Вэнс назвал конфликт на Украине самым сложным для урегулирования

Вэнс: Конфликт на Украине является самым сложным для урегулирования

Tекст: Елизавета Шишкова

«Президент США Дональд Трамп сказал, что война России и Украины является – с большим отрывом – самым сложным для урегулирования международным конфликтом», – сообщил вице-президент США журналистам на военной базе Эндрюс, передает ТАСС.

Политик признал, что решить эту проблему крайне тяжело. При этом он подчеркнул, что предпочитает работать с президентом, который энергично пытается найти выход из ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал украинский кризис самым трудным для урегулирования.

В январе политик подчеркнул выгоду установления мира на Украине для Соединенных Штатов.

Осенью прошлого года он сообщил об изменении своей оценки перспектив завершения боевых действий.