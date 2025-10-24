80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Дмитриев анонсировал переговоры с представителями администрации США в ходе визита
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев проведет в США переговоры с представителями американской администрации, несмотря на недружественные шаги Вашингтона.
В ходе рабочей поездки в США глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев проведет переговоры с несколькими представителями администрации США, передает РИА «Новости».
Сам Дмитриев заявил журналистам: «Мы встречаемся с несколькими представителями администрации. Будет также еще одна встреча, которую, думаю, мы сделаем публичной».
По его словам, большая часть обсуждений пройдет за закрытыми дверями и будет сосредоточена на продолжении диалога, при этом будут учтены интересы и позиция России. Дмитриев отметил, что его визит носит плановый характер и подготовлен давно.
Он подчеркнул, что несмотря на последние недружественные шаги со стороны американских властей, поездка не была отменена по инициативе Вашингтона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев выложил снимок своего маршрута полета над территорией США с отмеченными городами и сопроводил его треком исполнителя Баста.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев разместил пост в социальных сетях, подтвердив свое пребывание в Соединенных Штатах. Специальный посланник США Стив Уиткофф планирует встретиться с Кириллом Дмитриевым в ближайшие выходные на территории США.