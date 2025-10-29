  • Новость часаПутин: Россияне едят рыбу и морепродукты меньше нормы
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    29 октября 2025, 14:14 • Новости дня

    Вэнс заявил о смене оценки перспектив урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что еще полгода назад не видел возможности завершения конфликта между Россией и Украиной.

    В интервью New York Post Вэнс сообщил, что еще полгода назад считал, что боевые действия могут продолжаться даже через 15 лет, передает РИА «Новости».

    «Если бы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал, что боевые действия между ними никогда не закончатся... через 15 лет они все бы еще вели боевые действия... если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – отметил Вэнс.

    Он уточнил, что за последний месяц его мнение изменилось, так как в вопросе урегулирования «достигнут невероятный прогресс».

    Ранее президент США Дональд Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы.

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что урегулирование украинского конфликта включает всего несколько элементов: гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины.

    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона

    @ Александр Кряжев, Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что глава Запорожской области Евгений Балицкий должен извиниться за слова о том, что «куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ».

    «С удивлением и недоумением увидел выступление своего коллеги, губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Он обвинил курян в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ», – заявил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн подчеркнул, что подобные публичные выступления среди официальных лиц недопустимы даже в мирное время, не говоря уже о нынешних условиях спецоперации на Украине, когда слова могут использоваться врагами для дестабилизации ситуации. Хинштейн назвал заявления Балицкого абсолютно неприемлемыми.

    «Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – заявил он.

    Как пишет «Московский комсомолец», поводом для резкого ответа Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказал об успехах в обороне Запорожской области. При этом Балицкий ошибочно назвал жителей Курской «курчанами»: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

    Это уже не первый скандал с действиями или заявлениями Балицкого в последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России  Элла Памфилова заявила, что Балицкий превысил должностные полномочия, осовбодив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко. Памфилова также  направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах.

    Комментируя эту ситуацию, политолог Евгений Минченко заявил, что если Балицкий продолжит использовать методы украинского «политикума», то его могут ждать неприятные последствия.

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о намерении подать в суд против американской газеты Washington Post.

    По словам Дмитриева, издание повторно использовало высказывания, ложно приписанные ему, несмотря на предыдущие обращения с требованием их исправить, передает ТАСС.

    «Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления – так и не исправили», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, материал Washington Post от 18 октября включал цитату, которую газета приписала Дмитриеву. Глава РФПИ подчеркнул, что подобных заявлений не делал, и потребовал извиниться, исправить публикацию и провести внутреннее расследование. Позднее Washington Post изменила указанные цитаты, однако, по словам Дмитриева, 28 октября сотрудница газеты вновь использовала некорректные формулировки.

    Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

    Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция имеет свои виды на Одессу и Ильичевск. Париж хочет получить контроль над логистикой, а в перспективе иметь возможность размещать там базы – как авиационные, так и морские, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения СВР о планах Франции подготовить более двух тысяч солдат и офицеров для помощи Украине.

    «Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

    По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

    Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

    «Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

    Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

    Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

    В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

    При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

    Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп ранее уже признавал, что «нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня», но «опять ушел на позиции», которые «давно уже отработаны», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Москва рассчитывает на преобладание у Вашингтона логики долгосрочного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    «Президент Трамп после Аляски неоднократно – и до Аляски, кстати, – говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», – сказал Лавров.

    Министр выразил удивление по поводу того, что Трамп вновь занял уже «отработанные» позиции по этой теме. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициативы по прекращению огня отражают лишь стремление Евросоюза и киевской власти получить временную передышку для пополнения запасов оружия.

    По словам главы МИД, в ситуации вокруг Палестины администрацией Трампа не ставилось на первое место мгновенное прекращение огня, велись переговоры о приемлемых условиях перемирия.

    Лавров напомнил, что Россия прекращала огонь на Украине без предварительных условий еще весной 2022 года и даже отвела войска от Киева, однако эти шаги не привели к разрешению конфликта.

    Министр указал, что Россия надеется на достижение именно устойчивого мира, а не новых поводов для длительных военных и финансовых вливаний в киевский режим. По мнению Лаврова, такие западные действия направлены против России и только затягивают процесс урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита. Москва также отметила, что ей нужны гарантии конкретных результатов предстоящей встречи президентов России и США. Лавров подчеркнул, что перспективы саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, которая была инициатором встречи.

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер Роман Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет, сообщил концертный директор Илья Новиков.

    Дата и время прощания с актером будут объявлены дополнительно, передает ТАСС.

    Попов известен ролями в сериале «Полицейский с Рублевки», фильмах «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Папу маме заверни» и других.

    В августе Попов рассказал об осложнениях после возвращения тяжелого заболевания и о частичной потере зрения.

    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проекте постановления пленума Верховного суда России предлагается заменить термин «женщины-военнослужащие» на «военнослужащие женского пола».

    Этот пункт проекта поясняет порядок прохождения службы беременными женщинами, а также женщинами, имеющими малолетних детей, передает РИА «Новости».

    «Слова «женщины-военнослужащие» заменить словами «военнослужащие женского пола», – говорится в проекте.

    Это первый пленум Верховного суда России, который проходит под председательством Игоря Краснова.

    Напомним, в сентябре Высшая квалификационная коллегия судей поддержала назначение действующего генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда России.

    Скачко объяснил новый скандал с участием губернатора Балицкого

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Евгению Балицкому придется адаптироваться к реалиям российской политической системы. В противном случае он потеряет свою должность и пойдет «мести улицы». Пока же он проявляет себя недальновидно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Балицкий заявил, что «курчане» якобы не защитили Курскую область.

    «Активность губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его упрек курянам, судя по всему, вызваны желанием показать, что он «самый русский» чиновник. Речь идет о карьеризме и в то же время элементарной несдержанности и недальновидности человека, который волею судеб оказался на таком высоком посту», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Аналитик отметил, что «кто-то должен приводить новые регионы к общероссийским стандартам». «В Москве было принято решение искать кадры на местах», – указал собеседник, приведя в качестве удачного примера главу ДНР Дениса Пушилина.

    У Балицкого же возникли проблемы в должности губернатора. Как полагает Скачко, связано это с тем, что чиновник – в прошлом представитель «Партии регионов», которая в определенной степени несет ответственность за то, что вместе с Виктором Януковичем «профукала» Украину.

    «Между тем Владимир Путин вынужден применять в новых регионах выверенность и политическую деликатность. Губернатор Запорожской области, по всей видимости, рассчитывает на то, что его не отправят в отставку. Если же такое решение будет принято, то чиновник может начать «корчить» из себя оппозицию – это обыкновенная украинская традиция», – рассуждает он. «Впрочем, шансы, что Балицкий все-таки адаптируется к российской политической системе, есть. Ему придется либо умнеть и продолжать работать, либо подметать улицы», – заключил Скачко.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объяснил свои слова с критикой защиты Курской области и принес за них извинения. Речь идет о заявлении чиновника, сделанное во время прямой линии 28 октября. Он, в частности, упрекнул курян. «Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам», – сказал Балицкий.

    На эти слова резко отреагировал курский губернатор Александр Хинштйен, назвав их «абсолютно неприемлемыми». «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы … Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Позже Балицкий пояснил, что обращался не ко всем жителям региона, а к бывшему руководству, которое сейчас проходит по ряду уголовных дел, связанных со строительством фортификаций. «Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника», – написал он, выразив надежду, что куряне «поймут его позицию».

    Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более одного млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций.

    Что касается самого Балицкого, это не первый скандал с ним за последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что губернатор Запорожской области превысил должностные полномочия, освободив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко.

    Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что если чиновник не откажется в своей работе от правил украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы

    @ Официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий, объясняя свои высказывания о вторжения ВСУ в Курскую область, принес извинения жителям региона и заявил, что критика в адрес «курчан» была направлена против бывшего руководства области, которое обвиняют в хищении при строительстве фортификационных сооружений.

    Балицкий заявил в Telegram, что хочет «разъяснить свою позицию». Он уточнил, что, говоря о «курчанах», имел в виду не всех жителей региона, а представителей бывшего руководства области, которых обвиняют в хищении 1 млрд рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. Эти люди, по его словам, «непосредственно виновны» в ситуации в Курской области.

    «Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной. Мы с первого дня специальной военной операции чувствуем поддержку всей страны и жителей Курской области и продолжаем поддерживать друг друга», – заявил он.

    Он выразил надежду, что жители области поймут его позицию, отметив, что «самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и её жителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал извинений от главы Запорожской области за слова о том, что куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ. Поводом для слов Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказывал об успехах в обороне Запорожской области: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

    Напомним, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций. Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев также признал свою вину в растрате.

    Что касается самого Балицкого, это не первый скандал с ним за последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что губернатор Запорожской области превысил должностные полномочия, освободив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко.

    @ Анастасия Макарычева/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, увеличилось с 50 до 167, сообщил губернатор Владимир Солодов на ежегодной пресс-конференции.

    «По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором», – сообщил Солодов, передает ТАСС. Он также сказал, что у него нет информации о количестве скончавшихся.

    Солодов подчеркнул, что ситуация в медучреждении крайне болезненная для региона. После появления очага заражения в отставку был отправлен министр здравоохранения Камчатки, дисциплинарные меры приняты в отношении руководства онкодиспансера и его заместителя.

    Работа следственных органов по установлению источника и причины заражения продолжается. Ведется всестороннее расследование, в том числе при участии Роспотребнадзора, который проводит необходимые генетические анализы для выявления причинно-следственной связи. Губернатор отметил, что такие проверки требуют времени.

    Напомним, в январе на Камчатке возбудили дело о заражении 36 пациентов онкодиспансера гепатитом.

    Госсекретарь Союзного государства предложил отказаться от доллара, евро и фунта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявил о необходимости прекращения обращения доллара, евро и фунта в экономических системах России и Белоруссии.

    По словам Глазьева, эти валюты следует исключить из торговых операций, перестать котировать и использовать в расчетах, передает ТАСС.

    «Первое, что мы должны были бы сделать, – это прекратить хождение доллара, евро и фунта в наших экономиках, прекратить их котировать, прекратить их использовать», – отметил Глазьев в ходе III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Он подчеркнул, что торговля с использованием национальных валют между странами Союзного государства уже ведется достаточно успешно.

    Ранее Россия перешла на 90-95% расчетов с Китаем и Индией в нацвалютах.

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские разведслужбы не заметили признаков готовности Москвы к уступкам по Украине на фоне санкций и дипломатических усилий Вашингтона, сообщает NBC.

    Американские разведывательные службы не видят признаков готовности России к компромиссу по Украине, сообщает NBC со ссылкой на последнюю оценку спецслужб США.

    Согласно выводам, которые были доведены до Конгресса, президент России Владимир Путин настроен решительно и намерен добиться успеха на поле боя, несмотря на потери и экономические трудности.

    Высокопоставленные представители США и Конгресса отмечают, что Путин сейчас более непреклонен, чем прежде. Он причисляет к приоритетам сохранение контроля над украинскими территориями и расширение влияния страны, чтобы оправдать затраты и жертвы. Подход Москвы к спецоперации на Украине, по оценке разведки, не изменился с 2022 года.

    На этом фоне Дональд Трамп, пытающийся содействовать мирным переговорам, недавно отменил встречу с Путиным в Будапеште. Кроме того, он впервые с января ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, назвав эти меры «грандиозными», и выразил надежду, что они будут краткосрочными.

    Трамп подчеркнул: «Я просто почувствовал, что пришло время», объясняя свое решение ввести новые ограничения. Он также выразил надежду на скорое окончание боевых действий.

    В Белом доме воздержались от комментариев относительно оценки разведки, переадресовав к словам Трампа о том, что введенные санкции должны помочь урегулировать конфликт. Официальный представитель заявил, что США будут добиваться мира на Украине, отмечая, что прочный мир возможен лишь при готовности России к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джо Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах своей семьи на Украине.

    Глава ДНР Денис Пушилин предложил создать фильм о подвиге сына заместителя директора ЦРУ в зоне СВО.

    @ Igor Golovniov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С момента смягчения Киевом ограничений на выезд, в Польшу и ФРГ за два месяца приехали почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины, пишет газета Politico со ссылкой на местных политиков.

    Власти Германии и Польши выразили обеспокоенность резким увеличением притока молодых мужчин-беженцев с Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico и мнения местных политиков. Основанием для роста количества прибывших стало решение украинского правительства, которое в конце августа разрешило выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Это вызвало массовый поток молодых людей, стремящихся уехать из страны, что подтверждают видеозаписи в украинских соцсетях.

    До этого с начала спецоперации на Украине для мужчин от 18 до 60 лет действовал запрет на выезд из страны, за нарушение которого предусматривалась уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. После ослабления правил только в Польшу за два месяца приехало 98,5 тыс. украинских мужчин этой возрастной группы, хотя ранее с января по август их число составляло 45,3 тыс.

    Немецкие и польские политики выражают недовольство этим наплывом. Спикер по внешней политике фракции ХДС/ХСС бундестага Юрген Хардт заявил, что Берлин не заинтересован в том, чтобы «молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну». В Politico отмечают, что теперь в обеих странах обсуждают ужесточение отношения к новоприбывшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова предложила направить беженцев с Украины охранять Гренландию. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние на миллионы фунтов благодаря долгосрочному государственному контракту по расселению и поддержке беженцев.

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые возможности украинских танковых подразделений сильно сократились, поскольку пригодными к эксплуатации остаются лишь 20-30% всей техники, несмотря на усилия по ремонту, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

    По оценкам журнала MWM, у вооруженных сил Украины осталось всего 20-30% танков, которые можно использовать в бою. Украинские танковые батальоны столкнулись с острой нехваткой техники и вооружений в результате больших потерь и сложностей с восстановлением машин, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что командование ВСУ вынуждено применять оставшиеся танки для поддержки пехоты, что приводит к дальнейшим потерям.

    «Поскольку украинская техника находится в поле зрения, выполняя такие маневры, ее с легкостью атакуют беспилотники», – отмечает журнал.

    Попытки компенсировать потерю танков за счет увеличения оборонных расходов и поставок из стран Запада не приносят результата. Поддержка союзников и запчасти для ремонта не изменяют ситуацию в украинских танковых подразделениях, сообщает Military Watch Magazine.

    Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы осуществит дополнительные продажи оружия странам Европы для поддержки Киева на сумму 2 млрд долларов.

    Страны НАТО усилили давление на союзников по вопросу поставок американского вооружения для Украины.

    Минобороны России отметило, что с начала спецоперации уничтожили 25 710 танков и других бронемашин Украины.

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Роман Попов снялся в пяти новых кинокартинах перед своей кончиной, включая новогоднюю комедию с уругвайской актрисой Наталией Орейро, сообщают СМИ.

    Эти фильмы запланированы к выходу в течение ближайших двух лет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Первой картиной станет новогодняя сказка «Письмо Деду Морозу», где вместе с Поповым сыграла Наталия Орейро, известная по сериалу «Дикий ангел». По сюжету герой Попова, российский юрист, сталкивается с исполнением детских желаний – одно из которых связано с участием международной звезды.

    Еще четыре фильма с покойным артистом сейчас находятся в производстве. Среди них – сериал «Большой человек» и фильм «Несвятая Валентина» о девушке, страдающей аллергией на любовь.

    Напомним, российский актер Роман Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет. В августе Попов рассказал об осложнениях после возвращения тяжелого заболевания и о частичной потере зрения.

    СБУ предъявила новые обвинения Киркорову

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения певцу Филиппу Киркорову из-за его выступлений в Крыму и Донбассе.

    Артиста обвиняют в том, что он не единожды «нарушал установленный Киевом порядок въезда на территорию Украины», передает RT. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

    Ранее СБУ заочно предъявила обвинения рэперу Тимати, объявила в розыск телеведущего Бориса Корчевникова, а также режиссера Никиту Михалкова.

