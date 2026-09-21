ФНС начала массовую рассылку уведомлений для уплаты налогов

Tекст: Денис Тельманов

В России стартовала масштабная кампания по рассылке налоговых уведомлений физическим лицам, передает РИА «Новости». Речь идет об уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество и НДФЛ за 2025 год.

«До 10 октября планируется направить 69,9 млн таких уведомлений. Из них более 90% – в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг тем, кто имеет доступ к этим сервисам и зарегистрирован на ЕПГУ. Остальным налогоплательщикам – по почте заказными письмами», – говорится в сообщении ФНС.

Уведомления направляются владельцам транспортных средств, земельных участков и объектов недвижимости. Исключение составляют суммы менее 300 рублей, которые присылают раз в три года.

Общий объем начислений по имущественным налогам составил 452,8 млрд рублей, что на 10% превышает показатели 2025 года. Уплатить налоги необходимо до 1 декабря 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист Магомедали Алиев напомнил о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря текущего года.

Сенатор Артем Шейкин предупредил россиян о мошеннических рассылках поддельных писем от лица ведомства.

Депутат Александр Демин анонсировал автоматическое направление налоговых уведомлений через портал «Госуслуги» с 1 августа.