Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
США усилили охрану штаб-квартиры ООН перед стартом Генассамблеи
В Нью-Йорке перед официальным началом недели высокого уровня Генассамблеи, которая стартует 22 сентября, на улицах вокруг Организации установили контрольно-пропускные пункты с усиленными патрулями.
Дополнительно смонтированы специальные заграждения для блокировки автомобильного движения, передает РИА «Новости». К обеспечению безопасности привлечены различные американские силовые структуры, включая Секретную службу. Все посетители, желающие пройти на территорию штаб-квартиры, подвергаются тщательному досмотру.
На время проведения мероприятия в городе действует полный запрет на использование беспилотников. Участок реки Ист-Ривер рядом со зданием ООН закрыт для прогулочных катеров, а акваторию контролируют полицейские суда.
Правоохранительные органы ожидают ежедневные акции протеста, однако подчеркивают отсутствие конкретных угроз безопасности. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани рекомендовал жителям на период Генассамблеи пользоваться общественным транспортом.
Ранее визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху потребовал усиления охраны до президентского уровня.
Израильский лидер запланировал суточный визит в Нью-Йорк вопреки угрозам ареста.
Российское внешнеполитическое ведомство анонсировало возможную встречу Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН.