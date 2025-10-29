Вэнс заявил о смене оценки перспектив урегулирования конфликта на Украине

Скачко объяснил новый скандал с участием губернатора Балицкого

Политолог Скачко: Упрек Балицкого курянам вызван карьеризмом и недальновидностью

Tекст: Олег Исайченко

«Активность губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его упрек курянам, судя по всему, вызваны желанием показать, что он «самый русский» чиновник. Речь идет о карьеризме и в то же время элементарной несдержанности и недальновидности человека, который волею судеб оказался на таком высоком посту», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

Аналитик отметил, что «кто-то должен приводить новые регионы к общероссийским стандартам». «В Москве было принято решение искать кадры на местах», – указал собеседник, приведя в качестве удачного примера главу ДНР Дениса Пушилина.

У Балицкого же возникли проблемы в должности губернатора. Как полагает Скачко, связано это с тем, что чиновник – в прошлом представитель «Партии регионов», которая в определенной степени несет ответственность за то, что вместе с Виктором Януковичем «профукала» Украину.

«Между тем Владимир Путин вынужден применять в новых регионах выверенность и политическую деликатность. Губернатор Запорожской области, по всей видимости, рассчитывает на то, что его не отправят в отставку. Если же такое решение будет принято, то чиновник может начать «корчить» из себя оппозицию – это обыкновенная украинская традиция», – рассуждает он. «Впрочем, шансы, что Балицкий все-таки адаптируется к российской политической системе, есть. Ему придется либо умнеть и продолжать работать, либо подметать улицы», – заключил Скачко.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объяснил свои слова с критикой защиты Курской области и принес за них извинения. Речь идет о заявлении чиновника, сделанное во время прямой линии 28 октября. Он, в частности, упрекнул курян. «Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам», – сказал Балицкий.

На эти слова резко отреагировал курский губернатор Александр Хинштйен, назвав их «абсолютно неприемлемыми». «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы … Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Позже Балицкий пояснил, что обращался не ко всем жителям региона, а к бывшему руководству, которое сейчас проходит по ряду уголовных дел, связанных со строительством фортификаций. «Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника», – написал он, выразив надежду, что куряне «поймут его позицию».

Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более одного млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций.

Что касается самого Балицкого, это не первый скандал с ним за последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что губернатор Запорожской области превысил должностные полномочия, освободив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко.

Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что если чиновник не откажется в своей работе от правил украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы