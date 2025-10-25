Дмитриев: В задаче урегулирования конфликта на Украине всего несколько элементов

Tекст: Антон Антонов

Дмитриев в интервью Fox News заявил, что есть «всего несколько элементов». «Один из них – это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: «Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, он напомнил, что территориальная проблема связана с русским населением, подвергавшимся атакам со стороны украинских сил, «еще до начала» российской специальной военной операции. Также есть «вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России».

Дмитриев выразил надежду, что при достижении компромисса по этим вопросам итоговое решение может быть принято «в достаточно короткие сроки». Он подчеркнул, что Россия нацелена на дипломатическое, скорое и обоюдовыгодное разрешение ситуации, но только при учете интересов российской стороны.

В беседе с телеканалом CNN, Дмитриев заявил, что саммит Россия – США «состоится, но, вероятно, позже».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал переговоры с представителями администрации США в ходе визита.