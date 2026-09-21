Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Несовершеннолетнюю петербурженку задержали за поджог машин полиции
СК: Несовершеннолетнюю петербурженку задержали за поджог машин полиции
Несовершеннолетняя жительница Петербурга попыталась сжечь служебные автомобили у отделов полиции после общения с неизвестным куратором в популярном мессенджере, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Следственный комитет завел уголовные дела о теракте против 14-летней горожанки, сообщает ведомство в Max. Накануне фигурантка облила горючим и подожгла служебный транспорт возле отдела полиции на улице Марата.
Затем злоумышленница направилась к зданию на проспекте Тореза для совершения аналогичного преступления. Там ее оперативно задержали правоохранители. На допросе задержанная призналась, что действовала по указанию.
Задания поступали от молодого человека, с которым она познакомилась в Telegram-канале. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, следователи проводят необходимые экспертизы.
Ведомство отмечает, что мошенники часто используют шантаж и обещания денег для вовлечения подростков в криминал. Родителей призывают внимательно контролировать активность детей в интернете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы вербовали российскую молодежь через сервис знакомств «Дайвинчик».
В начале сентября правоохранители задержали волгоградского подростка за поджог патрульного служебного транспорта.
Весной следователи завели уголовное дело на несовершеннолетнего поджигателя полицейских автомобилей в Новосибирской области.