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Ивановский суд поместил школьницу в центр содержания за угрозу сжечь больницу
Суд в Ивановской области отправил в центр временного содержания 13-летнюю девочку, угрожавшую устроить пожар в местной психиатрической больнице.
Шуйский городской суд Ивановской области удовлетворил административный иск местной полиции и направил 13-летнюю школьницу в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
«В целях предупреждения совершения несовершеннолетней новых общественно опасных деяний, осуществления защиты ее жизни и здоровья, создания возможностей и условий для дальнейшего нормального физического, умственного, нравственного, духовного и социального развития, обеспечения наиболее благоприятных интересов, а равно в целях защиты лиц от противоправных посягательств со стороны правонарушительницы решением Шуйского городского суда удовлетворено административное исковое заявление», – говорится в сообщении.
В ходе судебного заседания выяснилось, что девочка 2013 года рождения позвонила в психиатрическую больницу и заявила о намерении устроить пожар в здании, после чего прервала разговор. Известно, что подросток уже состоит на профилактическом учете в полиции из-за совершенного ранее правонарушения.
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