе «Поздняков» на канале НТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов заявил о полном соответствии заданий ЕГЭ единым школьным программам.

    В конце августа показатель неуспеваемости среди учащихся российских школ снизился до 15%.

    По итогам дополнительных дней пересдач количество стобалльных результатов экзамена достигло 10 090.

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    25 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Пострадавшего при атаке дронов ВСУ на Ульяновск подростка выписали из больницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пострадавший при атаке беспилотников на Ульяновск 14-летний подросток выписан из больницы, тогда как 17-летняя девушка все еще находится под наблюдением врачей, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

    Русских сообщил о состоянии пострадавших при атаке беспилотников на регион. «Мальчик 14 лет получил необходимую помощь в стационаре и отпущен домой. Врачи будут наблюдать за его состоянием амбулаторно. 17-летняя девушка продолжает получать медицинскую помощь в областной больнице», – рассказал глава региона в своем видеообращении в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе утреннего налета украинских беспилотников на Ульяновск пострадали двое подростков. Всего после падения обломков дронов врачи госпитализировали четырех местных жителей.

    Также из-за массированного удара повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры.

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    Минфин определил параметры доходов и расходов федерального бюджета на три года вперед, предложив ряд решений для увеличения бюджетных поступлений и сохранения дефицита на стабильно низком уровне. В частности, компаниям, выигравшим от резкого роста мировых цен на свою продукцию, предстоит поделиться с государством сверхприбылью. Что еще подготовил Минфин? Подробности

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    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

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    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

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    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп

    Украинская делегация в Нью-Йорке оказалась в ситуации, когда рушится примерно все. Даже самые надежные союзники предают Киев в тяжелое для него время, на глазах перерастающее в смутное. А особенно обидный удар по утопающему нанесла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: да как у нее вообще рука поднялась? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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